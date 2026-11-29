Las dos parejas disfrutaron durante años del tiempo compartido, sin advertir ninguna bandera roja (imagen ilustrativa Infobae)

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Dos parejas amigas. Como tantas. Vacaciones juntos en la costa. Sobremesas hablando de la vida hasta bien entrada la madrugada. Cumpleaños y festejos, angustias compartidas y alegrías celebradas.

Eran Julieta y Martín, Santiago y María, en la mitad de sus vidas, con varios hijos y viviendo una buena vida a pocas cuadras de distancia. Estamos en un barrio de San Miguel de Tucumán, en la Argentina del norte, un sitio donde las siestas suelen ser largas y la tranquilidad surca el aire con bostezos. Nada picante que contar, esos condimentos que suelen poblar la prensa amarilla. Así fue hasta que la bomba, sin previo aviso, explotó haciendo bolsa a todos. Sobre todo a los dos integrantes del cuarteto amistoso que no tuvieron a la vista una bandera roja que avisara del oleaje ni una manga de viento para observar el huracán que se avecinaba. Solo cayó el misil y los escombros se esparcieron para quedar a la vista de todos en esa pequeña comunidad. La pasión al desnudo, la traición apuntando con su dedo severo, los ojos del resto como tribunal acusador y los traidores, que de inmediato son enviados al banquillo.

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A partir del desastre, tocó recoger los pedazos para dar vida a un nuevo molde con forma de corazón. Recorramos los detalles de una arquetípica historia de amores cruzados, esos donde para muchos es imposible no tomar partido por los que resultaron traicionados.

El comienzo del hilo

Julieta (hoy 48) venía de una familia convencional: papá, mamá, hermanos y una vida tranquila. Terminó el secundario y empezó a trabajar. Se puso de novia con Martín, se enamoró y arrancó con una existencia previsible. Como ella creía que debía ser.

“Me casé convencida. Alquilamos una casa juntos y nos fuimos a vivir. Armé mi vida. Y cuando digo que la armé es literal. Yo soy así decido y lo hago. Punto. Tuve tres hijos varones al hilo por lo que dejé de trabajar y me dediqué a ellos. Era una perfecta Susanita y no me arrepiento en absoluto. Todo en mi vida fueron decisiones concretas. Blanco o negro. Al menos, yo veía en blanco y negro, pero ¡no sabés los grises que empezaron a existir!”, dice Julieta que es cero vueltera y va al grano sin remilgos: “Con Santiago y María nos hicimos amigos a través de mi marido, Martín. Ellos se conocían de toda la vida. Santiago y María ya estaban casados y tenían hijos, eran un poco más grandes; nosotros todavía estábamos de novios. Un día de diciembre, estábamos veraneando juntos en la costa cuando Santiago nos preguntó: Ustedes, ¿cuándo se van a casar?”

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La interpelación casual terminó por decidirlos. Se casaron dos meses después: en febrero. Julieta tenía 25 años y Martín 30.

Ataques de pánico y un quiebre

Santiago (hoy 57), por su parte, provenía también de una familia clásica. Trabajó desde muy joven y terminó casado de manera sorpresiva cuando dejó embarazada a su novia María. Pensó que no durarían mucho, pero la vida lo llevó por otro lado. Sin darse mucha cuenta edificó una estructura, se mudaron a una casa y tuvieron tres hijos más. No se sentía enamorado, nunca lo había estado realmente, pero bueno siguió adelante como todos esperaban que lo hiciera. Su vida era ahora un tren con varios vagones que no podía descarrilar.

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Pero volvamos a Julieta y Martín. Se habían casado por civil, pero cuando cumplieron diez años de matrimonio decidieron casarse también por iglesia con sus hijos como testigos. Ella entró del brazo de su padre, sus chicos llevaron los anillos y el testigo del matrimonio ante Dios fue Santiago.

