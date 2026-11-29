Las pausas breves de movimiento interrumpen los períodos prolongados de trabajo sedentario frente a la computadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Permanecer sentado reduce rápidamente la actividad muscular de las piernas. Una investigación reseñada el 28 de octubre por The Washington Post observó que, tras nueve minutos en esa posición, la activación podía ser cerca de un 90% menor que al caminar. La medición refleja cuánto se contraen los músculos en ese momento y es distinta de una medición de masa muscular.

La diferencia importa porque el trabajo sedentario, las pantallas y los traslados pueden concentrar muchas horas de quietud en una jornada. Esa disminución de movimientos no equivale al proceso gradual de pérdida de músculo asociado a la edad, aunque puede agravar el desuso durante una enfermedad, una recuperación o una etapa de movilidad reducida.

PUBLICIDAD

La activación muscular baja antes de que exista atrofia

La inmovilidad en el escritorio reduce la actividad muscular en las piernas durante la jornada laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio citado por The Washington Post registró el comportamiento de las piernas durante el reposo y la caminata mediante prendas que miden la actividad muscular. La señal disminuyó dentro de los primeros minutos de estar sentado y continuó bajando con esa posición.

Por eso, la expresión músculos “perezosos” puede funcionar como imagen divulgativa, aunque no constituye un diagnóstico clínico ni confirma por sí sola una atrofia muscular, que supone una disminución de masa muscular que puede acompañarse de pérdida de fuerza y de función física.

La revisión alojada por los Institutos Nacionales de Salud indica que períodos de reducción de actividad pueden acelerar esos cambios en adultos mayores, sobre todo si se combinan con una menor movilidad habitual.

PUBLICIDAD

Los autores de esa revisión reunieron ensayos sobre reducción de pasos y describieron resultados que variaron según la población y el nivel de limitación. En uno de los trabajos, dos semanas con menos de 3.000 pasos diarios se asociaron con una reducción cercana al 8% en la fuerza máxima de extensión de rodilla. Esa cifra no puede trasladarse a cualquier persona que permanece sentada durante parte de la jornada, pero muestra el impacto potencial del desuso sostenido.

Las pausas activas complementan el ejercicio de fuerza regular

Una caminata breve en el hogar o la oficina ofrece una alternativa accesible frente a la quietud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de tres minutos de caminata cada 25 minutos recogida por The Washington Post busca modificar el patrón de sedentarismo, no completar una sesión de entrenamiento. El movimiento puede consistir en recorrer un pasillo, subir escalones o hacer una caminata breve, siempre que la movilidad y las condiciones de salud lo permitan.

PUBLICIDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan moverse más y sentarse menos durante el día. Como referencia, establecen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días por semana.

El Colegio Americano de Medicina del Deporte actualizó en 2026 sus recomendaciones de entrenamiento de resistencia para adultos sanos. El documento sintetizó 137 revisiones sistemáticas con datos de más de 30.000 participantes y destacó que, para ganar fuerza, la constancia importa más que la complejidad de la rutina.

PUBLICIDAD

Los ejercicios con bandas elásticas, pesas o el propio peso corporal son opciones para trabajar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana. Así, las caminatas breves interrumpen el tiempo sentado y el trabajo de fuerza cumple una función complementaria.