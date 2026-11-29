La Selección Argentina de Teni, capitaneada por Javier Frana, recibirá a Eslovaquia en febrero por la primera ronda de los Qualifiers 2027 de la Copa Davis (Crédito: REUTERS/Alessandro Garofalo)

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La Selección Argentina de Tenis YPF ya conoce a su próximo rival en la primera ronda de los Qualifiers 2027. Este domingo, en la previa de la final de la Copa Davis entre Italia y España, se realizó el sorteo en la sala Bologna Fiere, que determinó que el conjunto nacional recibirá a Eslovaquia.

El enfrentamiento tendrá lugar en febrero de 2027, entre el 5 y el 6 o el 6 y el 7, con sede y superficie todavía por definir por parte de la Asociación Argentina de Tenis. La eliminatoria se resolverá al mejor de cinco puntos y el equipo que consiga la victoria accederá a la segunda ronda de los Qualifiers, programada para el 17, 18 y 19 de septiembre, en busca de un lugar en el Final 8.

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En caso de superar a Eslovaquia, número 24 del escalafón mundial, el equipo capitaneado por Javier Frana, que ocupa el undécimo puesto del ranking de naciones, se enfrentará al ganador de la serie entre Mónaco y Bélgica. Si el conjunto monegasco consigue la clasificación, la localía de ese eventual cruce se definirá mediante un sorteo, ya que no existen antecedentes entre ambos países desde 1970. En cambio, si el seleccionado belga avanza de ronda, Argentina tendrá la ventaja de jugar en condición de local, debido a que el último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó en 2015, en Bruselas, con victoria del equipo belga por 3-2.

Ambos seleccionados accedieron a esta instancia luego de superar sus respectivas series del Grupo Mundial I. Argentina se impuso por 3-1 ante Turquía en Neuquén, mientras que Eslovaquia hizo lo propio frente a Grecia, al que venció por 3-2 en condición de local, en la ciudad de Kosice, sobre polvo de ladrillo.

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El equipo eslovaco cuenta con un solo representante entre los Top 100: Alex Molcan. El tenista de 28 años ocupa actualmente el puesto 73 del ranking, aunque su mejor ubicación fue el 38° alcanzado en 2022. A lo largo de su carrera disputó tres finales ATP, pero no pudo quedarse con ningún título donde cayó en Belgrado (2021) y en Marrakech y Lyon (2022). En el circuito Challenger, en cambio, consiguió cuatro trofeos en Liberec y Helsinki (2021) y Sofía y Estambul (2025).

Quedaron confirmados los cruces de los Qualifiers 2027 (Crédito: Copa Davis)

En la Copa Davis registra diez nominaciones, ocho series disputadas y un balance de ocho victorias y cinco derrotas, considerando sus presentaciones en singles y dobles.

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Detrás de Molcan aparecen otros jugadores con experiencia en el circuito profesional, como Andrej Martin (349°), quien alcanzó la final del ATP de Umag (2016 ) y acumula un récord de 8 victorias y 11 derrotas representando a su país en la Copa Davis. También integra el equipo Norbert Gombos (381°), cuyo registro en la competencia es de 10 triunfos y 19 caídas. Por su parte, en la última serie frente a Grecia, el capitán Tibor Toth apostó por Milos Karol y Lukas Klein para integrar la pareja de dobles.

Todos los cruces

España (1) pasa directamente a la segunda ronda de la fase de clasificación

Japón vs Hungría (14)

Croacia vs Alemania (2)

Dinamarca vs República de Corea (13)

República Checa (3) vs Noruega

Brasil vs Países Bajos (12)

Mónaco vs Bélgica (4)

Argentina (11) vs Eslovaquia

Gran Bretaña (5) vs Perú

Francia (10) vs Chile

Serbia vs Austria (6)

Australia (9) vs Ecuador

Estados Unidos (7) vs China Taipéi

India (c) vs Canadá (8)