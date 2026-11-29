La modelo publicó un video con su palabra luego de la foto que desató las versiones sobre un encuentro con el empresario (Video: Instagram)

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María Susini salió a aclarar las versiones que la vincularon sentimentalmente con el empresario Marcelo González después de que se difundiera una foto de ambos durante una cena en Recoleta. La exmodelo negó estar en una relación con el empresario y aseguró que el encuentro tuvo un motivo laboral. Sus declaraciones se dan luego de una semana donde se volvió a hablar de su separación de Facundo Arana.

“Hay una foto dando vueltas que dice que yo tengo una relación con Marcelo González”, dijo Susini en un video publicado en Instagram. “Es verdad que nos encontramos y fue el jueves 19 en un lugar público por una propuesta laboral que me encantó”, explicó.

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“Nos juntamos para hablar de trabajo”, explicó María Susini sobre la foto con el empresario (Instagram)

La imagen había sido compartida por la cuenta El Ejército de LAM, que presentó la salida como una cena romántica en Barrio Norte o Recoleta. En la postal se los ve sentados a la mesa y el mensaje que acompañó la publicación sostuvo que ya no se ocultaban.

Después de la publicación, el periodista Fede Flowers mostró capturas que indicarían que González les dio “me gusta” a posteos que hablaban de un supuesto romance. El cronista de LAM también afirmó que ambos suelen cenar en Pony, el restaurante del Four Seasons. Esos movimientos en redes sumaron nuevas especulaciones, aunque Susini se ocupó de desmentir que haya una relación entre ellos.

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La contundente respuesta de María Susini sobre la versión de romance con Marcelo González

Susini contó que estaba evaluando una propuesta para trabajar en Mar del Plata durante el verano, aunque finalmente tomó otro compromiso. La posibilidad laboral surgió a partir de su vínculo con González, empresario y dueño del Teatro Tronador de esa ciudad.

“Yo justo agarré un trabajo que empieza ahora en diciembre y no sé si sigue en el verano. Le dije: ‘Marce, si no sigue, ¿te puedo llamar?’. Y me dijo: ‘Por supuesto’”, relató. La exmodelo remarcó que esa fue la razón de la reunión y que el intercambio estuvo centrado en una eventual actividad profesional.

María también se refirió a Yaco, su hijo de 17 años, y su deseo de conocer de cerca cómo es el trabajo en el mundo del espectáculo. Según contó, González lo invitó a acompañarlo durante un fin de semana junto a León, su hijo.

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María Susini habló tras los rumores con Marcelo González: “No estoy con él” (Instagram)

“Mi hijo llama, que a él le encanta aprender y quiere saber cómo se mueve el mundo del espectáculo, cómo se mueve un empresario”, explicó Susini. “Marcelo le dijo: ‘Te venís conmigo al recital de Abel Pintos y ves cómo es todo’”, recordó. Sin embargo, Susini volvió a desmentir la versión y destacó el gesto que González tuvo con su hijo. “Para él fue una experiencia espectacular. Yo se lo agradecí mucho”, señaló sobre Yaco. “Marcelo me parece un divino y un señor”, cerró.

En diálogo con Infobae, María Susini había negado la versión para luego, resaltar el gesto que había tenido el empresario con su hijo. “La pasó muy bien y volvió muy entusiasmado. Fue una experiencia muy linda para Yaco y un encuentro agradable por trabajo”, afirmó María.

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En esa misma charla, Susini fue tajante sobre las versiones de romance. “No estoy con él. Nos conocemos y me cae muy bien; me parece una persona muy interesante y muy buena gente”, sostuvo. Consultada por su presente sentimental después de la separación de Facundo Arana, agregó: “No tengo ningún interés de conocer a alguien”.

“Cuando pasa algo, hablo con Facu”, contó María Susini sobre el vínculo con Arana

Los rumores sobre la relación entre Susini y González ya habían sido mencionados en LAM. En el programa, Pepe Ochoa sostuvo que estarían juntos desde hacía cerca de seis meses y recordó que el empresario habría mantenido una amistad con Arana, expareja de la modelo.

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Ese dato aportó otro elemento a la versión, ya que la separación de Susini y Arana se hizo pública 11 meses atrás. Sin embargo, María Susini también negó que exista un conflicto con el actor y señaló que mantienen diálogo por sus tres hijos. “En todo caso, cuando pasa algo, hablo con Facu, no tenemos por qué pelearnos por algo así”, sostuvo.