Mayo Clinic vincula la aparición de atracones con factores genéticos, dietas restrictivas y condiciones de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comer de más en una ocasión puntual no alcanza para hablar de un problema de salud. Pero cuando se repiten episodios de ingesta muy abundante en poco tiempo, aparece la sensación de no poder frenar y el malestar posterior se vuelve frecuente, puede tratarse de un trastorno por atracones. Es una condición de salud mental que muchas veces se atraviesa con vergüenza, culpa o angustia.

El cuadro puede incluir comer con rapidez, seguir aun sin hambre o después de sentirse lleno y ocultar esos episodios. Los atracones frecuentes no responden a una falta de voluntad. Según Mayo Clinic, pueden relacionarse con factores genéticos, el funcionamiento del organismo, dietas prolongadas y otras condiciones de salud mental.

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El trastorno por atracones implica la ingesta reiterada de comida en lapsos breves junto con la pérdida de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trastorno y su relación con la salud mental

Un estudio de Stanford Medicine examinó imágenes cerebrales de 34 mujeres con diagnóstico de trastorno por atracones y de 22 mujeres sanas que integraron el grupo de comparación. Las participantes respondieron preguntas sobre la frecuencia de los episodios y sobre la presencia de disparadores externos, como el olor de la comida o una publicidad, e internos, como tristeza o frustración.

La investigación se centró en el putamen sensoriomotor, una parte del cuerpo estriado relacionada con la formación de hábitos, que refiere a una región cerebral que interviene en conductas que, por repetición, pueden automatizarse. El trabajo encontró diferencias en las conexiones de esa zona en las participantes con trastorno por atracones, y esas variaciones fueron más marcadas entre quienes presentaban cuadros más graves.

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En comparación con el grupo de control, las participantes con trastorno por atracones mostraron conexiones más fuertes entre el putamen sensoriomotor y dos regiones: la corteza motora, que interviene en el movimiento, y la corteza orbitofrontal, que ayuda a evaluar recompensas como el sabor de los alimentos. El vínculo del putamen con la corteza cingulada anterior, asociada con el autocontrol, era más débil.

La investigación médica detectó menor sensibilidad a la dopamina dentro de los circuitos cerebrales de recompensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allan Wang, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina de Stanford y autor principal de la investigación, explicó que un hábito es una asociación aprendida. Según indicó, una conducta puede comenzar con un objetivo y, tras repetirse, realizarse sin pensar de manera consciente en el resultado. Esa idea permite observar los atracones como un problema que excede la decisión individual y que puede requerir un abordaje clínico.

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El estudio también detectó que algunas regiones de esos circuitos eran menos sensibles a la dopamina, un neurotransmisor que interviene en el aprendizaje a partir de recompensas. Wang planteó que esa menor sensibilidad podría estar relacionada con la exposición repetida a estímulos gratificantes.

Las alteraciones observadas fueron mayores en los cuadros más graves, independientemente de que los episodios estuvieran asociados con disparadores externos o internos. Wang sostuvo que reconocer una base física y conductual puede aportar una mirada menos culpabilizadora. En sus declaraciones, remarcó que los trastornos alimentarios no constituyen un defecto de personalidad.

La salud mental forma parte de este escenario. Un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry reunió las perspectivas de 14 investigadores y profesionales con experiencia en trastorno por atracones. Los autores señalaron que depresión y ansiedad fueron las comorbilidades más mencionadas por los expertos consultados, aunque esa asociación no determina por sí misma qué condición aparece primero ni prueba que una sea causa de la otra.

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El trabajo destacó además que las personas pueden buscar atención por ansiedad, depresión u otra dificultad antes que por los atracones. La vergüenza, el estigma y la tendencia a ocultar la conducta alimentaria pueden retrasar la consulta específica.

Por ese motivo, los autores consideraron relevante evaluar los síntomas de salud mental y las conductas alimentarias de manera conjunta.

El estigma social y la culpa provocan demoras en la búsqueda de asistencia profesional frente a las conductas alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limitar los episodios sin reforzar la culpa

La restricción intensa o las dietas prolongadas pueden, en algunas personas, aumentar las ganas de comer y sostener un ciclo entre restricción y atracón, agregó la institución. La alimentación restrictiva no constituye una respuesta universal al problema. Cualquier modificación de los hábitos alimentarios requiere contemplar el contexto de cada persona y, cuando hay síntomas persistentes, una evaluación profesional.

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La Cleveland Clinic señaló que la psicoterapia suele ser la parte principal del tratamiento. La terapia cognitivo-conductual busca reconocer pensamientos y conductas que sostienen patrones perjudiciales y desarrollar estrategias de afrontamiento.

Por su parte, la psicoterapia interpersonal aborda conflictos y factores de estrés actuales que pueden estar relacionados con los episodios. La entidad sanitaria también mencionó que el acompañamiento puede incluir medicación o asesoramiento nutricional en determinados casos, dentro de un plan definido por profesionales de salud.

Psicólogos, psiquiatras y nutricionistas pueden intervenir de manera complementaria según las necesidades de cada cuadro. No existen soluciones rápidas, indicó la clínica, y la recuperación puede requerir tiempo y continuidad en el tratamiento.

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Reconocer desencadenantes como el estrés, emociones dolorosas o determinadas situaciones puede ser parte de ese proceso. Cleveland Clinic incluye entre los recursos posibles la alimentación consciente y el registro de pensamientos, emociones y conductas, siempre como herramientas de apoyo y no como reemplazo de la atención clínica cuando existe un trastorno.

Ante episodios reiterados de pérdida de control al comer, malestar intenso o preocupación por la conducta alimentaria, Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de salud o de salud mental con experiencia en trastornos alimentarios.