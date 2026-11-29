El legislador opositor dijo que el canciller “no entiende nada de política internacional”

Guardar

El senador del PJ, José Mayans, se refirió al fallo de ayer del Tribunal del Mar, que se declaró incompetente ante la presentación vinculada con las Islas Malvinas, y responsabilizó al canciller por el resultado. “No entiende nada de la política internacional”, afirmó sobre el funcionario, en declaraciones a Radio 10.

Mayans cuestionó la decisión de Javier Milei de llevar el reclamo al tribunal y sostuvo que la estrategia oficial se apartó de la posición histórica de la Argentina sobre soberanía. Según planteó, el Gobierno retomó el tema después de comentarios de Donald Trump sobre la postura de Estados Unidos frente a las islas y avanzó con una presentación en un ámbito que, finalmente, no se consideró competente.

PUBLICIDAD

Respecto del debate que el Senado este mes sobre la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que generó reparos por su posible impacto en la producción de medicamentos genéricos y sus precios, Mayans dijo: “Esto va a crecer [el precio] entre un 30% al 40% más los medicamentos”, que, según dijo, reclamaría la industria farmacéutica estadounidense.

Al explicar su crítica al acuerdo comercial con Estados Unidos, comparó los precios de los medicamentos entre la Argentina y Paraguay. “Lo que en Paraguay sale 20 dólares, acá sale 100 dólares”, afirmó, al referirse a productos del mismo laboratorio.

PUBLICIDAD

El senador afirmó que la posición del Gobierno sobre Malvinas contradice la doctrina histórica de la diplomacia argentina. (Gentileza: El Trece)

Mayans vinculó la eventual eliminación de las PASO con la situación política del oficialismo y aseguró que “en este momento el 70%”, aun con cambios en el sistema electoral, está “en contra de la administración de Milei”. Atribuyó la iniciativa a un intento del Gobierno de evitar su propia competencia interna.

El legislador cuestionó además la exposición del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Congreso y señaló que el funcionario debía explicar la ejecución presupuestaria. Al referirse a la situación previsional, sostuvo que “casi el 80% de los jubilados están prácticamente bajo la línea de indigencia”.

Mayans afirmó que la posición sobre Malvinas contradice la doctrina argentina

Mayans recordó que Milei tiempo atrás había planteado la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, una formulación que el senador consideró incompatible con la postura argentina. “Esto contradice doctrinas de mucho tiempo de la República Argentina”, dijo.

PUBLICIDAD

El senador describió a las islas como un “territorio usurpado en una etapa colonial” y afirmó que las Naciones Unidas respaldaron a la Argentina en ese reclamo. También cuestionó las expresiones de admiración de Milei hacia Margaret Thatcher y mencionó el hundimiento del crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión establecida durante la guerra.

Al responder por la presentación ante el Tribunal del Mar, Mayans relacionó la iniciativa con una declaración de Donald Trump sobre la soberanía de las islas. “Milei entró en ese callejón”, afirmó, antes de cuestionar la actuación de la Cancillería.

Para el senador, el Gobierno recuperó el reclamo de soberanía después de que Trump hiciera comentarios sobre la posición de Estados Unidos frente a las Islas Malvinas. Mayans atribuyó el resultado adverso a una falta de experiencia en política internacional y a contradicciones dentro de la administración nacional.

PUBLICIDAD

José Mayans responsabiliza al canciller por el resultado adverso ante el Tribunal del Mar (REUTERS/Marcos Brindicci)

“Envalentonado, Trump le había dicho en su momento que no sabía cómo iban a actuar con respecto a la soberanía sobre el tema de las Islas Malvinas. Y ahí, prácticamente Milei entró en ese callejón y después su canciller, que no tiene experiencia, que es un desastre, que no entiende nada de la política internacional, un desastre” define presentarse ante el Tribunal del Mar.

El senador atribuyó la recesión a la deuda y a la caída del empleo registrado

Mayans sostuvo que el programa económico del Gobierno se apoya en un endeudamiento que calificó de excesivo. Comparó la estrategia con la aplicada durante la presidencia de Mauricio Macri y afirmó que el país volvió a recurrir al Fondo Monetario Internacional y al intercambio de monedas con China para sostener sus compromisos.

PUBLICIDAD

El legislador cuestionó la composición de las reservas del Banco Central y aseguró que incluyen el intercambio de monedas con China, los recursos del Fondo Monetario Internacional y los encajes bancarios. También afirmó que la Argentina tiene reservas negativas pese al crédito obtenido del organismo internacional.

El presidente del TIDM, el juez camerunés Maurice Kamga (ITLOS)

En su crítica al presupuesto, Mayans rechazó las cifras de pobreza e inflación que atribuyó al Gobierno y sostuvo que la economía no muestra una recuperación. Según dijo, la administración nacional omite el impacto de la devaluación aplicada en diciembre y presenta como propios resultados que comenzaron a medirse desde enero de 2024.

PUBLICIDAD

El senador citó registros que atribuyó al INDEC para cuestionar la creación de empleo que, según afirmó, anuncia el oficialismo. “El INDEC le está advirtiendo de la pérdida de más de 30.000 pymes y de que oficialmente más de 500.000 puestos de trabajo perdidos”, sostuvo, en referencia al empleo registrado.

Mayans también cuestionó el nivel de vencimientos de deuda y recordó que el país enfrenta compromisos por casi USD 28.000 millones para el año siguiente y sostuvo que las provincias afrontan restricciones por la caída de la inversión pública y la dependencia de recursos nacionales.