La recuperación de una batería de litio antes de ser enviada a reciclaje en Japón, fue la meta que se propuso Toyota Argentina al iniciar el programa piloto de reacondicionamiento.

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Uno de los mayores cuestionamientos que recae sobre la electromovilidad en todo el mundo radica en establecer con precisión, qué ocurrirá en el futuro con las baterías de litio de los autos híbridos y eléctricos, pero especialmente, en cuánto tiempo llegará el momento de reemplazar el acumulador de energía de estos vehículos, y qué sucederá con sus desechos.

Si bien en Argentina todavía no hay signos de desgaste prematuro o proximidad al fin del ciclo de vida de las baterías de los autos electrificados, la empresa con más años de experiencia vendiendo vehículos híbridos en Argentina, puso en marcha un programa piloto para reacondicionar baterías de litio antes de enviarlas al reciclado.

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Se trata de Toyota Argentina, que inició sus pruebas sobre unidades de Prius y ya tiene previsto un próximo ensayo para baterías de Corolla sedán en la planta de Zárate. El programa, desarrollado junto con Veolia Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y CESVI Argentina, busca establecer capacidades técnicas locales para intervenir esos componentes cuando llegan al final de su uso automotor.

El proyecto busca diferenciarse de un proceso convencional de reciclado, ya que, en lugar de recuperar materiales una vez que la batería se convierte en residuo, se busca prolongar su funcionamiento a través de diagnósticos, desarme seguro y recuperación de los elementos que perdieron capacidad. El objetivo es que se vuelva a utilizar en vehículos híbridos, siempre que superen las pruebas de evaluación de calidad y seguridad.

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Una de las baterías en el laboratorio experimental de Veolia, donde se hacen las pruebas de carga y descarga de cada celda para constatar su vida util. (Toyota Argentina)

Las baterías híbridas están durando más de lo previsto

Toyota trabajó en la primera etapa con tres baterías de níquel-metal hidruro (NiMH) retiradas de modelos Prius de tercera generación. Se trata de unidades que llegaron a concesionarios de la red oficial porque sus propietarios detectaron una advertencia vinculada al rendimiento del sistema de propulsión eléctrica y convencional.

La elección del Prius responde, en parte, a la disponibilidad de material para analizar. El modelo comenzó a venderse en Argentina en 2009 y sus baterías figuran entre las primeras de la marca que fueron retiradas de circulación. Aun así, Toyota sostiene que el volumen es limitado: proyectaba una vida útil de diez años, pero las unidades que se analizaron están alcanzando entre 15 y 20 años.

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Experimentación y reciclado

Según la empresa, la generación de baterías descartadas equivale a cerca de 12% de lo que se había estimado inicialmente. La baja cantidad de unidades fuera de uso también impide, por ahora, desarrollar un proceso de experimentación a gran escala o completar el volumen que requeriría el envío de estos acumuladores al circuito de reciclado de Toyota Chemical Engineering en Japón.

Esa prolongación de la vida útil plantea una situación particular para el sector. Las baterías que dejan de ser aptas para el vehículo no necesariamente tienen todos sus componentes agotados. Por eso, el proyecto busca determinar si es posible intervenirlas antes de tratarlas como residuos y recuperar parte de su capacidad mediante procedimientos controlados.

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Las baterías de litio de los autos híbridos es pequeña, de aproximadamente 1 kWh de capacidad, pero son las que tienen más años de uso en el mundo.

El socio local

En el laboratorio especializado de Veolia Argentina, sus técnicos y los del equipo de Sustentabilidad de Toyota definieron un protocolo de descarga, desarme, inspección y reacondicionamiento. El proceso empieza con una evaluación del estado inicial de la batería, que contempla sus componentes internos y permite establecer una línea de base sobre su capacidad.

El primer plan consistía en analizar las 28 celdas que integran cada una de las tres baterías y seleccionar las que conservaran el mejor estado de funcionamiento para cumplir con el propósito de lograr una batería reacondicionada. Toyota explicó que el rendimiento general de una batería queda condicionado por la celda que tiene la menor capacidad de carga del conjunto. El reemplazo de esa unidad por otra en mejores condiciones permitiría elevar el desempeño de la batería como un conjunto.

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Sin embargo, durante el desarme de la primera batería, el equipo identificó una alternativa que evitó el reemplazo de esos módulos. Se aplicó un procedimiento de reactivación denominado rebumping, con el que procuró recuperar el estado de salud de las unidades que mostraban un rendimiento inferior.

Toyota informó que la primera batería intervenida tenía un estado de salud promedio cercano al 60% y que el proceso permitió llevarla nuevamente al 100%. Eso implicó recuperar el 40% de capacidad que había perdido la batería sin recurrir al armado de un paquete con módulos de otras unidades.

Dos baterías de Toyota Prius fueron retiradas de autos con más de 20 años de uso para enviar a inspeccionar en el taller de recuperación. (Toyota Argentina)

El rol del INTI en el proceso

La batería reacondicionada del Prius se encuentra ahora bajo evaluación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El organismo realiza pruebas de laboratorio para medir rendimiento, calidad y seguridad, una etapa previa a cualquier eventual aplicación nuevamente en un vehículo.

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Toyota señaló que en los ensayos preliminares, la batería pudo entregar de forma sostenida 95 horas sin agotarse, aunque el rendimiento final todavía está en evaluación. La empresa no comunicó una fecha para concluir las validaciones ni para definir si la unidad podrá volver a utilizarse en condiciones reales de circulación.

El proyecto contempla una segunda instancia con baterías de Corolla sedán híbrido. Como la red de concesionarios no dispone todavía de una cantidad suficiente de unidades fuera de uso de los modelos más recientes, Toyota solicitó a CESVI Argentina baterías provenientes de vehículos con destrucción total.

Veolia ya trabaja sobre esas baterías con el mismo método aplicado al Prius. Si las evaluaciones avanzan según lo previsto, el siguiente paso será una prueba práctica en vehículos de la flota interna de Toyota en su planta de Zárate. Allí se buscará contrastar los resultados de laboratorio con el funcionamiento de las baterías reacondicionadas en un uso concreto.

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La primera experimentación se hizo con las baterías de los primeros Toyota Prius que llegaron al país.

El reciclado queda como una etapa posterior

El programa no descarta el reciclado de baterías, pero lo sitúa como una instancia posterior para los casos en que no sea posible extender su vida útil. La empresa plantea que el reacondicionamiento puede reducir la necesidad de reemplazar una batería a los 15 o 20 años y demorar su ingreso a una cadena de tratamiento de materiales.

Toyota también apunta a generar conocimiento técnico local a partir de la articulación con empresas, organismos públicos y centros de investigación. El esquema reúne la capacidad industrial de la automotriz, la experiencia de Veolia en gestión ambiental, las validaciones del INTI y el aporte de CESVI sobre el comportamiento de vehículos electrificados que llegan al final de su vida útil.

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“La electrificación requiere pensar de manera integral el ciclo de vida de los vehículos y sus componentes. Ese es el camino que venimos recorriendo para anticiparnos a los desafíos de la movilidad del futuro”, afirmó Ezequiel Vallejos, director de Asuntos Corporativos de la automotriz.

La continuidad del piloto dependerá de los resultados de las pruebas del INTI y de los ensayos posteriores sobre vehículos de la flota interna en Zárate. Ese proceso permitirá establecer si el reacondicionamiento puede transformarse en una alternativa aplicable para las baterías híbridas que, con los años, comiencen a salir de circulación en mayor número.