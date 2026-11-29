Las tres ramas de actividad están rompiendo récords de producción y de exportaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Argentina vende cada vez más al mundo desde sus campos, sus yacimientos y sus minas. La pregunta es cuánto más pueden dar y qué puede frenarlos.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones de los principales granos y subproductos superaron los 101 millones de toneladas en los primeros diez meses del año. Son 10 millones más que el récord anterior de la serie y 13% por encima del mismo período de 2025. Entre enero y octubre, las exportaciones agroindustriales totales sumaron USD 47.802 millones, 14,2% —o USD 5.926 millones— más que un año antes.

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A ese caudal se agregan los otros dos motores de las ventas al exterior. Desde la Secretaría de Minería y la Secretaría de Energía estimaron que este año ambos sectores aportarán en conjunto USD 21.000 millones: cerca de USD 10.000 millones en exportaciones mineras y un superávit de USD 11.000 millones en el sector energético, apenas doce años después de que, en 2014, ese mismo sector registrara un déficit de USD 8.000 millones.

Los primeros límites

Juan Manuel Garzón, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, distingue entre plazos. “En el agro hay cierta inercia productiva y las exportaciones de los próximos meses dependen, en buena medida, de decisiones de producción e inversión que ya fueron tomadas”, explicó.

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Uno de los principales riesgos es que los costos internos crezcan sistemáticamente por encima de los precios que reciben los productores (Garzón)

En el mediano plazo, para Garzón, “uno de los principales riesgos es que los costos internos crezcan sistemáticamente por encima de los precios que reciben los productores, deteriorando la rentabilidad de las actividades”. En esa ecuación pesan el tipo de cambio real, que refleja la competitividad de la moneda frente a otras al considerar la inflación, y los impuestos, en especial las retenciones.

Los cereales y las oleaginosas suelen ser menos sensibles al tipo de cambio real que actividades que emplean más mano de obra, como la fruticultura (Foto: Reuters)

Según el economista, el efecto varía: los cereales y las oleaginosas suelen ser menos sensibles al tipo de cambio real que actividades que emplean más mano de obra, como la fruticultura del Alto Valle de Río Negro.

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También influyen la logística de cada región y la escala, la tecnología y la productividad de cada empresa. “Pero más allá del ‘nivel’ del tipo de cambio real, importa mucho su estabilidad, al igual que la continuidad del proceso de estabilización del nivel general de precios”, sostuvo Garzón.

Daniel Garro, economista director de la consultora Value International Group, dijo a Infobae: “Es atroz lo que sucede a nivel provincial y municipal con todo tipo de impuestos y tasas que obstruyen el proceso productivo”. Como ejemplo, destacó que los intereses de un préstamo soportan una carga impositiva de entre 40% y 45 por ciento.

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Algunas provincias ya comenzaron a bajar o eliminar Ingresos Brutos y ciertos municipios avanzan en la misma dirección, aunque a un ritmo lento (Garro)

El problema, agregó Garro, alcanza a los comercios que surgen alrededor de cada actividad. El economista observó que algunas provincias ya comenzaron a bajar o eliminar Ingresos Brutos y que ciertos municipios avanzan en la misma dirección, aunque a un ritmo que considera lento.

“A corto plazo el freno más rápido puede venir por el lado de la volatilidad de los precios internacionales”, advirtió Guido D’Angelo, economista y jefe de Mercado de Capitales y Sectores Estratégicos de la BCR.

El petróleo subió con fuerza este año y en las últimas semanas retrocedió, aunque se mantiene por encima de los valores previos a la guerra de Irán (Foto: Reuters)

El petróleo subió con fuerza este año y en las últimas semanas retrocedió, aunque se mantiene por encima de los valores previos a la guerra de Irán.

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El oro, principal producto minero de exportación por ahora, alcanzó récords nominales impulsado por la incertidumbre global.

Los granos, en cambio, muestran en los últimos años un movimiento sin tendencia marcada tras los máximos registrados entre la pospandemia y el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“En todos los casos, la volatilidad está a la orden del día, y por supuesto que complejiza la planificación”, dijo D’Angelo.

El desafío entre la tranquera y el puerto

“Los puertos no son el cuello de botella”, aseguró D’Angelo, quien destacó que el Gran Rosario fue en 2025 el principal nodo agroexportador del mundo y que puede recibir mucho más de lo que embarca hoy. “Creo que los desafíos más importantes están entre la tranquera y el puerto”, añadió.

