El lupus eritematoso sistémico provoca ataques del sistema inmunitario contra órganos propios como los riñones, el corazón y el cerebro (Imagen ilustrativa Infobae)

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El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, es decir, las defensas que deberían proteger al organismo atacan tejidos propios. Puede causar inflamación en los riñones, la piel, las articulaciones, el corazón, los pulmones y el cerebro. Los tratamientos disponibles buscan controlar esa actividad, aunque no siempre sostienen la remisión y algunos afectan células sanas del sistema inmunitario.

En ese contexto, una investigación reciente ensayó una estrategia para preservar células sanas. La prolactina, una hormona conocida por su papel en la lactancia, también funciona como mensajera en distintos tejidos y en las células inmunitarias. La mayor parte de la que circula en la sangre se produce en la hipófisis, una glándula ubicada en la base del cerebro. Investigaciones previas habían relacionado sus niveles elevados con una mayor actividad del lupus, pero todavía no se conocía con precisión el mecanismo que conectaba ambos fenómenos.

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Un equipo de la Universidad de California en Riverside y de City of Hope identificó una posible pieza de esa relación. Un estudio publicado en la revista Experimental and Molecular Medicine halló un desequilibrio en el receptor de prolactina presente en las células inmunitarias de personas con lupus.

Al corregirlo en células humanas estudiadas en laboratorio y en ratones propensos a la enfermedad, los investigadores redujeron señales inflamatorias y evitaron lesiones tempranas en los filtros microscópicos de los riñones de los animales.

El problema aparece en la proteína que recibe la señal hormonal

La glándula hipófisis genera la mayor parte de la prolactina que circula en la sangre e influye sobre las células inmunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células tienen proteínas en su superficie que reciben mensajes químicos. Una de ellas es el receptor de prolactina, que reconoce esta hormona y transmite señales hacia el interior de la célula. Puede existir en una versión larga y en varias cortas, y todas se unen a la prolactina por una zona similar, pero no desencadenan las mismas respuestas.

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El estudio detectó que, en las células inmunitarias de pacientes con lupus, la versión larga aparece en una proporción mayor que las cortas. Esa diferencia se asoció con rasgos propios de células que contribuyen a la enfermedad y con señales inflamatorias.

“La forma larga del receptor de prolactina no es un mutante; es una forma perfectamente normal del receptor. Pero su expresión, y su proporción respecto de la forma corta, es anormal en las células inmunitarias patogénicas del lupus”, afirmó Ameae Walker, profesora de ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Riverside y autora corresponsal del trabajo, según el comunicado de la institución.

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El hallazgo no explica por sí solo el lupus, una enfermedad compleja en la que intervienen numerosas células y señales. Aporta, en cambio, una explicación posible de cómo el predominio de esa versión del receptor puede favorecer la activación de células autorreactivas, capaces de atacar tejidos del propio cuerpo.

La intervención cambia la forma en que se fabrica el receptor

La proporción anormal de la versión larga del receptor de prolactina estimula señales inflamatorias en las células patogénicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para corregir el desequilibrio, el equipo utilizó fragmentos sintéticos de ADN que modifican la forma en que la célula prepara las instrucciones genéticas para producir proteínas. Ese proceso permite fabricar distintas versiones de una misma proteína. En este caso, las moléculas reducen la fabricación de la versión larga del receptor y permiten que continúe la producción de las cortas.

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En muestras de sangre de pacientes con lupus tratadas fuera del organismo, el método redujo la activación de células B, que intervienen en la producción de anticuerpos. También disminuyó la actividad de genes estimulados por interferón, una señal del sistema inmunitario relacionada con la actividad de la enfermedad, según se detalla en el estudio.

Los ensayos con ratones propensos al lupus mostraron, además, una reducción de grupos de células inmunitarias vinculados con la enfermedad y de señales que activan a las células B. Después de ocho semanas de tratamiento, los animales no desarrollaron el aumento anormal de células en los glomérulos, los filtros microscópicos que limpian la sangre en los riñones. El trabajo concluye que el enfoque evitó esa alteración renal en ese modelo animal.

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Los resultados todavía no permiten hablar de un tratamiento disponible

El tratamiento durante ocho semanas protegió los filtros microscópicos de los riñones en ratones propensos a desarrollar la patología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible ventaja de la estrategia radica en que apunta a una versión concreta del receptor. En las pruebas con células de pacientes, redujo varios rasgos inmunitarios vinculados al lupus sin cambios detectables en las células de donantes sanos. Sin embargo, esos resultados no demuestran todavía que la molécula sea segura o eficaz en personas.

Srividya Swaminathan, profesora asociada de biología de sistemas de City of Hope y autora corresponsal del estudio, señaló que concentrarse en la forma larga del receptor podría prevenir el daño renal. Sin embargo, advirtió que los resultados son preclínicos y requieren validación y pruebas adicionales antes de evaluar el enfoque en pacientes, según el comunicado de la Universidad de California en Riverside.

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Los autores sostienen que este método podría diferenciarse de los anticuerpos y otras moléculas que bloquean el receptor de prolactina en general, ya que esos agentes no distinguen entre sus versiones largas y cortas. Aun así, la investigación deberá pasar por controles de calidad, evaluación de organismos reguladores y ensayos clínicos antes de determinar si puede convertirse en una opción terapéutica.