El MoMa prepara una retrospectiva de Ana Mendieta, la primera en Estados Unidos en dos décadas

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El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) albergará en diciembre de 2027 una retrospectiva de la cubano-estadounidense Ana Mendieta, la primera de la artista en el país norteamericano en más de 20 años.

‘Ana Mendieta: A Retrospective’, que podrá verse en el interior del MoMa del 12 de diciembre de 2027 al 15 de abril de 2028, incluirá unas 200 obras de arte de Mendieta y una selección de material de archivo con préstamos clave de su legado artístico, según un comunicado.

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Esta es la primera retrospectiva en Estados Unidos “que ofrece un análisis exhaustivo de la obra de Mendieta en más de 20 años”, y contará con piezas que rara vez se han expuesto, desde pinturas hechas en sus inicios hasta películas remasterizadas, dibujos y esculturas.

De la seria "Silueta", 1978

Organizada de manera cronológica, la exposición seguirá la trayectoria creativa de la artista a través de pinturas figurativas de su etapa en la Universidad de Iowa, como ‘Sin título’, que se exhibirá por primera vez en Nueva York.

La muestra también ahondará en la transición de Mendieta hacia la experimentación con el arte corporal tras participar en el programa ‘Intermedia’ de la Universidad, y explorará la evolución de su popular ‘Serie Silueta’, elaborada entre 1973 y 1980.

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Además, pondrá en el foco la producción de la artista durante su residencia del Premio de Roma en la capital italiana, una etapa de la que se exhibirá, entre otras obras, ‘Nile Born’, de 1984.

"Sweating Blood“, 1973, Super 8 Film

“La exposición celebra la práctica de Mendieta en el contexto de su época. Su innovador trabajo en la naturaleza se desarrolló en paralelo a su implicación en redes de artistas en los lugares en los que vivió y a los que viajó”, expresó en el comunicado Sophie Cavoulacos, una de las curadoras detrás de la muestra.

Mendieta, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo del siglo XX, murió de manera trágica en 1985, a los 36 años, al caer desde una ventana de su apartamento en Nueva York.

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Ese día, Mendieta estaba discutiendo con su marido, el escultor Carl Andre, quien fue detenido y acusado de asesinato, y posteriormente fue absuelto por falta de pruebas concluyentes.

Fuente: EFE