Julieta reconoce que cuando su hijo más chico tenía unos 7 años empezaron a pasarle cosas: “Algo me ocurría porque empecé con ataques de pánico y ansiedad. No sabía qué me estaba pasando. Hoy te puedo decir que está claro que no era feliz, que me faltaba algo, pero no sabía entonces qué era. Todo estaba aparentemente bien. Tenía un buen marido que, además, era un excelente padre, pero no estaba siendo feliz. No me sentía completa sino más bien obligada a ser la parte fuerte de la relación. Durante mucho tiempo fui la que sostuvo las cosas. Sin planearlo, todo lo decidía yo y me sentía vacía. Decidía a dónde íbamos de vacaciones, qué hacer cuando salíamos, me ocupaba de las crisis de salud de los chicos y hasta le dejaba la ropa organizada para que él se pusiera al día siguiente. Un día tuvimos una emergencia en un choque de autos y me tuve que ocupar de mis chicos, él estaba como shockeado, en segundo plano. Anonadado. Cuando salí de la guardia con el menor en brazos que lo habían enyesado, percibí la primera bandera roja. Me dije: yo también necesito que me cuiden y me contengan. Me cansé. El tema era que de alguna manera se había generado una relación donde él esperaba que yo resolviera. Quizá era comodidad o, simplemente, una forma de funcionar como pareja. Nunca hicimos terapia, hasta que empecé con los ataques de pánico. Un día me quebré, empecé con los síntomas y terminé en el psicólogo. En ese proceso me di cuenta de todo. Sexualmente mmmmm y lo peor es que había dejado de admirar a mi marido. Me molestaba hasta su presencia”.

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Sobre lances y disparates

Julieta cuenta que con la terapia empezó a enfocarse más en ella misma: “Volví a jugar al tenis, a salir con mis amigas, abrí un negocio de cerámica. ¡Quería volver a ser la mujer independiente de antes de ser mamá!”.

La relación de las dos parejas continuaba. Aunque Julieta admite que siempre había algún chiste de doble sentido que Santiago hacía y que ella simulaba ignorar.

En un momento, hacia el año 2008, Santiago comenzó a escribirle cada tanto por messenger.

Explica: “Era un ‘Hola ¿qué estás haciendo?’ o, un ‘¡Qué linda estabas cuando fuimos a cenar!’. Era una comida a la que habíamos ido los cuatro. Un disparate lo que me ponía. Yo interpretaba que él era un lancero y que si yo me enganchaba en esa íba a ser un polvo y nada más. No le daba bola, estaba loco. Ni pensaba darle bolilla. Yo era la mami perfecta que estaba con sus plantas y sus chicos, pero la verdad es que Santiago me generaba algo. Había una tensión sexual cuando estábamos los cuatro. Alguna mirada, una sensación. Nada más”.

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Un día en una comida pasó algo más.

“María y Martín, nuestros ex, eran muy estructurados. Esa noche no sé por qué se habló de las drogas. Ninguna jamás había probado nada jamás. Salió el tema de los porros. En broma dijimos que un día podíamos probar para no morir sin saber qué era”, se ríe Julieta. Eran adultos coqueteando con la adolescencia. Santiago aprovechó la volteada y vio un resquicio para insistir otro día con el tema y le escribió a la mujer de su amigo por messenger: Julieta ¿y si un día fumamos y probamos juntos?

Le dijo un “Bueno”, no muy convencida y super asustada. ¿Qué paso estaba dando? ¿Al vacío?

“Quedamos en encontrarnos en una calle, pero llegué a la esquina y lo vi de lejos, pero decidí volverme. Me repetía que estaba loca. Él me siguió con la camioneta mientras yo iba caminando. Después me llamó por teléfono y me aseguró: No voy a tocarte ni un pelo, solo me parece que es divertido”.

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Ella le respondió tajante: “No Santiago, me gustás demasiado”.

Julieta se fue a su casa pensando en terminar esa historia que no había comenzado. Intuía que podía convertirse en algo arrollador que se llevara puesto a sus familias.

Santiago, en cambio, volvió a su casa con la alegría de la última frase pronunciada por ella. No era nada, pero era algo.

Nunca más se tocó el tema y las parejas siguieron con su amistad. Había sido un intento frustrado de Santiago que había chocado con el temor de Julieta. La simulación continuó.

El beso más importante de su vida

Por motivos laborales entre Martín y Santiago las parejas se distanciaron sin demasiadas explicaciones. Dejaron de verse y pasó el tiempo.

Julieta superó sus ataques de pánico y fue encontrando lo que deseaba ser.

En 2020, tanto Julieta como Santiago circulaban con permisos para salir durante la cuarentena. Un día, un semáforo los puso uno al lado del otro. Santiago le sonrió feliz y bajó el vidrio. Julieta se sorprendió y fue medio cortante, seca.

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Santiago, al llegar a su casa, le contó a María, su mujer, que se había cruzado con Julieta y que le había parecido una estúpida porque casi que no lo había querido saludar.

