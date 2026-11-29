Silvina Escudero habló de Maradona en PH: "Yo era una de sus Diegotas"

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Se sabe, en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff por Telefe, suele deparar confesiones de esas que hacen ruido. Y la noche de este sábado no fue la excepción cuando le tocó el turno a Silvina Escudero.

La modelo y b ailarina comenzó confesando que, en su momento, había llegado a vender “fotos de mis pies”. El tema de por sí daba para profundizar. Pero luego tuvo una confesión mucho más interesante. Fue cuando, recordando su paso por La Noche del 10, el recordado ciclo de Diego Maradona, en 2005, por Canal 13, disparó: “Mike Tyson me quiso levantar”.

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Como no podía ser de otra manera, le pidieron detalles: “En La Noche del 10 yo era una de las Diegotas. Me acuerdo de las canciones que Diego le cantaba a Claudia, porque en ese momento la quería reconquistar. Y vimos a todos... a Xuxa, Sabina, Pelé...”

Escudero recordó el incómodo momento que vivió con Mike Tyson en La Noche del 10 (REUTERS/Eric Lee)

Escudero trataba de recordar las personalidades mundiales que visitaron al Diez cuando Andy aportó otro nombre, un peso pesado: “Mike Tyson”, dijo. Y ahí, como si nada, y sin entrar en más detalles, Escudero tiró una de esas confesiones que piden detalles: “Mike Tyson me quiso levantar”.

Y los dio: “Cuando vino Mike estábamos haciendo el programa en el Luna Park; creo que era el último programa -siguió-. diego le estaba haciendo la nota a Mike Tyson. Esto fue en el 2005, Diego estaba espectacular, su mejor momento. Hasta que llegó el momento en que había que acercarle la camiseta a Diega para que la firme y se la regale a Tyson. Y me tocó a mí: yo era Diegota. Dentro de las bailarinas, éramos diez Diegotas, y yo era una de ellas.

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La modelo recordó los pedidos que recibía por parte de sus fanáticos

“Entro a cuadro, me acerco y Mike me toca acá la cintura. ¡Estábamos en vivo, al aire! Su mano me ocupaba todo mi costado, hoy estaría censurado. Yo me quedé así, paradita, como tiesa. Diego lo ve y dice ‘¡No, pará, es mi amiga!’ Y él dice ‘Ah, perdón, perdón’, me suelta. Otra época. Me suelta pero me dio incomodidad. Yo tenía 22 años. Hoy nadie haría eso. Y si no, le agarraría la mano y le diría ‘¿qué estás haciendo?’

“Sigue el programa y a lo último, cuando se va Mike con Diego, las bailarinas estábamos haciendole como un pasillito y se ve que Mike me dice ‘Come with me’, tipo, ‘venite al camarín conmigo’. Tal fue así que al día siguiente me empiezan a llmar de Intrusos. Yo era ignota completamente, o sea, una bailarina más del ensamble. Y ahí quedó“, cerró el relato Escudero.

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Poco antes había hablado de las fotos de sus pies. Kusnetzoff reaccionó con sorpresa ante la respuesta y quiso saber cuál era el precio de esas imágenes. “¿Cuánto vale una foto de un pie de Escudero? ¿En dólares?”, le preguntó el conductor. A partir de esa consulta, la artista explicó que su trayectoria en la danza incidía en el interés que despertaban las publicaciones.

Silvina Escudero, una de las Diegotas en La Noche del 10

Escudero contó que la apariencia de sus pies y, en particular, la posibilidad de mostrar el empeine, formaban parte de los pedidos vinculados a ese fetiche. “Hay un fetiche grande, si es de bailarina, que te hago el empeine. Me fue bien. Vos decís dólares, pueden ser 0,10 dólar, pero bueno, sí”, detalló.

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La participante aclaró que mantenía el control sobre las fotos y los videos que decidía compartir. Sin embargo, señaló que quienes accedían a ese material solían enviarle solicitudes precisas sobre el tipo de calzado o la imagen que querían ver.

“Subía lo que quería pero te pedían cosas como ‘ponete las ojotas, los tacos’. Solo grabándome mi pie. Yo me sacaba fotos y las subía”, recordó la bailarina sobre la modalidad con la que publicaba el contenido.

Un mes después de confirmar el final de su matrimonio, Silvina Escudero había contado que comenzó a conocer a un hombre y admitió que el vínculo volvió a entusiasmarla. La bailarina evitó identificarlo, aunque dio algunas referencias sobre el contexto en el que se encontraron y explicó qué lugar está dispuesta a darle a una relación en esta etapa de su vida.

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La revelación ocurrió durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola. Allí, un móvil de Intrusos, el ciclo de América TV, le consultó si alguien especial había aparecido tras su separación. La artista respondió con cautela al principio: “Bueno, estoy… puede ser”. Luego reconoció: “Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?”.

Escudero había terminado su relación con Federico seis meses antes. La pareja compartió nueve años de noviazgo y estuvo casada casi dos años. La ruptura se confirmó en abril de 2026, luego de que ambos viajaran juntos a Brasil y, según trascendió entonces, decidieran continuar por caminos separados.

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Al referirse a su presente, la bailarina sostuvo que el aprendizaje posterior a la separación le permitió poner en primer plano su bienestar. “Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía”, afirmó ante las cámaras.

También explicó qué espera de una persona antes de permitirle formar parte de su rutina. “Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán, mi perro. Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad”, señaló.

Sobre el hombre que conoce, Escudero descartó que el vínculo se haya originado en el trabajo y preservó su identidad. “Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral”, dijo, sin dar más precisiones sobre el inicio de la relación.

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