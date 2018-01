No están exagerando. El pasado 27 de noviembre, el sitio QUARTZ publicó una columna con el título: "¿Qué puede todavía un hombre decirle a una mujer en el trabajo?" Y no era una ironía sobre la histérica paranoia causada por el caso Weinstein. No, el artículo que firma Corinne Purtill plantea la necesidad de "revisar las reglas de comunicación entre colegas" porque "ya nadie puede ignorar los repugnantes defectos del sistema actual". "Es como si, privados de los medios de abusar de colegas, están ahora cortos de conversación", plantea Purtill, quien directamente sostiene que en el ámbito laboral no hay vínculo varón-mujer que no sea de abuso.