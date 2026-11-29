Reza Rahmanian y su equipo examinaron 36 ensayos sobre el consumo de legumbres en adultos para la revista Food Science & Nutrition (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las legumbres suelen aparecer en las conversaciones sobre alimentación saludable, pero la pregunta es más precisa: qué efecto pueden tener sobre el peso cuando se incluyen en una dieta completa.

Una revisión sistemática y análisis conjunto de estudios publicada en 2026, elaborada por Reza Rahmanian y sus colaboradores en la revista Food Science & Nutrition, examinó 36 ensayos controlados en adultos. El trabajo comparó dietas con legumbres distintas de la soja, como lentejas, garbanzos, porotos y arvejas, frente a planes que no las incluían.

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En conjunto, los ensayos mostraron descensos promedio en el peso, la circunferencia de cintura y la masa grasa entre quienes consumieron legumbres. La magnitud de esos cambios varió según los participantes y las dietas evaluadas, por lo que los datos deben leerse en el contexto de la alimentación completa.

La investigación comparó los efectos de lentejas, garbanzos, porotos y arvejas frente a dietas sin estos alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres se asociaron con cambios en el peso, la cintura y la masa grasa

En el conjunto de trabajos, la diferencia media fue de 0,98 kilogramos menos de peso corporal en los grupos que consumieron legumbres distintas de la soja.

La circunferencia de cintura fue, en promedio, 1,61 centímetros menor, y la masa grasa presentó una reducción media de 2 kilogramos frente a las dietas de comparación.

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El análisis no detectó una reducción clara en el índice de masa corporal entre los participantes de los ensayos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras expresan un promedio, no un resultado garantizado. La revisión señaló diferencias entre los ensayos. Algunos incluyeron a personas con sobrepeso u obesidad y otros a participantes con distintos estados de salud.

Además, las dietas no fueron idénticas. Esa diversidad impide trasladar una cifra única a todas las situaciones.

El índice de masa corporal no mostró una reducción clara en el análisis general. Este indicador relaciona el peso con la altura y se utiliza para clasificar el peso corporal en adultos.

El tiempo de consumo puede influir en los cambios de peso

La duración fue uno de los factores que diferenciaron los resultados. Según la revisión de 2026, los estudios que duraron ocho semanas o más registraron una reducción de peso. En las investigaciones de menor duración, el cambio no fue concluyente.

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Los estudios con una duración de ocho semanas o más mostraron descensos de peso con mayor claridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, sus autores vincularon las variaciones con la edad de los participantes y su índice de masa corporal al comienzo de cada investigación. El análisis también registró diferencias importantes entre los estudios que midieron el peso corporal.

La investigación incluyó trabajos disponibles hasta enero de 2024 y se publicó en 2026. Sus autores concluyeron que el consumo de legumbres distintas de la soja puede asociarse con reducciones de peso, cintura y masa grasa.

Las legumbres no ofrecen una fórmula única para bajar de peso

No fija una porción diaria única, no establece que el resultado se repita en todas las personas y tampoco permite separar el papel de las legumbres de los demás cambios que pudo incluir cada alimentación.

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Los autores indicaron que se necesitan nuevos estudios de mayor calidad para confirmar el alcance de los resultados observados.