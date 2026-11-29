Los movimientos de la banda del country en la RAM bordó

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El plan implicaba una pequeña inversión: entre USD 1.000 y USD 1.500 para alquilar una casa en un country de Ingeniero Maschwitz, en Escobar, y aparentar muy buen pasar económico. La Dodge RAM bordó en la que se movían era parte del disfraz con el que se presentó el líder de la banda ante el propietario de la casa que alquilaron. Es probable que no haya sido la primera vez que lo hacían.

Según el expediente, infiltrado en la piel de un pujante empresario, Carlos Hernán García, hizo inteligencia sobre los vecinos. Siempre de acuerdo a las fuentes, detectó que una mujer había vendido otra propiedad.

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Para los investigadores, el sospechoso estaba convencido de que había dinero dentro de la casa ubicada en el lote 7 -él estaba en el 8-, convocó a sus cómplices para la segunda parte del plan: varios hombres armados rompieron una ventana y redujeron a la dueña. Se llevaron relojes, dispositivos electrónicos, carteras de marca y unos USD 2.000.

Miller cayó cuando fue a buscar a su novia policía

Tras la denuncia, investigadores de la SubDDI y EPD de Escobar fueron a las cámaras públicas y privadas del barrio cerrado. Hicieron un seguimiento del vehículo utilizado por uno de los autores, analizaron el impacto de antenas y tomaron testimonios. Lograron identificar a tres hombres y desenmascararon al líder de la banda, quien ingresaba al country con los delincuentes a bordo de su RAM.

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Los videos a los que tuvo acceso este medio y acompañan esta nota, muestran los ingresos y salidas del vehículo del country y también cuando entra a la casa alquilada. Los efectivos allanaron esa vivienda habitada por el empresario, lo detuvieron y le secuestraron la camioneta. En la propiedad, encontraron una pistola con la numeración limada, 17 frascos de marihuana y las carteras de la vecina, fuentes de la causa indicaron a Infobae.

García, de 48 años, aunque quería aparentar solvencia, está catalogado por el Banco Central como deudor irrecuperable. Es viudo y tiene dos sociedades a su nombre vinculadas a fabricación, montaje, mantenimiento y suministros de materiales.

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La investigación continuó en busca del resto de la organización. Uno de ellos, Jerónimo Nahuel Miller, de 26 años y con los números en rojo, cayó -en carácter de prófugo- por amor cuando fue a visitar a su pareja sin saber que los detectives montaban una vigilancia encubierta.

La denuncia contra la pareja del sospechoso en redes

Y en este punto, la historia tiene otro ribete: la mujer, identificada como Y.N., es agente del Comando Patrullas Escobar Oficial. Se encontraba de servicio en horario diurno en Garín, cuando el fugitivo la pasó a buscar en moto. A él lo detuvieron, a ella le abrieron un sumario administrativo y no descartan que haya participado del golpe en el country o, al menos, que tuviera conocimiento previo del plan.

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La agente policial bajo sospecha

Todavía su nombre no es parte de la causa, pero fuentes del caso indicaron a este medio que tienen en cuenta una denuncia hecha en redes sociales en contra de Y.N. y de su novio. “El día martes al mediodía mi prima venía saliendo por la cuadra de la axion y está chica, con un muchacho en moto la estaban queriendo robar cuando ella se dio cuenta ya estaba llegando a la esquina y como no se les dio la oportunidad se fueron para el lado del colegio. Ayer puso esta historia y ella la reconoció por la campera y las trenzas. La muy pelotuda no se cambió la campera”, remarcó la usuaria.

La policía novia del integrante de la banda del country

“Tengan cuidado con esta mina que anda con otro en moto queriendo robarle a las personas gracias a Dios los autos no dejaban de pasar para el colegio y no se les dio la oportunidad y porque atrás venía otra mujer con niños no voy a decir mi identidad porque aparte de querer robar. La mina es policía y todo el mundo la conoce, sólo dejo el descargo”, advirtió la denunciante.

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La Policía analizó cámaras y descubrió la RAM bordó

El caso, en el que interviene la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio (UFI N°11) el Juzgado de Garantías N° 3 de Zárate Campana, promete más capítulos. Resta analizar el contenido de los celulares secuestrados a los sospechosos. Creen que en esos dispositivos podrían encontrar pruebas sobre la actuación de otros cómplices o robos cometidos con similar modus operandi.