Más adelante en el tiempo, con la excusa de que estaba intentando volver a trabajar, Julieta le envió un mensaje a Santiago. Quería pedirle una buena referencia suya para su currículum. Santiago aprovechó la ocasión y la invitó a que pasara por su oficina.

Julieta fue y hablaron del distanciamiento de él con Martín. Habían sido temas laborales, nada demasiado importante. Ese día Julieta volvió a sentir la tensión sexual que se generaba entre ellos: “Fue abrir la puerta que me dijo: ¿qué hacemos con esto? Yo tartamudeé y le dije que no se me acercara, que si hacíamos algo iba a ser la cagada más grande del mundo. Me di vuelta y me fui de una a mi casa”.

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Ya estábamos en el año 2021.

“Después de eso, nos seguimos escribiendo. Le mencioné que nunca debería haber ido a su oficina. Él me respondió que fue lo mejor que podría haber hecho. Seguimos hablando y el tono entre nosotros fue subiendo. Todavía no me había dado ni un beso. Pero había una gran energía sexual. Santiago estaba con mucho trabajo y no era fácil hacer un hueco en un pueblo chico para vernos. ¡Conllevaba una logística imposible! Fue otro día que pasé por su oficina con la idea de vernos dos minutos que ni bien entré me dio el beso más apasionado de mi vida. Un beso que no era libidinoso, era un beso desesperado. Desesperado de tantos años de espera”.

Julieta volvió a pasar por la oficina de Santiago y el beso no se hizo esperar un segundo, lo esperaban hacía años (imagen ilustrativa Infobae)

Dos caciques pelean

Santiago ya le había sido infiel a su mujer, había tenido algunas historias. Julieta dice que no pensó en nada de eso porque sino no hubiese concretado ningún encuentro. Ella confiaba en que lo que sentían era genuino. Creía en esa emoción poderosa que les arrebataba la respiración.

“Después de los ataques de pánico yo salí de la experiencia siendo otra mujer. O quizá era la misma que se había despertado. Creo que durante años, desde que me casé y tuve a mis chicos, estuve dormida. Estaba como en pausa. Después de aquel beso Santiago siguió insistiendo con vernos. A los quince días. Me pasó a buscar y fuimos a un hotel alojamiento. No me pasó nada extra. Nada espectacular. Somos dos personas de características fuertes, los dos somos caciques. Y sexualmente fue parecido. La pasamos bien. Punto. ¿Sabés que me dijo sentado al borde de la cama? Vos te vas a enamorar de mí. Yo me reí y pensé, este es un b… , no sabe dónde se está metiendo”.

A los dos o tres días hubo otro encuentro y otro y otro más. Julieta dice “nos toreábamos el uno al otro. Empezamos a vernos los jueves, después jueves y sábados, después jueves sábados y martes. Uno de esos días a él se le escapó un Te amo. Le respondí: lo dijiste vos. Él me contestó: Sí, lo dije yo, pero no sé de dónde salió. Jajajaja… todo eso en la cama, sin ropa y discutiendo qué nos pasaba. Bueno, sigamos, nos dijimos. Y seguimos. No era solo garchar, era querer tirarnos juntos, charlar infinito, vernos a la cara. A veces, no pasaba nada. No podíamos pensar en otra cosa que en pasar todo el tiempo juntos. Nunca habíamos sentido esto. Ni él ni yo”.

Al mes ya ambos sentían que no habría vuelta atrás en lo que sentían, pero al mismo tiempo no pensaban en separarse de sus respectivas parejas. Al mismo tiempo empezaron las preguntas incómodas: ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Tuvieron relaciones? Peor todavía cuando llegaban las vacaciones y cada uno se iba con su pareja. Seguían conectados 24/7 aunque estuvieran a la distancia.

Fingir demencia o separar caminos

“La culpa de él estaba ahí. Quería cortar conmigo, pero volvía a aparecer. Yo, en cambio, no quería cortarla. Sabía perfectamente lo que nos pasaba y que no me iba a correr de ese lugar. Mi matrimonio estaba terminado. Yo no me separé por Santiago, Santiago sí se separó por mi culpa. O por amor mejor dicho”.

Santiago dudaba y extrañaba como loco a Julieta escuchando la canción Thank you de Dido.

Julieta, por su parte, dice que no necesitaba una promesa ni nada para dar el paso y decidió patear el tablero. Un día Martín la encaró.

