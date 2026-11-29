Daniela Hernández celebró su matrimonio en una ceremonia privada que la familia mantuvo bajo reserva. (Foto cortesía Instagram Ana Girón)

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Salen a la luz las primeras imágenes de la boda de Daniela Hernández, hija del cuestionado expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, medios locales han señalado el hermetismo de la ceremonia y la atención que aún concentra el exmandatario tras su regreso al país. La celebración, de carácter privado, mostró a la familia reunida en una fecha que hasta hace pocos días se había mantenido bajo reserva.

Las fotografías y videos difundidos en las últimas horas muestran a Daniela Hernández García con vestido de novia, acompañada por su madre, la ex primera dama Ana García, y por su padre antes de la ceremonia. En una de las secuencias, el exjefe de Estado aparece junto a su hija mientras la acompaña hacia el altar.

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Se presume la boda ocurrió el 28 de noviembre y las imágenes comenzaron a circular después de que personas vinculadas a los preparativos compartieran parte de la jornada en redes sociales. La propia Daniela publicó fotografías del enlace con un mensaje de agradecimiento por la fecha.

La ceremonia reunió a familiares y personas cercanas

Los registros que se hicieron públicos a través de la cuenta de Instagram de la maquillista identificada como Ana Girón, permiten observar una ceremonia al aire libre, con flores blancas, vegetación y sillas de madera. Las imágenes también muestran a los recién casados al final del pasillo, ante invitados que los recibieron con aplausos.

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La familia no difundió información sobre el evento privado. El lugar exacto de la boda tampoco fue confirmado de manera oficial. Algunas publicaciones la situaron en el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, mientras otras versiones señalaron que ese dato se mantuvo reservado por decisión de los novios.

Diversas publicaciones situaron la boda en el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira. (Foto cortesía Instagram Ana Girón)

Sebastián mantiene un perfil bajo

El esposo de Daniela Hernández fue identificado solo como Sebastián. Hasta el momento, no trascendieron su apellido, ocupación ni otros datos de su vida personal. La pareja había mantenido su relación fuera de la exposición pública y solo compartió algunas imágenes antes de la boda.

El 25 de octubre, Daniela Hernández publicó fotografías de su compromiso. En aquel momento, las publicaciones permitieron conocer por primera vez el nombre de su prometido, aunque no aportaron más información sobre su entorno o trayectoria.

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El expresidente Juan Orlando Hernández acompañó a su hija hacia el altar durante la celebración. (Foto cortesía Instagram Ana Girón)

Juan Orlando Hernández volvió a Honduras tras un indulto en Estados Unidos

La presencia de Juan Orlando Hernández en la boda ocurre meses después de su regreso a Honduras. El exmandatario, que gobernó entre 2014 y 2022, fue condenado en Estados Unidos el 26 de junio de 2024 a 45 años de prisión por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

Un jurado federal de Manhattan lo había declarado culpable el 8 de marzo de 2024. La Justicia estadounidense sostuvo que participó en una conspiración que facilitó el paso de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

En diciembre de 2025, el presidente Donald Trump le concedió un indulto completo. Hernández recuperó la libertad tras permanecer recluido en una prisión federal de Virginia Occidental y regresó a Honduras en julio de 2026.

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Desde entonces, su reaparición pública ha mantenido la atención sobre su figura. La boda de su hija se convirtió ahora en una de las primeras ocasiones en que fue visto junto a su familia en un evento privado difundido de forma amplia en redes sociales