El kiwi verde combina fibra dietética, agua y sorbitol para facilitar el tránsito y retener líquidos en las heces (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estreñimiento puede alterar la rutina diaria con deposiciones menos frecuentes, heces duras, dolor al evacuar y una sensación persistente de evacuación incompleta. Aunque el ritmo intestinal varía entre personas, la dificultad sostenida para evacuar puede generar malestar abdominal, distensión y náuseas, además de afectar el bienestar general.

El problema puede relacionarse con cambios en la alimentación o la rutina, hidratación insuficiente, baja actividad física, ciertos medicamentos y distintas afecciones médicas. La Cleveland Clinic explica que, cuando el tránsito de los residuos por el intestino grueso se vuelve lento, el colon absorbe más agua y las heces adquieren una consistencia seca y difícil de expulsar.

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Cuando el cuadro se prolonga, pueden aparecer complicaciones como hemorroides, fisuras o acumulación de heces. También requiere evaluación médica ante dolor intenso, sangre en las heces o una duración superior a tres semanas, de acuerdo con la entidad sanitaria.

En este contexto, un ensayo clínico analizó el aporte del kiwi verde y halló que su consumo diario podría favorecer la función intestinal en adultos con estreñimiento.

El estreñimiento prolongado requiere atención médica si dura más de tres semanas o causa dolor intenso y sangrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos kiwis verdes al día se asociaron con una mejor frecuencia intestinal

El kiwi verde reúne fibra dietética, agua, sorbitol y compuestos bioactivos que pueden intervenir en la consistencia de las heces y el tránsito intestinal. Un estudio publicado en The American Journal of Gastroenterology señaló que la fibra de esta fruta puede aumentar el volumen de las heces y retener agua, dos mecanismos vinculados con una evacuación más sencilla.

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Según la revisión del autor Yohei Okawa, la fibra del kiwi verde puede retener agua y aumentar el volumen de las heces. El agua que contiene la fruta y el sorbitol, un tipo de carbohidrato que se absorbe solo en parte, también podrían contribuir a mantenerlas hidratadas.

La publicación advirtió que parte de los mecanismos propuestos procede de estudios de laboratorio, investigaciones en animales y evaluaciones fisiológicas de corto plazo.

Un ensayo clínico internacional asoció la ingesta de dos kiwis diarios con un incremento de las deposiciones espontáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal prueba clínica citada fue un ensayo aleatorizado realizado en Nueva Zelanda, Italia y Japón. Participaron 60 personas con estreñimiento funcional, 61 con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento y 63 controles sanos. Durante cuatro semanas, los grupos consumieron dos kiwis verdes diarios o 7,5 gramos de psyllium, una fibra soluble utilizada con frecuencia para mejorar el tránsito intestinal.

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Según los resultados del estudio, el consumo de dos kiwis diarios se asoció con un incremento de 1,53 deposiciones espontáneas completas por semana en el grupo con estreñimiento funcional y de 1,73 en el grupo con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento.

Richard Gearry, gastroenterólogo e investigador principal del ensayo, y sus colegas también registraron una mejora en las mediciones de bienestar gastrointestinal de quienes presentaban estreñimiento. Sin embargo, la duración de cada período de tratamiento fue de cuatro semanas, por lo que los resultados no permiten establecer efectos sostenidos a largo plazo.

Los investigadores señalaron que las evaluaciones sobre el kiwi duraron cuatro semanas y requieren más estudios a largo plazo (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

La revisión indicó que la evidencia disponible respalda el uso de dos kiwis verdes frescos por día durante alrededor de un mes como una alternativa dietética posible para adultos con estreñimiento funcional o síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. No obstante, el autor remarcó que esta fruta debe complementar un abordaje individualizado y no sustituir la evaluación clínica ni los tratamientos indicados.

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Otras opciones estudiadas para enfrentar el estreñimiento

Las ciruelas pasas son otro de los alimentos analizados por su relación con el alivio del estreñimiento. Aportan fibra, sorbitol y polifenoles, y pueden favorecer deposiciones más regulares, heces más blandas y menor esfuerzo al evacuar, según el estudio. Sin embargo, su contenido de carbohidratos fermentables puede aumentar la distensión abdominal o las molestias en algunas personas con síndrome de intestino irritable.

La Universidad de Michigan comparó durante cuatro semanas tres estrategias dietéticas en 79 adultos con estreñimiento crónico: 100 gramos de ciruelas pasas sin carozo, 12 gramos de psyllium o dos kiwis pelados al día. El equipo informó que los tres grupos redujeron los síntomas, aunque las ciruelas pasas alcanzaron la mayor proporción de respuesta y el kiwi obtuvo los niveles más altos de satisfacción.

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Las ciruelas pasas favorecen deposiciones más regulares, pero sus carbohidratos fermentables pueden provocar distensión abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samuel Chey, gerente de investigación clínica de la división de Gastroenterología de Michigan Medicine, afirmó que el 68% de quienes consumieron kiwi se manifestó satisfecho con ese tratamiento, el 11% informó hinchazón y no se registraron casos de gases o dolor abdominal. En cambio, las ciruelas pasas y el psyllium presentaron otros efectos digestivos en algunos participantes.

Una dietista consultada por Johns Hopkins Medicine señaló que las fibras solubles e insolubles cumplen funciones diferentes. Esta última aumenta el volumen de las heces, mientras que la primera forma un gel que puede ayudar a ablandarlas. Frutas y verduras, granos integrales, avena, frutos secos y frutas deshidratadas contienen uno o ambos tipos.

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El aumento de fibra debe ser gradual, ya que un cambio brusco puede agravar gases, calambres o hinchazón, según la entidad sanitaria. La hidratación también resulta relevante porque el agua permite que la fibra cumpla su función sobre las heces.

Harvard añadió que la cantidad de líquidos necesaria varía entre personas y que el estreñimiento persistente o intenso debe ser valorado para identificar sus causas y definir el tratamiento adecuado.