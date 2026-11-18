El hambre nocturna dificulta conciliar el sueño y mantener el descanso continuo en ciertas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ir a dormir con hambre puede dificultar que algunas personas concilien el sueño o permanezcan dormidas durante la noche, aunque omitir la cena no produce el mismo efecto en todos los casos. El horario de la última comida, la cantidad consumida durante el día y la cercanía con la hora de acostarse forman parte de una situación que no admite una pauta universal.

La duda suele ubicarse entre dos escenarios: acostarse con el estómago vacío o hacerlo después de una cena abundante. Ambos extremos pueden resultar incómodos y afectar el descanso en algunas personas. La información disponible plantea una alternativa intermedia: evitar grandes comidas cerca de la cama sin asumir que no comer es siempre la mejor opción.

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La dietista registrada Alexis Supan, de la Cleveland Clinic, señaló que una última comida demasiado temprana puede dejar a algunas personas con hambre al acostarse. En una guía de esa institución, explicó que esa sensación puede interferir con el descanso, aunque el efecto depende de los horarios, la alimentación previa y la respuesta individual.

La pregunta de servicio, entonces, no es si existe una cena obligatoria, sino qué señales conviene considerar antes de dormir. El hambre persistente, el reflujo después de comer y los despertares frecuentes permiten distinguir entre una rutina que resulta tolerable y otra que podría requerir ajustes. La calidad general de la alimentación y las condiciones de salud también modifican esa respuesta.

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El hambre y una comida abundante pueden interferir con el descanso

Las comidas copiosas con presencia de grasas o alcohol provocan reflujo e indigestión durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sleep Foundation advierte que acostarse con hambre puede generar malestar estomacal y hacer más difícil el inicio del sueño, aunque esa sensación no ocurre en toda la población ni tiene una causa única. Ante apetito nocturno, una colación ligera —la entidad menciona opciones como fruta o yogur— puede ser más apropiada que prolongar el ayuno. El exceso, en cambio, también puede perjudicar el descanso: una comida pesada cerca de la hora de dormir se asocia con indigestión, reflujo y despertares nocturnos, en especial si incluye alcohol. La recomendación no impide comer por la noche, sino que propone evitar platos grandes, muy grasos o acompañados de alcohol cuando falta poco para dormir.

La relación entre alimentación y sueño tampoco se limita a una sola noche. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos explica que dormir poco puede elevar la grelina, hormona vinculada con el hambre, y reducir la leptina, asociada con la saciedad. Por esa razón, una noche de descanso insuficiente también puede modificar el apetito y las decisiones alimentarias del día siguiente.

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El horario y las necesidades de cada persona orientan la última comida

El descanso insuficiente altera los niveles de grelina y leptina, lo cual incrementa la ingesta de azúcares al día siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crononutrición estudia la relación entre el momento de comer, los ritmos circadianos y la salud. Esos ciclos internos, de alrededor de 24 horas, intervienen en el sueño, la vigilia y otros procesos del organismo. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre considera que el horario de las comidas es un área de investigación en desarrollo, con preguntas todavía abiertas sobre sus efectos según cada perfil.

Esa cautela es relevante al evaluar si conviene saltearse la cena. Una revisión sistemática publicada en Frontiers in Nutrition que analizó ensayos controlados aleatorizados no encontró efectos negativos sobre la calidad subjetiva del descanso en estudios de alimentación restringida en el tiempo. Sin embargo, sus autores señalaron la necesidad de realizar más evaluaciones con mediciones objetivas del sueño. Por lo tanto, no corresponde afirmar que omitir la última comida perjudique necesariamente a toda la población.

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Cuando aparece hambre cerca de la hora de dormir, la dietista recomienda elegir una colación ligera en lugar de una cena abundante. Entre las opciones que menciona figuran verduras con hummus, una manzana con mantequilla de maní, fruta o yogur griego. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos recomiendan consultar con un profesional antes de iniciar ayunos si existen enfermedades, embarazo, lactancia o uso de insulina y otros medicamentos para la diabetes.