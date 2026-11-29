Investigadores de la Universidad de Houston crearon un hidrogel inyectable que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos en tejidos dañados. (Universidad de Houston)

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Un material inyectable con la consistencia de un desinfectante para manos podría ayudar a que los tejidos dañados recuperen el suministro de sangre que necesitan para repararse. Un equipo de la Universidad de Houston desarrolló un hidrogel de péptidos que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y aporta soporte físico al tejido en recuperación.

El avance fue presentado por Vivek Kumar, profesor asociado de Ingeniería Biomédica de la institución estadounidense, junto con sus colegas en la revista científica Science Advances. El grupo investiga ahora si el material puede contribuir a la recuperación del músculo cardíaco tras un infarto y a la regeneración de la pulpa dental, el tejido interno de los dientes.

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El hidrogel busca resolver un obstáculo de la medicina regenerativa

Para que una zona del cuerpo se repare o para que un tejido creado en laboratorio pueda sobrevivir tras un implante, necesita oxígeno y nutrientes. Ambos llegan a través de una red de vasos sanguíneos de tamaño microscópico. Reconstruir esa red ha sido uno de los principales problemas de la medicina regenerativa.

El profesor Vivek Kumar y sus colegas presentaron los resultados de este avance biomédico en la revista científica Science Advances. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del equipo de Houston apunta a esa dificultad. El material puede inyectarse de manera directa en el área afectada y permanecer allí el tiempo suficiente para favorecer el crecimiento vascular.

“El crecimiento de una red saludable de vasos sanguíneos pequeños es esencial para restaurar el flujo sanguíneo hacia el tejido dañado, ayudar a que el tejido creado sobreviva después de un implante y cicatrizar heridas crónicas”, afirmó Kumar, según informó la Universidad de Houston.

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El investigador describió el campo como angiogénesis terapéutica. Se trata de una estrategia que busca inducir la creación de vasos sanguíneos nuevos para mejorar la circulación en tejidos lesionados. El objetivo es que el organismo genere sus propios canales para llevar sangre a una zona que perdió parte de su irrigación.

Dos péptidos combinan una señal biológica con resistencia física

El nuevo material está compuesto por péptidos, cadenas cortas de aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades que forman las proteínas y, en este caso, los científicos diseñaron secuencias específicas para que cumplieran funciones distintas dentro del hidrogel.

La angiogénesis terapéutica busca restaurar el flujo de sangre para asegurar el aporte de oxígeno y nutrientes en áreas lesionadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de esos péptidos, denominado SLan, imita una proteína natural que envía señales a las células involucradas en la formación de vasos sanguíneos. El equipo de Kumar ya había mostrado que SLan podía estimular ese proceso, aunque tenía una limitación: el material no contaba con la resistencia necesaria para mantenerse durante períodos más prolongados.

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Para resolver ese problema, los investigadores incorporaron otro péptido, llamado K1, que aporta firmeza y estructura. La mezcla de ambos forma un hidrogel inyectable, capaz de conservar la señal biológica que promueve la vascularización y, al mismo tiempo, ofrecer una base física para el tejido que se intenta reparar.

“Descubrimos cómo hacer que el material fuera más resistente sin interferir con la señal que les indica a los vasos sanguíneos que deben crecer”, explicó Kumar. “Creamos algo que se puede inyectar directamente en el tejido dañado y permanecer allí el tiempo suficiente para estimular el crecimiento vascular”.

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La investigación apunta al corazón y a la pulpa dental

El compuesto apunta a facilitar la recuperación del músculo cardíaco tras la muerte celular causada por un infarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las aplicaciones que evalúa el grupo aparece la reparación del tejido cardíaco afectado por un infarto. Cuando una parte del corazón queda privada de oxígeno a causa de una obstrucción en el flujo sanguíneo, las células pueden morir y el músculo pierde capacidad para cumplir su función. Promover nuevos vasos en esa zona podría mejorar las condiciones para una futura recuperación del tejido.

El otro campo de estudio es la regeneración de la pulpa dental. La pulpa es el tejido blando que se encuentra dentro de cada diente, donde hay nervios, vasos sanguíneos y células. La investigación busca determinar si el hidrogel puede colaborar en la reconstrucción de esa estructura y, a largo plazo, ofrecer una alternativa a ciertos tratamientos de conducto.

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El trabajo sobre pulpa dental cuenta con una subvención de USD 3.000.000 del Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial, una entidad de Estados Unidos. Ese financiamiento respalda el estudio de posibles usos regenerativos del material en odontología.

Por el momento, el desarrollo se encuentra en una etapa de investigación. La información difundida por la universidad no presenta al hidrogel como un tratamiento disponible para pacientes, sino como una plataforma que requiere nuevas pruebas antes de cualquier aplicación clínica.

El diseño de este biomaterial sirve de modelo para producir otras terapias antes de comenzar las fases clínicas en seres humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un modelo para producir otros materiales reparadores

Los intentos por estimular la formación de vasos sanguíneos han incluido factores de crecimiento, terapias génicas, ARN y células madre. Cada alternativa enfrenta dificultades: las señales terapéuticas pueden degradarse rápido o no permanecer en el sitio exacto donde deben actuar, lo que complica su uso.

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El enfoque de la Universidad de Houston combina dos funciones en un mismo material: una señal que busca inducir el crecimiento vascular y una estructura que evita que esa señal desaparezca de inmediato. Para los investigadores, ese diseño puede servir como referencia para producir otros materiales orientados a lesiones específicas.

“Identificamos principios de diseño que podrían funcionar como un plano para crear otros materiales capaces de guiar a las células en la reparación y regeneración de tejidos dañados”, sostuvo Kumar.

La próxima etapa consistirá en determinar hasta qué punto este tipo de hidrogel puede funcionar en modelos de reparación cardíaca y dental, y qué condiciones serían necesarias para trasladar esos resultados a tratamientos en seres humanos.

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