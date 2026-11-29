Harlen Oropesa sufre dolores dentales desde hace tres meses sin recibir tratamiento en el campamento penitenciario La Lima. (Imagen retomada de CubaNet)

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El manifestante del 11J Harlen Oropesa Carrero denunció, por llamada telefónica a CubaNet, acoso de un suboficial y la falta de atención odontológica en el campamento penitenciario La Lima, en Guanabacoa, donde afirma que lleva tres meses con fuertes dolores de muelas sin recibir el permiso necesario para acudir a un centro de salud. También aseguró que unos 75 reclusos permanecen encerrados por negarse a trabajar sin sueldo, según declaró a Cubanet.

Oropesa, de 42 años, sostiene que varias piezas dentales necesitan empastes o extracciones. Explicó que presentó su reclamo ante un agente de la Seguridad del Estado, la reeducadora y el director interino del campamento, un teniente coronel identificado como Yunier, alias “el Cadete”, quien le preguntó “qué quería que hiciera él”.

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El permiso que recibe solo le permite permanecer en su domicilio. Para ir a una consulta necesita un conduce, una autorización escrita que las autoridades penitenciarias le han negado reiteradamente, según denunció.

Salir sin ese documento podría costarle el régimen de mínima severidad. Los funcionarios, afirmó, alegan que no tienen transporte para llevarlo a un centro de salud y le indican que resuelva el traslado por sus propios medios, aunque sin la autorización tampoco puede acudir por cuenta propia.

El recorrido carcelario tras las protestas del 11 de julio

Oropesa reside en el reparto Luyanó Moderno, en San Miguel del Padrón, y se graduó en Educación Primaria en la Escuela Pedagógica Presidente Salvador Allende. Fue arrestado el 11 de julio de 2021 mientras participaba en las protestas pacíficas de esa jornada.

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El recluso denunció golpizas ejecutadas por soldados en la prisión de Ivanov tras su detención el 11J. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su detención, aseguró que fue llevado a la prisión de máximo rigor Ivanov, en el Cotorro. Allí, dijo, lo obligaron a atravesar dos hileras de soldados que golpeaban a los manifestantes detenidos.

Luego fue trasladado a Valle Grande, en La Lisa, y más tarde a la cárcel El Pitirre, conocida como la 15-80, en San Miguel del Padrón. El 15 de marzo de 2025 llegó a La Lima, un centro penitenciario de régimen abierto.

El manifestante fue condenado a nueve años de prisión por desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir. Niega los cargos y califica de “amañado” y sin garantías procesales el juicio realizado los días 1 y 2 de agosto en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, donde, según sostuvo, declararon “falsos testigos”.

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Encierro, trabajo sin salario y restricciones a los alimentos

El suboficial de apellido Lafita, encargado de “abrir y cerrar las puertas” del campamento, lo insultó en varias ocasiones, según Oropesa. Entre los improperios que le atribuyó figuran “vendedor de papeles” y “escoria de la sociedad”.

El recluso afirmó que Lafita “disfruta abochornando, avergonzando, humillando y maltratando a los reclusos”. Dijo que elevó una queja ante el superior del suboficial, el mayor Dariel Obregón, quien primero le aseguró que la situación no se repetiría, pero luego se rio cuando volvió a denunciar los insultos.

El manifestante denunció el acoso del suboficial Lafita y la falta de respuesta de los superiores carcelarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lafita mantiene encerrados a unos 75 reclusos, incluido Oropesa, porque se niegan a salir a trabajar sin remuneración, de acuerdo con su denuncia. El manifestante sostuvo que esa decisión contradice las instrucciones del jefe de la unidad, Jorge Parada, ausente por motivos de salud, y de responsables provinciales y nacionales del sistema penitenciario, que autorizan la circulación dentro del perímetro del campamento.

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Oropesa atribuyó el incumplimiento a la falta de visitas de los altos funcionarios a la instalación. “No hay agua, ni electricidad, la comida está mala y no hay televisor ni otro entretenimiento”, dijo, y añadió que los reclusos se sienten “asfixiados” cuando permanecen encerrados.

Quienes aceptan salir del campamento trabajan en la recogida de desechos sólidos sin los medios de protección necesarios, según relató. Las jornadas comienzan entre las 7:30 y las 8:00 y, en ocasiones, terminan a las 10:00 u 11:00 de la noche.

La alimentación, agregó, incluye en el desayuno una bebida parecida al agua de arroz u otro cereal que no logra identificar y un trozo de yuca hervida “dura como un palo”. Para el almuerzo y la cena, reciben tres o cuatro cucharadas de arroz, una pasta de composición desconocida y un pedazo de chopo hervido.

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Como sopa les sirven el agua de cocción del chopo, sin sal ni condimentos, y de postre reciben una porción de mermelada ácida del tamaño de una tapa de desodorante. Si regresan del trabajo con pizza, pan u otros alimentos regalados, los guardias les impiden ingresarlos al campamento y, según Oropesa, los obligan a comerlos antes de entrar o a tirarlos.