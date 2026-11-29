Cajas apiladas con la inscripción «Hecho en Panamá» se encuentran junto a un contenedor de transporte marítimo en una terminal portuaria del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá creó la Comisión Nacional Interinstitucional EUDR para coordinar la adaptación de sus sectores productivos y exportadores a las exigencias ambientales de la Unión Europea.

El organismo busca sostener y ampliar el acceso de los productos panameños al mercado europeo ante la aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115.

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La comisión fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.°18, firmado el 18 de noviembre de 2026 y publicado ese mismo día por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la Gaceta Oficial.

Según el artículo 10 de la norma, la disposición entró en vigencia al día siguiente de su promulgación.

La nueva instancia está integrada por el MIDA, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Un área de bosque tropical denso colinda directamente con un terreno deforestado y quemado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su función será articular medidas, orientar a los sectores involucrados y acompañar a productores y exportadores en el cumplimiento de la normativa europea.

El reglamento, conocido como EUDR, regula el ingreso al bloque europeo de materias primas y bienes vinculados con la deforestación y la degradación forestal. Las autoridades prevén que la coordinación institucional facilite el acceso a información y la preparación de los documentos y procedimientos requeridos para las operaciones comerciales.

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La norma de la Unión Europea comprende ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados derivados. Para su comercialización, los productos deberán cumplir condiciones de trazabilidad y legalidad en el país de origen.

Entre los requisitos figura que la producción no provenga de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020.

También se deberá aportar información que permita verificar el origen de la mercancía, incluida la geolocalización de las parcelas de producción.

Un trabajador cosecha los frutos de palma aceitera utilizando una herramienta de mango largo en una plantación.

Para Panamá, el cumplimiento de estas condiciones resulta relevante para preservar la continuidad de las exportaciones hacia Europa.

La comisión tendrá entre sus tareas el impulso de herramientas tecnológicas y el apoyo a empresas y productores para responder a las exigencias del mercado.

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El Decreto Ejecutivo N.°18 dispone la elaboración de un plan de trabajo y habilita la conformación de subcomisiones.

Además, contempla la participación de otras entidades públicas con competencias en información territorial, innovación, ambiente y comercio.

La estructura apunta a reunir capacidades institucionales frente a requisitos que abarcan las cadenas de suministro, la información geográfica y la documentación de los productos.

El café está entre los productos que para su comercialización deberán cumplir condiciones de trazabilidad y legalidad en el país de origen.

Las acciones se sumarán a iniciativas ya desarrolladas, como la Plataforma EUDR de Panamá, la Matriz de Legalidad y jornadas de capacitación dirigidas a productores, exportadores y operadores europeos.

Estas actividades se han concentrado, en particular, en las cadenas de café, cacao, palma aceitera y madera.

Con la instalación de la comisión, las instituciones deberán avanzar en la coordinación de las medidas previstas para que esos sectores se adecuen a la regulación europea.

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El Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como Reglamento de Deforestación de la Unión Europea o EUDR por sus siglas en inglés, constituye hoy uno de los instrumentos regulatorios más ambiciosos del mundo para desvincular el comercio internacional de materias primas agrícolas y forestales de la deforestación, la degradación de los bosques y las violaciones de legalidad y derechos humanos asociadas a la ocupación de tierras forestales

Este marco jurídico, en vigor desde junio de 2023, establece obligaciones estrictas de diligencia debida, trazabilidad y geolocalización para todos los operadores y comerciantes que introducen en el mercado europeo o exportan desde la Unión productos vinculados a las siete materias primas descritas, así como una amplia gama de productos derivados recogidos en su anexo.

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Un ejemplar del Reglamento (UE) 2023/1115 ilustra las normativas comerciales comunitarias frente a una terminal de contenedores y transporte de mercancías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al exigir que dichos productos sean “libres de deforestación” y producidos conforme a la legislación del país de origen, el EUDR insiste en que busca reducir de manera sustancial la huella europea sobre los bosques tropicales, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la pérdida de biodiversidad, al tiempo que introduce nuevas obligaciones de transparencia y trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.