La Argentina pasó de menos de seis a más de 30 sistemas quirúrgicos robóticos en dos años y expandió su aplicación a diversas especialidades médicas. (Hospital Italiano)

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A 1.600 kilómetros del quirófano, un cirujano seguía cada movimiento como si estuviera al lado de la paciente. Desde una consola instalada en San Pablo, el especialista brasileño Marcelo Vieira observaba en tiempo real una cirugía robótica que se realizaba en Buenos Aires y, durante algunos tramos, tomó el control de los instrumentos que operaban dentro del Hospital Italiano.

La escena reunió dos ciudades, dos equipos médicos y una tecnología capaz de reducir la distancia a una fracción de segundo. En el quirófano porteño, un equipo a cargo del doctor Diego Odetto, jefe de la Sección de Cirugía Robótica Ginecológica, trabajaba junto a una paciente que había atravesado un tratamiento oncológico. Del otro lado de la conexión, Vieira intervenía en etapas puntuales de una compleja cirugía destinada a devolver el útero a su posición original.

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Se trató de un nuevo avance en cirugía robótica. Fue la primera cirugía de este tipo realizada en la Argentina con la participación simultánea de un experto ubicado en otro país. El equipo local conservó la conducción de la operación y la responsabilidad asistencial durante todo el procedimiento.

El cirujano en San Pablo tomó el control en tramos de la operación

La teleproctoría permitió que un especialista en Brasil orientara y operara en etapas definidas de una cirugía robótica realizada en Buenos Aires. (Hospital Italiano)

Vieira ya conocía al equipo del Hospital Italiano. Había participado en la formación de sus profesionales de ginecología cuando la institución comenzó a desarrollar su programa de cirugía robótica. Esta vez no hizo falta un pasaje de avión ni una estadía en Buenos Aires: una conexión segura entre ambas ciudades le permitió supervisar la intervención y manejar los instrumentos robóticos en los momentos definidos por el equipo.

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La modalidad recibe el nombre de teleproctoría. Se trata de un acompañamiento remoto en el que un especialista puede observar, orientar y, cuando las condiciones médicas y técnicas lo permiten, intervenir en partes específicas de una cirugía.

“La distancia geográfica ya no tiene por qué ser una barrera para compartir conocimientos y capacidades quirúrgicas”, afirmó Odetto. El médico explicó que la experiencia permitió trabajar en simultáneo con un cirujano de otro país, sin alterar el papel central de quienes estaban junto a la paciente.

Antes de llegar al quirófano, la conexión pasó por varios ensayos. Ingenieros del Hospital Italiano, de la empresa MicroPort y de Tecnoimagen realizaron pruebas durante días, con simulaciones de la cirugía y de posibles interrupciones del servicio. La meta era anticipar cualquier falla antes de que comenzara el procedimiento.

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Una demora menor a un parpadeo

Diego Odetto, jefe de la Sección de Cirugía Robótica Ginecológica del Hospital Italiano, participó de la histórica internvención. (Hospital Italiano)

Uno de los aspectos decisivos fue la velocidad de respuesta entre la consola de San Pablo y los brazos robóticos ubicados en Buenos Aires. El sistema registró una latencia inferior a 40 milisegundos: un lapso casi imperceptible para quien controla los instrumentos.

Esa precisión resultaba necesaria para una operación que exige movimientos mínimos y suturas de alta complejidad. En una cirugía robótica, una diferencia de milímetros puede definir el desarrollo de una etapa delicada del procedimiento.

La seguridad también contó con un plan alternativo. Si la comunicación se interrumpía, el mando regresaba de inmediato a la consola ubicada dentro del quirófano, junto a la paciente y al equipo argentino. La posibilidad de una falla en el enlace no dejaba a la cirugía sin control local.

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La regulación, de todos modos, impone límites para este tipo de prácticas. La Argentina todavía no cuenta con una normativa específica sobre telecirugía. Por ese motivo, el Hospital Italiano encuadró la experiencia dentro de la teleproctoría y cumplió los requisitos internos previstos para la participación de un experto externo.

El caso tenía una complejidad adicional

La paciente había recibido radioterapia en la pelvis, un tratamiento que puede provocar daños irreversibles en el útero. Antes de comenzar la radiación, los médicos habían realizado una transposición uterina: desplazaron de manera temporal el órgano hacia la zona superior del abdomen para alejarlo del campo de irradiación.

Una vez terminado el tratamiento oncológico, llegó el siguiente desafío. El útero debía regresar a su ubicación habitual y volver a conectarse con la vagina. La cirugía requería una sutura precisa en una zona de difícil acceso, por lo que el equipo recurrió al sistema robótico y a las dos consolas enlazadas entre Buenos Aires y San Pablo.

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“La robótica permitió abordar una de las etapas más delicadas del procedimiento con mayor precisión”, explicó Odetto. La participación de Vieira se concentró en los pasajes de mayor exigencia técnica.

La operación duró cerca de tres horas, no presentó complicaciones y la paciente recibió el alta médica después de 24 horas de internación.

“Imaginamos un futuro en el que un paciente pueda recibir atención quirúrgica especializada sin trasladarse cientos o miles de kilómetros”, proyectó Odetto.

“En cirugía robótica estamos a la altura del resto del mundo”

El Hospital Italiano de Buenos Aires incorporó tecnología robótica en 2008 y capacita a una tercera generación de cirujanos en el país. (Gentileza: Hospital Italiano)

En menos de dos años, la Argentina pasó de tener menos de seis sistemas quirúrgicos robóticos a contar con más de 30. La cirugía robótica gana terreno en los quirófanos, amplía sus aplicaciones y abre una nueva etapa de formación médica y asistencia tecnológica al cirujano. El movimiento ya excede a la urología, la especialidad que concentró sus primeros usos: hoy alcanza a la cirugía general, la ginecología, la otorrinolaringología, la cirugía pediátrica y la traumatología.

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En ese proceso, el Hospital Italiano ocupa un lugar central. La institución incorporó esta tecnología en julio de 2008 y, casi dos décadas después, impulsa programas en distintas áreas, forma nuevos equipos y organiza encuentros para compartir experiencias con especialistas de la región. Su trayectoria ayuda a dimensionar el cambio: quienes se entrenaron fuera del país al comienzo del programa hoy forman a una tercera generación de cirujanos robóticos.

La expansión no implica que una máquina sustituya al médico. El profesional permanece al mando de cada maniobra desde una consola, mientras la plataforma traduce sus movimientos en acciones dentro del cuerpo del paciente. La diferencia está en las herramientas: mayor aumento de imagen, instrumentos articulados, filtrado del temblor y la posibilidad de trabajar con movimientos más pequeños en regiones anatómicas de difícil acceso.

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El crecimiento de los programas fue uno de los temas de la segunda edición de CIBERCIRO 2026, el Congreso Iberoamericano de Cirugía Robótica, realizado en Buenos Aires y organizado por el Hospital Italiano con la colaboración de Tecnoimagen. El encuentro convocó a más de 500 especialistas nacionales e internacionales y sumó capítulos de ginecología e instrumentación quirúrgica a los de urología, cirugía general, otorrinolaringología y cirugía pediátrica.

La dirección científica estuvo a cargo de Pablo Martínez, jefe del Servicio de Urología y director del congreso; Wenceslao Villamil, jefe de la Sección de Cirugía Robótica Urológica, y Alberto Jurado, subjefe del Servicio de Urología.

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“Pudimos comprobar el crecimiento acelerado de las plataformas robóticas que habíamos anticipado en el primer congreso”, señaló Martínez. Para el especialista, la segunda edición consolidó un ámbito regional para enseñar, aprender y discutir experiencias entre equipos que trabajan con esta clase de procedimientos.

El dato sobre la cantidad de equipos explica una parte del fenómeno, aunque no toda. Una plataforma disponible no garantiza, por sí misma, mejores resultados. La incorporación de tecnología exige entrenamiento, práctica sostenida y equipos capaces de evaluar cuándo una técnica robótica es conveniente para cada paciente.

Villamil lo planteó en términos de responsabilidad profesional: “En cirugía robótica estamos a la altura del resto del mundo. Contamos con los mismos robots que utilizan los países más desarrollados, pero eso implica una gran responsabilidad”. El desafío, remarcó, pasa por capacitar a los profesionales y sostener un volumen de intervenciones que permita perfeccionar habilidades.

De la próstata a la ginecología, la robótica amplía su campo de acción

La tecnología robótica urológica amplía la imagen diez veces y reduce la escala de movimientos en cirugías de tumores de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía robótica encontró en la urología uno de sus principales campos de desarrollo. Allí, los equipos trabajan en zonas de acceso reducido y cercanas a estructuras que requieren una disección precisa. En los tratamientos quirúrgicos de tumores de próstata localizados, esa precisión puede resultar relevante para preservar, según cada caso, funciones como la continencia urinaria y la función eréctil.

En la Argentina se diagnostican unos 11.686 casos nuevos de cáncer de próstata por año, de acuerdo con los datos presentados por los especialistas del Hospital Italiano. La tecnología permite ampliar la imagen hasta diez veces, filtrar el temblor natural de las manos y reducir la escala de los movimientos realizados por el cirujano.

Martínez lo ejemplificó con un gesto sencillo: un desplazamiento de tres centímetros desde la consola puede convertirse en un movimiento de apenas un centímetro dentro del paciente. A eso se agrega la movilidad de las pinzas articuladas, superior a la de la muñeca humana.

La expansión ya llegó a otros servicios. En cirugía general, estas plataformas pueden facilitar procedimientos mínimamente invasivos y mejorar la ergonomía del profesional. En ginecología, se emplean tanto en cuadros oncológicos como en enfermedades benignas complejas. El doctor Diego Odetto, especialista en Ginecología del Hospital Italiano, señaló su aplicación en casos de cáncer de endometrio, endometriosis profunda y miomatosis múltiple, donde la preservación de estructuras anatómicas puede tener un peso decisivo.

Dos usos distintos de la asistencia robótica

Los procedimientos robóticos en ginecología abarcan casos de cáncer de endometrio, endometriosis profunda y miomatosis múltiple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre de 2025, el Hospital Italiano se convirtió en la primera institución del país en incorporar el Toumai®, una plataforma desarrollada por MicroPort MedBot. El sistema combina visualización tridimensional de alta definición, instrumental articulado y conectividad remota. Esta última característica abre posibilidades de colaboración entre equipos de distintas instituciones y, a futuro, de procedimientos a distancia bajo condiciones que requieren regulación, infraestructura y protocolos específicos.

La llegada de Toumai buscó ampliar el programa de cirugía robótica del hospital hacia nuevas especialidades. El avance se inscribe en una etapa de mayor disponibilidad de plataformas y también de mayor diversidad tecnológica: no todos los equipos persiguen el mismo objetivo ni se utilizan en los mismos procedimientos.

En traumatología, por ejemplo, el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) incorporó este año el sistema robótico CORI, de Smith+Nephew, para asistir a los cirujanos en intervenciones de colocación y reemplazo de prótesis de rodilla. La plataforma permite obtener información durante la cirugía y planificar los cortes de acuerdo con la anatomía particular de cada paciente.

El sistema no requiere tomografías obligatorias antes de la intervención. Sus especialistas sostienen que esa planificación puede ayudar a ajustar la posición de los implantes, evaluar la tensión de los ligamentos y buscar una distribución más uniforme de las cargas sobre la prótesis. El IADT incorporó el sistema CORI en el año de su centenario para procedimientos de reemplazo de rodilla.

Guillermo Arce, médico especialista en Ortopedia y Traumatología, subrayó también que el uso de estas herramientas no elimina la intervención humana. “La tecnología aporta precisión y seguridad; las decisiones y el cuidado integral del paciente siguen siendo responsabilidad nuestra”, explicó. Juan Pablo Previgliano, también especialista en ortopedia y traumatología, agregó que el sistema brinda datos en tiempo real antes de realizar los cortes definitivos.

La próxima etapa de la cirugía robótica busca integrar imágenes y datos clínicos que adviertan la cercanía de vasos y nervios al cirujano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la cirugía convencional —explican— continúa siendo una alternativa confiable y puede resultar la más adecuada en algunos casos, según la complejidad anatómica, la disponibilidad tecnológica, la cobertura y los costos. Las deformidades graves, por ejemplo, pueden requerir estrategias que excedan las capacidades de los algoritmos actuales.

El próximo paso apunta a robots que integren imágenes e información clínica

La próxima frontera no pasa necesariamente por una mayor autonomía, sino por sistemas que ayuden al profesional a interpretar información durante la intervención. La idea es que las plataformas integren imágenes y datos clínicos para advertir la cercanía de vasos, nervios u otras estructuras que el cirujano debe preservar.

“El próximo paso son robots que tengan información que nosotros les vamos a incorporar y que, cuando tengamos que cortar en algún lugar, puedan advertirnos sobre las estructuras que pasan por esa zona”, anticipó Martínez.

El futuro de estas plataformas apunta a sumar asistencia basada en imágenes y datos del paciente, sin desplazar la responsabilidad del equipo médico. Para que ese horizonte se traduzca en atención segura, el factor decisivo seguirá siendo la formación. El Hospital Italiano ya cuenta con una tercera generación de cirujanos robóticos formados dentro de la propia institución; el desafío será extender esa capacidad a más centros y especialidades del país.