“Martín se dio cuenta. Me dijo que me veía distinta y me preguntó si había otra persona. Le respondí que sí.

Él me propuso hacer como que no había pasado nada, me dijo que no íbamos a abandonar el barco así de fácil. Me quedé un poco más, pero después ya no pude, me separé. Tuve que salir a buscar laburo y a reinventarme”.

Mientras Julieta se separaba a Santiago le cayó el misil en el medio de su casa. De casualidad, muchos podemos pensar en que hay casualidades, sino actos fallidos, su mujer abrió su computadora y encontró en la pantalla el WhatsApp abierto de su marido. Vio todos los mensajes de amor de él con Julieta. El shock la dejó destruida: la mujer que salía con su marido era nada menos que su propia amiga Julieta.

Martín se dio cuenta de que Julieta estaba distinta e intuyó que había alguien, sin imaginar que era su propio amigo (imagen ilustrativa Infobae)

Santiago intentó inventar una historia, pero no hubo forma de ser creíble. Todo era demasiado explícito. Se fue de su casa a vivir al departamento que él y Julieta habían alquilado para sus encuentros clandestinos.

Su vida tal como había sido estaba estallada.

Julieta transitaba por su propio divorcio de común acuerdo, organizado: “Con Martín se lo dijimos a nuestros hijos y listo. Nos separamos. Creo que si hubiese sido por él habríamos seguido después de mi infidelidad, habría fingido demencia. Él se fue de casa, estaba mal, pero todavía no sabía quién era él. La persona por la que lo estaba dejando. Un día de esos se encontró con Santiago por la calle y se tomaron un café: ambos se contaron que estaban separándose, pero no dieron nombres ni detalles”.

Eran dos enemigos en el amor sin saberlo.

Martín recién se enteró de la identidad del hombre que había conquistado a su mujer, cuando a los tres meses de separados la vio subirse a la camioneta de Santiago.

El altísimo costo del amor

Santiago estuvo dos meses en el depto alquilado, pero su mujer lo convenció para volver. Le dijo a Julieta: “Necesito apagar este incendio a mi manera. Necesito acomodar las cosas y después me separo”.

Julieta deja entrever un costado económico en el asunto del retorno a su casa. Santiago es empresario y había muchas cosas que resolver del patrimonio.

Confiesa que “pensé que se iba a quedar con ella. Que no iba a resolver quedarse conmigo. Nos seguimos viendo. No podíamos evitarlo. Sufríamos estando lejos. En uno de los encuentros al final me lo dijo: me separé. Yo estaba en Buenos Aires por trabajo y me fue a buscar. Eso fue en el 2023. Arrancamos y esta vez no nos separamos más”.

Julieta y Santiago no conviven. Cada uno tiene su casa. Julieta vive con sus hijos y Santiago recibe a los suyos los fines de semana.

El gran tema para ellos fue blanquear quién era la persona por la que habían dejado a sus familias.

“Imaginate, teníamos muchísimos amigos en común. Al enterarse, todos tomaron partido por los más débiles que eran María y Martín. ¡Que, además, son excelentes personas! Se fueron, lógicamente, al bando de los abandonados. En ese tiempo pasé a ser la más mala de las malas. Hasta mi papá y mi mamá estaban espantados. Yo era la p…. de la ciudad. Ya para ellos era un fracaso que me hubiese separado. ¡Imaginate cuando supieron que me había ido con Santiago, el amigo de mi ex! Las familias de ambos fueron muy duras. Pasé a ser la oveja negra de la familia y de mis amigas. ¡Las cosas que me dijo mi papá! Pensá lo enamorada que tenía que estar para bancarme eso. Lo que más me marcó fue sentar a mis hijos para decirles que estaba con alguien y que esa persona era Santiago. Lo conocían. Si ellos me hubieran dicho que estaba loca, que no lo hiciera, capaz que no seguía. Ese era nuestro límite. Pero mis hijos resultaron más relajados que el resto. Me dijeron: bueno má, qué sabemos nosotros, está bien es tu vida. No fue del todo fácil, pero hoy tienen una relación excelente con él. Con mis padres no. Hay un punto donde me juzgan y no puedo compartir con ellos mi vida actual. Los veo, pero no puedo ir con Santiago. Ellos siguen viendo a Martín y se juntan a almorzar. Lo adoran, lo quieren muchísimo y los entiendo. Está bien. Mis padres sienten que lo que hice es terrible, que los desilusioné. Lo puedo manejar, pero sigue siendo muy doloroso para mí. Los costos de mi elección han sido altísimos. ¿Sabés lo que es entrar a un restaurante y que todos se den vuelta para mirarte? Epa, che, no fue una calentura, seguimos juntos y nuestros hijos, los de los dos, ya están bien. Después de todo no matamos a nadie. Eso pienso. Pero la factura está ahí, vigente hasta hoy en la mirada del resto”.

