El periodista Camilo Rodríguez Chaverri señaló a Rodrigo Alberto García Brenes y a los hermanos Medina Quesada como presuntos testaferros de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Costa Rica. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, Archivo)

Guardar

Rodrigo Alberto García Brenes y los hermanos Felipe y Raymond Medina Quesada fueron mencionados por el periodista Camilo Rodríguez Chaverri como supuestos testaferros de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Costa Rica.

Según Diario La Prensa, Rodríguez hizo esos señalamientos en videos difundidos antes de su asesinato. El periodista afirmó que Ortega y Murillo tendrían negocios agrícolas y comerciales en San Carlos y Puntarenas.

PUBLICIDAD

Rodríguez sostuvo, aunque no presentó pruebas, que parte de esas operaciones estaría vinculada con personas a las que señaló como integrantes de organizaciones criminales. Las autoridades no han establecido públicamente que su asesinato esté relacionado con esas denuncias.

Tres meses antes de ser abatido por sicarios, Rodríguez habló de una red de negocios que incluía gasolineras, supermercados, restaurantes, talleres de vehículos y comercios en centros comerciales. También se refirió a actividades agrícolas vinculadas con la producción de piña y naranja.

Las denuncias de Rodríguez requieren una determinación de las autoridades

La criminóloga costarricense Tania Molina señaló que corresponde a las autoridades determinar si las afirmaciones del periodista se relacionaban con hechos que estuvieran bajo investigación.

PUBLICIDAD

Camilo Rodríguez denunció amenazas de muerte en abril tras divulgar mensajes sobre el avance del narcotráfico en el país./ (Central Noticias CR)

“Para poder determinar si lo que él decía es algo que efectivamente esté en curso, en investigación, solo las autoridades lo saben”, dijo Molina a Diario La Prensa.

Otro investigador de crimen organizado, que pidió no ser identificado, consideró que las denuncias debían ser examinadas para despejar dudas. El especialista planteó que Rodríguez pudo haber conocido información que no llegó a hacer pública.

Molina explicó ante el diario que el periodista abordaba asuntos relacionados con el régimen de Nicaragua, políticos, exfuncionarios, funcionarios públicos y particulares. También indicó que daba seguimiento a personas, las encaraba y publicaba videos en redes sociales.

PUBLICIDAD

Según la criminóloga, esa variedad de asuntos puede dificultar que las autoridades determinen de dónde pudo haber salido la orden para asesinarlo.

García Brenes fue investigado dentro del Caso Shark

Rodrigo Alberto García Brenes es un empresario dedicado a la producción y exportación de piña en la zona norte de Costa Rica. Desde septiembre de 2023 es vocal y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva San Carlos.

El empresario es conocido como “Chino García”. Su empresa, Exportaciones Norteñas, tuvo una propiedad en La Palmera de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua, valorada en USD 2 millones.

La propiedad se sumaba a fincas, tierras y vehículos registrados a nombre de García Brenes. Rodríguez lo mencionaba al hablar de las supuestas actividades agrícolas que atribuía a Ortega.

PUBLICIDAD

La criminóloga Tania Molina indicó que la multiplicidad de temas y personas denunciadas por el comunicador complica la identificación de los autores intelectuales de su asesinato. (REUTERS/Mayela Lopez)

“Daniel Ortega Saavedra tiene 25,000 hectáreas a nombre de testaferros”, afirmaba el periodista en uno de sus videos, según la información publicada por Diario La Prensa. Rodríguez vinculaba esa versión con cultivos de piña y naranja.

El diario costarricense El Norte Hoy describió a García Brenes como uno de los productores y exportadores de piña con mayor presencia en la zona norte. La publicación también mencionó inversiones del empresario en bienes raíces y otras actividades comerciales.

En 2024, Exportaciones Norteñas fue allanada e intervenida administrativamente por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. La actuación formó parte de una investigación que incluyó a más de 41 sociedades anónimas.

PUBLICIDAD

La pesquisa se centraba en una presunta red de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas, explicó a Teletica que la medida buscaba “impedir la disposición de bienes y productos financieros” por parte de integrantes de una organización criminal.

La causa examinó contratos y movimientos financieros

García Brenes fue investigado por presunta legitimación de capitales en el Caso Shark. La causa revisó la relación comercial entre Exportaciones Norteñas y Juan Luis Barboza Pilarte, un pastor evangélico investigado que estuvo más de un año en prisión preventiva.

Barboza declaró a las autoridades que el 95% de sus ingresos procedía de contratos para suministrar trabajadores destinados a la cosecha de piña con la empresa de García Brenes.

PUBLICIDAD

Juan Luis Barboza Pilarte, pastor evangélico. (Foto: CR Hoy)

De acuerdo con la investigación divulgada por medios costarricenses, Exportaciones Norteñas pagó cerca de USD 80 millones a Barboza por esos servicios en menos de siete años.

