Las denuncias por tachas de vehículos en San José bajaron a 72 casos en noviembre de 2026 frente a las 160 del mismo periodo de 2025. (Foto: especial/ ARCHIVO)

Guardar

En San José, las tachas de vehículos (sustracciones de pertenencias desde automóviles) registraron en octubre de 2026 una frecuencia de un caso cada seis horas y 28 minutos. Los datos del Organismo de Investigación Judicial también reflejaron que las denuncias acumuladas en noviembre se ubicaban por debajo de las anotadas durante el mismo período de 2025. La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 72 denuncias hasta el 26 de noviembre, mientras que en el mismo mes de 2025 el registro acumulado era de 160 casos.

Pamela Fonseca Redondo, jefa de la unidad de investigación de esa sección en San José, indicó a El Observador que la cifra preliminar de 2026 apuntaba a una reducción. Los reportes de octubre se concentraron durante el día y entre semana, con los miércoles y los lunes como los días que reunieron una mayor frecuencia de casos.

PUBLICIDAD

Pavas tuvo la mayor cantidad de registros distritales

El cantón de San José encabezó los registros de tachas de vehículos durante octubre. Curridabat y Tibás aparecieron después en el conteo de denuncias, mientras que, a escala distrital, Pavas concentró la mayor cantidad de casos. San Pedro de Montes de Oca y el distrito de Curridabat figuraron a continuación en los datos recopilados.

El hurto fue la modalidad más frecuente en la capital. Se trata de casos en los que se toman pertenencias de un vehículo que quedó con una puerta abierta o una ventana baja. La ruptura de vidrios ocupó el tercer lugar entre las modalidades identificadas por el OIJ: en esos hechos, las personas quiebran una ventana para alcanzar objetos que permanecen en el interior del automóvil.

PUBLICIDAD

Los reportes de sustracciones en automóviles se concentraron durante el día, con mayor frecuencia los días lunes y miércoles. (Foto: Pixabay)

La forzadura de cerradura fue la menos habitual de las cuatro modalidades analizadas. El método consiste en dañar la cerradura de una puerta para abrir el vehículo y retirar las pertenencias que se encuentren dentro.

Las denuncias incluyeron casos durante las compras navideñas

La Sección de Robos recibió tres denuncias de personas que dejaron dentro del automóvil los artículos que habían adquirido durante sus compras navideñas. Las víctimas continuaron con sus recorridos y, al regresar, comprobaron que los objetos habían sido sustraídos. Fonseca explicó a El Observador que esos reportes se relacionaron con pertenencias que quedaron dentro de los vehículos.

La funcionaria recomendó no usar el automóvil como un sitio para guardar temporalmente compras u otros bienes. A escala nacional, el OIJ registró 451 tachas de vehículos en diciembre de 2025, frente a 301 casos en diciembre de 2024 y 329 en el mismo mes de 2023. El total de 2025 representó un aumento de 49,83% respecto del registro del año anterior.

PUBLICIDAD

El OIJ aconseja revisar las puertas después de usar el control remoto

La principal recomendación de la Sección de Robos es subir todas las ventanas y comprobar manualmente que las puertas hayan quedado cerradas después de accionar el control remoto. La revisión permite verificar si el sistema respondió antes de que la persona se aleje del vehículo. Si el automóvil permanece abierto, el OIJ aconseja no dejarlo solo.

El hurto por puertas abiertas o ventanas bajas figuró como la modalidad delictiva más frecuente en San José. (Foto: Freepik)

La funcionaria también recomendó llevar consigo billeteras, carteras y tarjetas, incluso en paradas breves. La policía judicial sugirió no ocultar objetos debajo del asiento del conductor ni dentro de la guantera, porque quienes cometen estos delitos pueden observar dónde se guardan las pertenencias y esperar a que el vehículo quede sin vigilancia.

PUBLICIDAD

Otra recomendación se refiere a los casos en que el cierre centralizado no funciona tras pulsar el control remoto. Si la comprobación manual confirma que las puertas continúan abiertas, Fonseca aconsejó volver a ingresar al automóvil y regresar a casa. La jefa de investigación señaló ante la publicación que esa falla puede indicar una inhibición del sistema y que el mecanismo puede tardar un tiempo en volver a operar.

El OIJ también recomienda evitar, cuando sea posible, dejar los vehículos estacionados en la vía pública. La opción de utilizar un estacionamiento puede reducir la exposición del automóvil al tránsito de personas.

PUBLICIDAD