Cuesta creer que Arana piense que una mujer que no tiene hijos no puede realizarse de ninguna manera. Hace tiempo además que en la sociedad argentina no se piensa mayoritariamente de ese modo. Quienes sólo ven la mitad del vaso vacío pasan por alto que el nuestro es uno de los países con mayor participación femenina en casi todas las áreas de actividad. No hace falta extenderse al respecto. Nuestra tasa de natalidad "a la Europea" habla a las claras de la importante inserción de las mujeres en el mundo profesional y en la vida pública en general.