Las autoridades intervinieron llamadas telefónicas de Barboza en las que hablaba con un presunto narcotraficante y se atribuía la propiedad de Exportaciones Norteñas. Los investigadores consideraron a García como supuesto testaferro del pastor.

La investigación también examinó la venta de una camioneta Range Rover de García a Barboza. Además, revisó un crédito solicitado por el pastor ante la empresa El Colono, en el que García figuraba como fiador.

El expediente incluyó dos préstamos para comprar una finca. Barboza habría prestado 52 millones de colones (USD 116,960) y 75 millones de colones (USD 168,692) a García Brenes.

PUBLICIDAD

La sospecha de las autoridades era que Exportaciones Norteñas y otras compañías podían servir para lavar dinero y trasladar drogas hacia Estados Unidos y Europa en contenedores de piña.

Según la investigación, Alexi Meléndez León sería el líder de esa operación. Las autoridades lo identificaban como uno de los llamados “Tiburones del Pacífico” y le atribuían una presunta relación con el Cártel del Golfo.

La defensa de García Brenes sostuvo que las operaciones de la empresa eran legales y que no tenían vínculos con el narcotráfico ni con el lavado de dinero.

En abril de 2026, las autoridades retiraron la intervención administrativa sobre Exportaciones Norteñas. La decisión se tomó por falta de pruebas suficientes para establecer que la empresa pertenecía a una red de lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Alexi Meléndez León fue capturado en septiembre de 2024 . (Foto: CR Hoy)

Los hermanos Medina están vinculados con negocios pesqueros y el fútbol

Felipe y Raymond Medina Quesada son empresarios de Puntarenas vinculados con actividades pesqueras. Rodríguez también los señaló como supuestos testaferros de Ortega y Murillo.

El periodista afirmó que el Puntarenas Fútbol Club pertenecía en realidad a Ortega y no a los hermanos Medina. Esa declaración no estuvo acompañada de pruebas en el material citado.

Los hermanos comenzaron su participación en el fútbol costarricense con Marineros, un equipo de la Liga de Ascenso. En junio de 2021 compraron el Puntarenas Fútbol Club.

En menos de un año, el club regresó a la primera división. La inversión de los Medina permitió que la institución contara con al menos seis escuelas de fútbol, un equipo femenino y equipos de ligas menores durante los cinco años siguientes.

Henry Duarte, entrenador de la selección de fútbol de Nicaragua, es el director deportivo de la institución.

Héctor Trejos, presidente del club, dijo a Radio Columbia en mayo de 2022 que los Medina tenían una compañía dedicada a la siembra de camarón. También afirmó que importaban mariscos desde Nicaragua, Honduras y México.

Trejos añadió que los empresarios tenían otras compañías relacionadas con la industria pesquera. Raymond Medina declaró a La Nación que Promainsa se dedicaba a importar y distribuir mariscos.

Raymond Medina y Henry Duarte. (Foto: Radio Columbia)

“Tanto mi hermano como yo somos puntarenenses de nacimiento”, afirmó Medina ante el diario. El empresario sostuvo que una parte de los ingresos de la compañía se destinaba a mantener el equipo.

También indicó que el objetivo inicial era conseguir el ascenso a primera división en dos años. El club alcanzó esa meta en una temporada.

Los Medina no figuran en causas por lavado de dinero o narcotráfico

Un experto en seguridad citado por Diario La Prensa consideró que el rápido ascenso del club y la inyección económica de los hermanos Medina podrían ser objeto de investigación. El especialista sostuvo que los equipos deportivos pueden utilizarse para la legitimación de capitales.

La publicación aclaró que los Medina no figuraban hasta ese momento en procesos judiciales por narcotráfico o lavado de dinero.

El único proceso judicial mencionado en el que aparecen como protagonistas es una demanda civil presentada por Alejandra Ordóñez, antigua dueña del Puntarenas FC.

Ordóñez los denunció en mayo de 2026 por 50 millones de colones (USD 112,462). La demanda se refiere a un supuesto incumplimiento en pagos relacionados con la venta del equipo.

En uno de sus videos, Rodríguez pidió que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos detuviera a Ortega, Murillo, García Brenes y los hermanos Medina. Esa afirmación formó parte de sus denuncias públicas.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sicarios en motocicleta atacaron al periodista Camilo Rodríguez en la ruta 32.

El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre de 2026, cuando transitaba en su vehículo por las cercanías de Santo Domingo de Heredia.

El ataque armado ocurrió cuando se movilizaba en un pick-up rojo cuando fue interceptado por sujetos armados que dispararon en reiteradas ocasiones contra el automotor, provocándole la muerte en el lugar.

Los atacantes presuntamente viajaban en motocicleta y escaparon después de ejecutar el ataque.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente una conexión entre el homicidio de Rodríguez, los señalamientos contra los empresarios y las acusaciones que hizo contra Ortega y Murillo.