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Garzón sostiene que la infraestructura es tan importante como la capacidad de mover la producción con costos internacionalmente competitivos (Foto:Reuters)

También destacó D’Angelo las obras que avanzan en Santa Fe: accesos a terminales, la ruta AO12 y el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. Quedan en agenda las próximas licitaciones ferroviarias y el estado de las rutas nacionales.

Para Juan Manuel Garzón, el país debe combinar mejores camiones, trenes y vías fluviales, mejorar la navegación en la Hidrovía y los accesos a las terminales, conectar por autopista los principales centros urbanos y productivos y mejorar los pasos fronterizos.

No se trata solamente de disponer de capacidad física para ‘movilizar una cosecha cada vez mayor’, sino de hacerlo a costos internacionalmente competitivos (Garzón)

“No se trata solamente de disponer de capacidad física para ‘movilizar una cosecha cada vez mayor’, sino de hacerlo a costos internacionalmente competitivos”, planteó Garzón.

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El economista de Ieral dijo a Infobae: “Resulta difícil pensar en una mayor integración comercial con los mercados asiáticos si nuestra principal conexión terrestre con los puertos del Pacífico permanece intransitable durante numerosos días del invierno por razones climáticas”.

Daniel Garro vinculó el valor del flete con las cargas provinciales y las tasas locales que pagan los camiones. “Existen verdaderas aduanas interiores”, cuestionó. Luego añadió: “Si la Corte Suprema funcionara como corresponde, no debería tardar más de 24 horas en resolver los planteos judiciales para eliminarlas, porque simulan aduanas interiores, algo prohibido por la Constitución”.

Petróleo y cobre: obras, personal y plazos

En Vaca Muerta, la atención está puesta en cómo sacar la producción. “En petróleo, el cuello de evacuación se está resolviendo”, advirtió Guido D’Angelo. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur comenzará con una capacidad de 190.000 barriles diarios, llegará a unos 390.000 a mediados de 2027 y está diseñado para alcanzar 550.000. Buena parte se financia mediante obligaciones negociables, títulos de deuda que las empresas colocan entre inversores.

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“Creo que esto va a consolidar un salto exportador de nivel que va a resolver uno de los grandes cuellos de botella de la energía argentina”, proyectó D’Angelo.

Para D´Angelo, Vaca Muerta Oil Sur resolverá uno de los cuellos de botella que hoy tiene la producción petrolera del país (Foto: Vista Energy)

La disponibilidad de personal calificado es otra pieza. Garro estimó que solo Vaca Muerta demandará entre 120.000 y 130.000 puestos de trabajo hacia fines de 2027. “Hoy las empresas buscan empleados y no encuentran, porque el sistema educativo —colegios y universidades— formó gente para repetir tareas mecánicas y no para resolver problemas ni agregar valor”, analizó. Ante ese faltante, YPF y otras compañías crearon institutos propios.

El cobre plantea otro interrogante: cuánto falta para que los proyectos exporten en escala. La respuesta de D’Angelo fue “tiempo”: “La minería es un sector capital intensivo con largos períodos de maduración de las inversiones”. El litio ofrece una referencia: Cauchari-Olaroz, el principal proyecto argentino de carbonato de litio, comenzó a explorar en 2009, inició la construcción en 2018 y exportó por primera vez en 2023. Fueron 14 años.

La minería es un sector capital intensivo con largos períodos de maduración de las inversiones (D’Angelo)

“Lo que les falta a los proyectos de cobre es seguridad institucional, jurídica y económica; es decir, la garantía de que no van a cambiar las reglas de juego a mitad de camino”, sostuvo Daniel Garro. A su juicio, las grandes inversiones llegaron gracias al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que les otorga protección ante un eventual cambio político.

Inversiones que miran más allá de las elecciones

Garro considera que parte de las inversiones en ductos y líneas de alta tensión está en pausa. “El que invierte capital necesita saber que las reglas se van a mantener tras las elecciones”, resumió.

A su entender, cuando el mercado confirme un escenario de continuidad política, los desembolsos llegarán y esa infraestructura se completará. En las rutas, advirtió, la recuperación requiere tiempo y capital privado dispuesto a esperar el retorno.

Los economistas coinciden en que la incertidumbre respecto a la estabilidad política podría retrasar algunas inversiones

“Si existen dudas respecto de la continuidad de las reglas de juego, es probable que muchas de estas inversiones se posterguen”, agregó Juan Manuel Garzón. A eso sumó la necesidad de ampliar el crédito y el mercado de capitales, para que una parte mayor del ahorro salga del “colchón” y financie producción.

Guido D’Angelo remarcó que “los campos, los yacimientos y las minas no tienen rueditas”, por lo que la seguridad jurídica resulta esencial.