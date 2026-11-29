Un estudio teórico propone que la materia oscura podría formar sus propios átomos, con una tabla periódica invisible (NASA/STScI/A. Pagan)

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Un equipo de cinco físicos de Estados Unidos y Canadá publicó en el servidor de borradores científicos arXiv un estudio teórico que propone que la materia oscura podría formar núcleos y átomos propios, con una especie de tabla periódica oscura que incluiría versiones invisibles del helio, el litio, el berilio, el boro y el carbono.

El trabajo, titulado “The Dark Side of the Periodic Table” (el lado oscuro de la tabla periódica), está firmado por Pouya Asadi, de la Universidad de California en Santa Cruz, y Zackaria Chacko, de la Universidad de Maryland. Completan el equipo David Curtin y Micah Mellors, de la Universidad de Toronto, y Ethan Neil, de la Universidad de Colorado en Boulder. Es un borrador, por lo que aún no pasó por la revisión de otros científicos.

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La materia oscura es el componente del universo que no emite ni refleja luz y que solo se detecta por su gravedad. Según el propio artículo, representa cerca del 25% de la energía total del universo, frente al 5% de la materia ordinaria. Esa proporción de uno a cinco es el punto de partida de la propuesta.

Según el modelo, solo una pequeña fracción de la materia oscura formaría elementos, entre ellos una versión del carbono (NASA, ESA, Dayi Li (UToronto); Procesamiento de imágenes: Joseph DePasquale (STScI))

Una coincidencia que los físicos quieren explicar

Los autores llaman “coincidencia de la materia” a que ambas cantidades estén tan cerca. Si la materia oscura fuera independiente de la visible, escriben, esa similitud sería muy poco habitual. Plantean que podría ser una pista de un origen común de las dos.

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Para explorar esa idea usan un marco teórico llamado Higgs gemelo especular, que supone la existencia de un “espejo” de las partículas conocidas. Según la nota de la revista Wired, la teoría fue propuesta hace dos décadas para resolver un problema sobre la masa del bosón de Higgs, y Chacko es uno de sus creadores.

En el escenario del estudio, la mayor parte de la materia oscura serían neutrones gemelos estables. Según el sitio ScienceAlert, serían unas cinco veces más masivos que los protones comunes, lo que, con cantidades similares de cada tipo en el universo temprano, daría cinco veces más materia oscura.

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El resumen del artículo precisa que solo una fracción menor de esa materia formaría elementos. Para que eso ocurra, la diferencia de masa entre neutrones y protones gemelos debe rondar el 1 por ciento, y la fusión de partículas en el universo temprano generaría elementos hasta el carbono gemelo.

En el escenario propuesto, el hidrógeno oscuro común sería inestable, pero su variante pesada podría sobrevivir (NASA & CSA)

Un hidrógeno que no sobreviviría

La tabla oscura tendría diferencias con la nuestra. En el universo conocido, los neutrones son algo más pesados que los protones. En el modelo ocurre lo contrario: los neutrones oscuros son más livianos, y por eso son los estables.

Una consecuencia es que el hidrógeno oscuro corriente no podría existir, según ScienceAlert: un protón oscuro capturaría un electrón oscuro y se transformaría en neutrón. El hidrógeno pesado, el deuterio, sí podría sobrevivir. En algunas condiciones, el elemento más pesado podría ser el más abundante entre los átomos oscuros.

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Los autores y los medios que cubrieron el estudio mencionan posibilidades más especulativas: que los elementos oscuros más pesados formen sólidos o granos de polvo, e incluso estrellas oscuras más pequeñas y densas que las visibles. Wired advierte que nadie observó estos átomos y que algunos científicos dudan de que puedan formarse.

Cómo se podría comprobar

El artículo propone dos vías. La primera son las “oscilaciones acústicas oscuras”, ondas del universo temprano que habrían dejado una huella en la distribución de la materia. El resumen indica que el modelo prevé una señal en dos etapas, que futuros instrumentos cosmológicos podrían detectar.

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La segunda son los detectores directos de materia oscura. Según el resumen, las interacciones entre los sectores oscuro y visible hacen de este escenario un objetivo para futuras búsquedas con detectores sensibles a la dirección de las partículas.

Los autores describen su trabajo como “la primera exploración sistemática y detallada” de las consecuencias nucleares, cosmológicas y observacionales de esta clase de modelos. El estudio, publicado en arXiv en noviembre de 2026, no incluye por ahora ninguna observación que lo confirme.