Una cena equilibrada combina fuentes de proteína, grasas saludables y carbohidratos como la quinoa o el arroz integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Qué importa más a la hora de dormir: lo que hay en el plato o cuánto falta para acostarse? En el vínculo entre la cena y el sueño cuentan tanto los alimentos y el tamaño de la porción como el horario, los hábitos cotidianos y el estado de salud. Dentro de ese panorama, algunos dietistas destacan un pescado por la combinación de nutrientes que aporta a la última comida del día.

Según Real Simple, la dietista registrada Erin Palinski-Wade recomienda incluir salmón en una cena moderada por su aporte de omega-3 y vitamina D, dos nutrientes que se estudian por su relación con el sueño. También aconseja evitar las comidas abundantes justo antes de acostarse.

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El aporte diferencial del salmón está en sus nutrientes adicionales

El salmón aporta ácidos grasos omega-3 y vitamina D en el marco de la alimentación nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palinski-Wade indicó a Real Simple que el salmón aporta proteína de alta calidad, pero se diferencia de otras alternativas por la presencia conjunta de ácidos grasos omega-3 y vitamina D. La especialista vinculó esos nutrientes con mecanismos relacionados con la calidad y la duración del sueño, como la regulación de la inflamación y las vías que intervienen en el descanso.

El planteo no convierte al salmón en una respuesta única para el insomnio. La Sleep Foundation advierte que todavía hace falta más investigación para precisar cuánto influyen alimentos o patrones alimentarios específicos en el sueño.

Una revisión de 26 estudios citados por esa organización concluyó que no hay pruebas suficientes para confirmar que un alimento o una forma de comer determine por sí sola la calidad del descanso.

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La entidad también señala que la nutrición y el sueño mantienen una relación de dos vías. Dormir menos de siete horas por noche en la adultez puede aumentar el hambre y favorecer la elección de alimentos con más azúcar y grasa. A la vez, una alimentación que cubra los requerimientos nutricionales puede contribuir a un contexto más favorable para el descanso, sin que eso permita atribuir el resultado a una sola comida.

El triptófano explica por qué se mencionan otras proteínas magras

Alimentos como el pavo, el pollo, el yogur y los frutos secos concentran cantidades de triptófano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triptófano es un aminoácido esencial que debe incorporarse mediante los alimentos. La Sleep Foundation explica que el organismo lo emplea para producir serotonina, neurotransmisor que participa en la regulación del sueño, y melatonina, hormona vinculada con la señalización del ciclo nocturno.

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La Cleveland Clinic incluye el pescado, el pollo y el pavo entre las fuentes de triptófano. En su guía sobre alimentación y sueño, aconseja priorizar preparaciones magras, ya que las frituras y las opciones con alto contenido de grasa pueden tardar más en digerirse.

Según la institución, 85 gramos de pavo aportan entre 250 y 300 miligramos de triptófano. En EatingWell, la dietista registrada Rachelle Mallik sugirió acompañarlo con manzana como colación si aparece hambre al final del día. La combinación aporta proteína y fibra.

Según la Cleveland Clinic, combinar proteínas y carbohidratos en una comida puede aumentar la disponibilidad de triptófano y favorecer la producción de serotonina. La somnolencia después de comer también depende de factores como el horario de la cena y cuánto se durmió en las horas previas.

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