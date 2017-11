La marcha no sólo derriba prejuicios si no que expone las situaciones particulares. Manuela, de 25 años, pide no ser fotografiada. "Mi papá es militar y no sabe que estoy acá", cuenta mientras camina por la Plaza del Congreso. A unos metros suyo, la situación es antagónica. Andrea lleva pegada en su campera una calcomanía que dice "Familia orgullosa". Llegó desde Moreno junto a sus dos hijas, Rocío, de 18, y Camila, de 17, que está de la mano de Abril, su novia. "No hay ninguna historia especial para contar, hago lo que cualquier madre debería hacer", comenta con cierta indiferencia.