La pareja debió enfrentar las miradas y que todos los amigos en común tomaran partido por los más débiles, Martín y María (imagen ilustrativa Infobae)

¿Haría algo distinto?

“Lo único que cambiaría es el cómo lo descubrieron. Sobre todo María. Eso. Pero ¿cómo íbamos a dejar pasar algo que la gente busca toda la vida? Nos amábamos. El amor es algo que te llega y no podés hacer nada para evitarlo. Te maneja, te gobierna, te vuelve vulnerable y te lleva a lugares increíbles. Mi único freno podrían haber sido mis hijos, pero no me frenaron”.

A Julieta le quedó solo una amiga de aquella época. La misma que lo sabía todo y la veía llorar sin juzgarla. Del resto algunas volvieron cuando el escándalo se acalló y la relación demostró ser estable, no un romance ocasional.

Hoy Martín está de novio. Tanto Julieta como Santiago mantienen una buena relación con sus ex.

Julieta, que dice adorar la sección de amores de Infobae, sigue reflexionando: “No me arrepiento de nada porque no viviría mi maravilloso hoy si no me hubiese reencontrado como mujer. ¿Tengo culpa? Un montón. Me duele cuando hablo con Martín y me doy cuenta de que no puede mirarme a los ojos, que no me puede sostener la mirada. Yo lo conozco bien, es una mirada esquiva porque en el fondo sigue sintiendo cosas. Él se inventó una nueva vida, pero cuando terminamos me dijo: ‘Acá se terminó mi vida. Voy a seguir, pero acá murió el Martín que fui. Ahora vendrá otro, es un personaje que me voy a inventar para el resto de vida’. Es terrible. Además, ¡es tan buena persona! También siento culpa por María porque sé que la pasó mal. Soy muy familiera y me queda el dolor de no poder pasar una Navidad o un Año Nuevo con mis padres, con mis hijos y con Santiago. Mis viejos tienen 73 y 78 años. Es un costo altísimo el que estoy pagando por elegir el amor. No sabés lo que fue la cosificación social, estar en la boca de todo el mundo y notar las miradas. No me saco culpas y sé lo que hice por amor. Llevamos tres años juntos, pero no pensamos ni en vivir juntos ni en casarnos. Nos vemos envejeciendo juntos”.

Julieta recuerda un detalle y se ríe: “Sabés que muchísimo tiempo antes de que pasara nada de nada, en la comunión de un hijo mío, mi mamá se acercó cuando yo lavaba las cosas y me dijo al oído: ‘Ojo vos con Santiago, te mira de una manera especial’. Qué loca esa mirada de madre porque yo ni me había dado cuenta todavía”.

"A Santiago y a mí nos atravesó el amor, ¿qué íbamos a hacer?", expresó Julieta (imagen ilustrativa Infobae)

Para terminar le recuerdo el clásico temor popular entre las parejas amigas, ese que siempre le echa las tintas a la mujer más que al hombre, a la “roba maridos”. Responde con humor, pero sin esquivar lo que piensa:

“Yo también era bocona y antes opinaba de todo y pensaba así. Cuando me tocó a mí aprendí. Capaz que si la abandonada hubiera sido yo organizaba una masacre (se ríe a carcajadas). La verdad es que nadie le roba nada a nadie. El que se va es porque quiere irse. Una amiga me dijo que por querer ser feliz, yo destruí dos familias; otra compañera del deporte le dijo a otra amiga delante de mí: ojo que esta te puede robar el marido. Me la banco, ¿qué puedo responder? A Santiago y a mí nos atravesó el amor, ¿qué íbamos a hacer?”

Antes de que les cayera el rayo con aquel beso no creían en el amor de la misma manera. Cuando Julieta y Santiago descubrieron que “lo del amor no era ninguna boludez” lo dice ella literal, tenían 43 y 52 años.

Ya pasaron tres años desde que blanquearon su relación ante el mundo y, desde entonces, son casi enteramente felices.

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* Amores Reales es una serie de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas