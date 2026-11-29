Lautaro Martínez es uno de los candidatos a heredar la 10 que dejó vacante Messi (REUTERS/Matias Baglietto)

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Lautaro Martínez expresó su deseo de llevar la camiseta número 10 en la selección argentina, tras el retiro de Lionel Messi del combinado nacional. El delantero y capitán del Inter hizo la declaración luego del triunfo de su equipo por 4-0 sobre el Genoa en la Serie A, partido en el que convirtió un gol.

El partido se disputó en el estadio Giuseppe Meazza. Martínez puso el 1-0 a los 29 minutos del primer tiempo. Marcus Thuram amplió la diferencia a los 40 y, antes del descanso, Petar Sučić convirtió de penal para el 3-0. Ya en el complemento, el delantero francés completó su doblete y estableció el resultado final. Con este triunfo, el Inter alcanzó los 32 puntos y se ubicó tercero en la tabla, por debajo de la Lazio y la Roma.

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Consultado sobre la posibilidad de lucir ese dorsal en la Albiceleste, el delantero bahiense no descartó la idea. “Es un número especial, muy importante para Argentina. Lo usó Diego (Maradona), luego fue de Leo, que para mí es el mejor de la historia del fútbol... He vivido muchas cosas hermosas con él”, señaló en conferencia de prensa.

Lautaro es el capitán y porta la 10 en el Inter (REUTERS/Daniele Mascolo)

El número quedó vacante después de que Messi se retirara de la Selección. En los amistosos recientes frente a Uruguay y Costa Rica nadie lo utilizó, aunque la definición resulta ineludible de cara a las competiciones oficiales de FIFA, como las Eliminatorias, donde la numerología de los planteles va del 1 al 23 de forma obligatoria.

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Sobre el momento en que se resolverá la incógnita, Martínez fue cauto. “Todavía no se sabe. No sabemos nada. Seguramente en marzo, que será la próxima convocatoria, veremos si alguien la usa. No puedo decirte nada. Pero me encantaría”, afirmó.

El delantero, que ya lleva la 10 en el Inter, es el segundo máximo goleador de la era de Lionel Scaloni, con 42 goles, detrás del propio Messi. En su palmarés con la Selección figuran el título del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América —con gol incluido en la final de 2024— y la Finalissima. Entre sus tantos más recordados se cuenta el cabezazo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

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El Toro se perdió la última doble fecha FIFA por una lesión y se espera que retorne a la convocatoria de cara a los próximos amistosos. Según trascendió, además del propio capitán del Inter, Julián Álvarez y Nico Paz también aparecen como candidatos a heredar el dorsal. Scaloni tomará la decisión definitiva en 2027.

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA LA COPA AMÉRICA

Fecha FIFA Marzo 2027 : máximo de dos amistosos entre el 22 y el 30

Fecha FIFA Junio 2027 : máximo de dos amistosos entre el 7 el 15

Fecha FIFA Septiembre/Octubre 2027 : máximo de cuatro amistosos entre el 20 de septiembre al 5 de octubre

Fecha FIFA Noviembre 2027 : máximo de dos amistosos del 8 al 16

Fecha FIFA Marzo 2028 : máximo de dos amistosos entre el 20 y 28

Fecha FIFA Mayo/Junio 2028 : máximo de dos amistosos del 29 mayo al 6 junio

Copa América 2028: entre junio y julio