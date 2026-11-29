El Congreso de Guatemala cerró el 1 de septiembre sin debatir ni votar de urgencia la iniciativa para suspender por seis meses impuestos a los combustibles. (Congreso de Guatemala)

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Un grupo de personas encapuchadas tomó este domingo un autobús para bloquear el carril que va de sur a norte sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, en la 20 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, en protesta contra la iniciativa 6882, conocida como Ley de Innovación Agrícola.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) habilitó de forma temporal uno de los carriles exclusivos del Transmetro para permitir el paso de vehículos afectados por la medida.

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Según el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, los manifestantes repartieron volantes con mensajes de rechazo a la norma, a la que identifican como la nueva “Ley Monsanto”, en referencia a la ley que el Congreso aprobó y derogó en 2014 tras protestas masivas.

Hasta el momento no se identificó a qué organización pertenecen los encapuchados. La PMT recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas, entre ellas la Avenida Petapa, el Boulevard San Cristóbal, el Anillo Periférico y la avenida Carabanchel.

Un grupo de encapuchados bloqueó la Calzada Aguilar Batres en la Ciudad de Guatemala en contra de la iniciativa 6882, la cual ha sido ampliamente rechazada por pueblos indígenas que temen la "privatización" de las semillas nativas guatemaltecas. (Video: Amílcar Montejo)

Autoridades indígenas rechazan la iniciativa en comunicados y pronunciamientos

El bloqueo se suma a una serie de pronunciamientos de autoridades indígenas y organizaciones campesinas contra la iniciativa 6882.

Las Autoridades Ancestrales del Espacio Nacional de Iximulew manifestaron, en un comunicado, su “profunda preocupación” porque la norma “podría sujetar a autorización la reproducción y comercialización de semillas protegidas”.

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Responsabilizaron políticamente a los diputados ponentes por una propuesta que, señalaron, puede afectar “los derechos de los pueblos, la soberanía alimentaria y el patrimonio biocultural de Guatemala”.

Las organizaciones indígenas temes que la propuesta privatice las semillas nativas guatemaltecas y la han llamado "nueva Ley Monsanto". (Autoridades indígenas)

Autoridades, comunidades y organizaciones del pueblo Q’eqchi’ de municipios de Alta Verapaz y Petén rechazaron el proyecto porque, afirmaron, “violenta los derechos a la consulta previae informada de los pueblos indígenas, como lo establece el convenio 169 de la OIT”.

Las autoridades indígenas ancestrales de Chisec, Alta Verapaz, calificaron la iniciativa de “ley Monsanto” y advirtieron que, de no ver resultados, verán “la necesidad de hacer una manifestación”.

El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) cuestionó en un comunicado del 24 de noviembre: “¿Innovación para quién? ¿Quién controla? ¿Quién se beneficia?”.

El espacio maya mam Tja Mash, desde Chile Verde, calificó la propuesta como la Ley Monsanto “disfrazada” y pidió a los diputados archivarla, mientras el Frente Estudiantil Revolucionario “Robin García” (FERG) rechazó “convertir en propiedad privada lo que las comunidades han cuidado” durante generaciones.

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Autoridades Indígenas Ancestrales de la Franja Transversal del Norte de Chisec, Alta Verapaz, manifestaron su rechazo a la iniciativa de ley de innovación agrícola, tras vincularla con la "Ley Monsanto" que obliga a patentizar las semillas nativas. (Video: REDSAG)

También se pronunciaron en contra la Autoridad Ancestral de San José Poaquil, en Chimaltenango, y el Movimiento Agroecológico Nacional Q’anil.

La excandidata presidencial Thelma Cabrera señaló que la norma contempla penas de uno a cuatro años de cárcel y multas de entre Q380 mil y Q800 mil (USD 49 mil y USD 104 mil) para quien infrinja la ley, y advirtió: “Con esa ley nos prohíben nuestras semillas nativas”.

