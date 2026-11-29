La Finca Los Andes en Santa Ana registró la temperatura mínima más baja del país con 10.7 °C. Foto cortesía

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Las primeras horas de este domingo dejaron temperaturas cercanas a los 11 °C en las zonas altas de El Salvador, en una jornada marcada por el ambiente fresco de la madrugada y los vientos del noreste que continuarán durante el inicio de la semana.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que la mínima más baja se registró en la zona alta cafetalera de la Finca Los Andes en Santa Ana con 10.7 °C (51,3 °F). Le siguieron Las Pilas, en Chalatenango, una localidad de montaña, con 12.2 °C (54 °F), y Los Naranjos, también ubicado en una zona elevada del país, con 12.4 °C (54,3 °F).

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Los datos corresponden al reporte de temperaturas mínimas del domingo 29 de noviembre. En la actualización de temperaturas actuales de las 5:54, Las Pilas marcaba 11.9 °C.

El contraste térmico se mantendrá durante la jornada. El pronóstico prevé una tarde cálida en la mayor parte del territorio, mientras que la noche y la madrugada conservarán condiciones frescas, con mayor descenso en las áreas de mayor altitud.

El Ministerio de Medio Ambiente descarta la presencia de lluvias y prevé cielo parcialmente nublado para el lunes. (Cortesía: MedioAmbienteSLV)

El lunes seguirá sin lluvias y con ráfagas de hasta 35 km/h

Para el lunes 30 de noviembre, las condiciones atmosféricas no presentarán cambios relevantes. Se espera cielo parcialmente nublado durante el día y no hay pronóstico de lluvias en el territorio salvadoreño.

El viento soplará del noreste y del este, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora. Las ráfagas podrán alcanzar hasta 35 km/h, sobre todo en zonas expuestas y en sectores elevados.

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El ambiente será cálido durante la tarde y fresco en la noche y la madrugada. El flujo del este llegará acelerado a la región y transportará poco contenido de humedad, según el pronóstico meteorológico.

La estabilidad también estará favorecida por la influencia de sistemas ubicados en niveles altos de la atmósfera. Esa combinación limitará la formación de nubes de gran desarrollo y mantendrá baja la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas mínimas del domingo reflejaron diferencias entre las zonas altas y otros puntos del país. En localidades como San Salvador se registraron 18.6 °C, mientras que San Jorge alcanzó 22.2 °C en la medición de la mañana.

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La costa de La Unión reportó la mayor amplitud de marea del país con un rango de 3,6 metros. (Foto cortesía Marn)

Las mareas vivas cerrarán este domingo en las costas salvadoreñas

En el litoral de El Salvador, el período de mareas vivas se extendió del 25 al 29 de noviembre. Este fenómeno ocurre cuando la diferencia entre la marea alta y la baja supera un umbral establecido.

Durante estos días, la marea alta estuvo prevista entre las 03:00 y las 06:00, así como entre las 15:00 y las 18:00. En esas franjas, el agua puede alcanzar la parte alta de las playas.

La mayor amplitud de marea se reportó en La Unión, con un rango de 3,6 metros. El Triunfo registró 3,1 metros, La Libertad llegó a 2,4 metros y Acajutla, a 2,3 metros.

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Las mareas vivas coincidieron con la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol, además de la cercanía lunar al planeta. La marea baja estuvo prevista entre las 09:00 y las 12:00, tanto de la mañana como de la noche, cuando queda expuesta una mayor parte de la franja baja de las playas.

El lunes continuará el predominio de condiciones secas, con viento del noreste y del este, nubosidad parcial y temperaturas que volverán a descender durante la noche en las zonas altas del territorio.