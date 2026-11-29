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Matías Soulé le dio vuelo a Roma con un doblete y Santiago Castro selló una goleada que dejó a la Loba a solo dos puntos de la cima de la Serie A. En el estadio Olímpico de la capital italiana, el equipo de Gian Piero Gasperini aplastó 4-0 a Monza en la decimotercera fecha del campeonato italiano y llegó a 33 puntos, con Lazio como único obstáculo en la cima de la tabla.

La jornada fue, ante todo, la de Soulé. El delantero marplatense de 23 años tardó apenas 12 minutos en resolver su actuación: convirtió dos goles en la primera mitad y se retiró ovacionado a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Gasperini decidió hacer ingresar a Paulo Dybala. Fue un partido en el que el argentino exhibió su doble faceta: un remate cruzado con la zurda y un excelso disparo desde afuera del área que terminó en el ángulo.

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Donyell Malen, el delantero neerlandés que abrió el marcador a los 12 minutos, fue el autor de la asistencia en el primer gol del marplatense. A los 24 minutos del primer tiempo, Soulé recibió el pase, se sacó a su marcador de encima y acomodó el cuerpo para sacar un zurdazo cruzado que estableció el 2-0. Doce minutos después, tras una cesión del francés Manu Koné, ensayó un remate desde fuera del área que se coló en el ángulo: una definitoria marca personal.

Soulé ya superó toda su producción de la primera temporada en Roma

Los números que acumula el marplatense en esta temporada son los más altos de su carrera en un equipo grande. Con los dos goles ante Monza, llegó a seis tantos y seis asistencias en apenas 18 partidos oficiales entre la Champions League y el campeonato local. Para dimensionar ese salto: en su primera campaña en Roma convirtió cinco goles y repartió cinco asistencias en 39 encuentros. Antes de diciembre, ya superó esa cifra.

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Solo en la Serie A, Soulé acumula cinco goles y tres asistencias en 13 partidos, y está a un tanto de igualar su registro goleador de la temporada pasada en el mismo torneo. Su mejor campaña sigue siendo la de Frosinone, en la temporada 2023/24, cuando anotó once goles en 36 partidos de la Serie A, aunque cinco fueron de penal. Los seis de este año fueron todos de jugada.

La diferencia más notable respecto a campañas anteriores está en su frecuencia de impacto: entre liga y Champions, Soulé participa directamente en un gol aproximadamente cada 100 minutos. Y el calibre de los rivales ante quienes lo hizo habla por sí solo: dio dos asistencias frente al Real Madrid, marcó en Old Trafford ante el Manchester United y participó en el empate 2-2 contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, el miércoles previo a este partido.

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Castro celebbra su gol. Tras la conquista, revoleó el vendaje que tenía en su cabeza (REUTERS/Remo Casilli)

Castro esperó su momento y aprovechó hasta el último minuto

Santiago Castro ingresó al campo en el segundo tiempo en reemplazo de Malen y tuvo una primera chance que no pudo aprovechar. Sin embargo, sobre el final del partido, el atacante argentino no falló: recibió una asistencia de Daniele Ghilardi y selló el 4-0 en tiempo de descuento, cerrando la goleada con el sello argentino que ya caracteriza a este Roma.

Entre los otros argentinos presentes, Leonardo Balerdi fue titular pero recibió una tarjeta amarilla, mientras que Nahuel Molina no salió del banco de suplentes. Del lado visitante, Exequiel Zeballos ingresó en el complemento en reemplazo del inglés Jay Robinson.

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El crecimiento de Soulé no pasó inadvertido para Lionel Scaloni, quien le dio minutos en la selección argentina durante la última ventana internacional (entró en la derrota ante Uruguay). Mientras tanto, Roma sigue con vida en la pelea por el Scudetto, título que el club no conquista desde la temporada 2000/2001, cuando el plantel contaba con Gabriel Batistuta, Walter Samuel y Abel Balbo.

“Soulé es un jugador extraordinario. Tiene todos los recursos: solo le falta marcar de cabeza. Yo intento aportar mi granito de arena en cuanto a versatilidad y confianza, pero la calidad es toda suya”, lo elogió el entrenador Gian Piero Gasperini.

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