Un amparo preventivo busca frenar la discusión en el Congreso

El Bufete para los Pueblos Indígenas presentó el 27 de noviembre una acción de amparo con carácter preventivo. El abogado Juan Castro, integrante del bufete, explicó que el recurso responde a “la amenaza inminente” de que la iniciativa avance y la describió como “una copia idéntica” del decreto sobre obtentores vegetales derogado en 2014.

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Castro agregó que, a su juicio, existe “un grupo de diputados que responden a una agenda internacional que busca legalizar los transgénicos en Guatemala” y pidió a la Corte de Constitucionalidad que exija “el debido proceso” y la realización de la consulta a los pueblos indígenas.

El abogado Juan Castro, integrante del Bufete para los Pueblos Indígenas, informó sobre un amparo presentado en contra de la iniciativa 6882, conocida como ley de innovación agrícola. (Video: Pueblos Ancestrales)

La iniciativa fue conocida por el pleno del Congreso el 3 de noviembre y remitida a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde aún no cuenta con dictamen.

Diputados de la bancada Raíces precisaron que la propuesta no ha sido agendada para votación y que solo podría avanzar si la comisión emite un dictamen favorable, tras lo cual debería superar tres debates en sesiones distintas por no tratarse de una ley de urgencia nacional.

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Qué establece la iniciativa 6882

El texto, presentado el 27 de octubre ante la Dirección Legislativa por catorce diputados, otorgaría derechos de propiedad por 20 años sobre nuevas variedades de semilla a quienes las registren ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y superen un examen técnico, bajo la figura de “obtentor”.

Quien produzca, venda o transporte semilla protegida sin autorización del titular enfrentaría penas de uno a cuatro años de prisión y multas de hasta 800.000 quetzales.

La norma se interpretaría conforme al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, al que Guatemala se comprometió a adherirse en el marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA).

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El artículo 2 excluye de forma expresa a las plantas silvestres y a los cultivos criollos no mejorados, como el maíz, el frijol, el chile y el ayote. Entre los firmantes de la propuesta figuran César Fión Morales y el presidente del Congreso para el período 2026-2027, Luis Contreras, ambos de la bancada Creo.

La propuesta de ley otorga derechos de propiedad por veinte años sobre nuevas variedades vegetales bajo el marco del convenio UPOV. (SESAN)

Analistas y organizaciones campesinas advierten que el riesgo no es inmediato sino de largo plazo: el eventual desplazamiento de las variedades nativas por las mejoradas y protegidas.

Señalan además un punto crítico no resuelto en el texto, vinculado a la polinización abierta del maíz, que podría cruzar variedades criollas con variedades protegidas sin intención de quien las siembra.

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Diputados ponentes retiran su firma ante el rechazo social

Frente a la presión de las organizaciones indígenas y campesinas, parte de los legisladores que impulsaron la iniciativa comenzaron a desmarcarse de la propuesta, justo en una coyuntura cuando inicia el proceso electoral.

El diputado César Dávila, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), anunció el retiro de su firma: “Para su tranquilidad, retiraré mi firma de la iniciativa 6882, porque de ninguna manera vamos a afectar a los sectores más necesitados del país”, afirmó, y añadió que su decisión se mantendrá “hasta no existir consensos” entre los sectores involucrados.

Algunos diputados que firmaron la propuesta han reculado y aseguran que retirarán el apoyo a la propuesta. (Congreso de Guatemala)

El secretario general de Visión con Valores (VIVA), Armando Castillo, sostuvo que varios diputados de su bancada “firmaron de buena fe” para apoyar a agricultores exportadores de flores hacia Europa, pero que ya presentaron cartas para retirar su firma: “No la vamos a apoyar. Nadie en Viva va a apoyar algo que perjudique a los agricultores”, dijo.

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Los retiros de firma se producen en un escenario marcado por la proximidad de las elecciones generales, en el que varios legisladores buscan distanciarse de una iniciativa que generó rechazo social organizado, antes de que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca emita un dictamen sobre el futuro de la propuesta.