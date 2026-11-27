El riesgo de sufrir afecciones espinales surge de la interacción entre la herencia genética y el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El dolor de espalda es una de las causas más frecuentes de consulta médica y de ausentismo laboral. Puede presentarse como una molestia muscular, ardor o una sensación punzante, y en algunos casos irradiarse hacia las piernas. Distensiones de músculos o ligamentos, alteraciones de los discos intervertebrales, artritis, osteoporosis y enfermedades inflamatorias figuran entre las causas asociadas, de acuerdo con Mayo Clinic.

La salud también se vincula con la capacidad de moverse, trabajar y sostener las actividades cotidianas. La edad, el exceso de peso, la falta de actividad física, el tabaquismo y el levantamiento inadecuado de cargas pueden aumentar el riesgo de dolor, según la entidad sanitaria. Sin embargo, el desgaste y los hábitos no explican todos los casos: los antecedentes familiares pueden aportar información relevante sobre ciertas afecciones de la columna.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que algunos problemas espinales tengan un componente genético no implica un diagnóstico inevitable. Según indicó la Universidad del Sur de California, el riesgo depende de una interacción compleja entre predisposición hereditaria, lesiones, cambios propios de la edad y estilo de vida.

Cuál es el rol de la herencia en los dolores de espalda

Las afecciones degenerativas de la columna están asociadas al desgaste de las estructuras que permiten amortiguar cargas y facilitar el movimiento. El doctor Michael Safaee, neurocirujano especializado en cirugía de columna de la Universidad del Sur de California, indicó que probablemente existe un componente genético que vuelve a ciertas personas más susceptibles a estas alteraciones, aunque no permite anticipar con precisión quién las desarrollará.

PUBLICIDAD

Las variantes en genes vinculados con la producción de colágeno elevan la probabilidad de desgaste discal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las condiciones mejor estudiadas en niños y adultos jóvenes es la escoliosis, una curvatura anormal de la columna hacia los lados. Safaee explicó que existen formas genéticas, como la escoliosis congénita, y que la escoliosis idiopática adolescente también podría incluir un componente hereditario.

La enfermedad del disco intervertebral es otra afección en la que se ha observado una relación con los antecedentes familiares. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos describe que se produce por el desgaste de uno o más discos que separan las vértebras y absorben la presión en la columna. Puede ocasionar dolor en la espalda o el cuello, además de molestias, debilidad o entumecimiento en brazos y piernas cuando un disco protruye y comprime un nervio.

PUBLICIDAD

La misma institución indica que una persona con un familiar de primer grado afectado, como un padre o un hermano, presenta un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, aclara que se puede heredar una variante genética asociada al riesgo sin que la afección aparezca necesariamente. Las investigaciones identificaron variantes de genes vinculados con la producción de colágeno, proteínas que dan soporte a los tejidos conectivos y contribuyen a la estabilidad de los discos.

Por otro lado, la Biblioteca Nacional de Medicina incluye el envejecimiento, el tabaquismo, la obesidad, la inflamación crónica y la conducción prolongada entre los elementos no genéticos que pueden influir en la degeneración discal. Por eso, los antecedentes familiares constituyen una parte del panorama clínico, no una explicación única del dolor de espalda.

PUBLICIDAD

La escoliosis presenta variantes con base hereditaria que provocan curvaturas anormales en la columna vertebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Safaee también mencionó la espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que suele afectar la columna y las articulaciones sacroilíacas, como una afección con predisposición hereditaria. Además, señaló que ciertos tumores espinales primarios poco frecuentes pueden asociarse con síndromes genéticos específicos. En cambio, entre el 80% y el 90% de los tumores de columna son metastásicos, es decir, se originan en otras partes del cuerpo, según explicó el neurocirujano.

Cómo tratar el dolor de espalda y cuándo corresponde una cirugía

El abordaje depende de su causa, duración e intensidad. Mayo Clinic sostiene que la mayoría de los episodios mejora progresivamente en unas semanas con autocuidado y uso adecuado del cuerpo. Para la prevención, la institución menciona actividades aeróbicas de bajo impacto, fortalecimiento de los músculos abdominales y de la espalda, mantenimiento de un peso saludable y abandono del tabaco.

PUBLICIDAD

Cuando el dolor dura tres meses o más, se considera crónico, según Johns Hopkins Medicine. La doctora Stephanie Van, especialista en rehabilitación del dolor de espalda, explicó a la institución que el ejercicio y la fisioterapia suelen integrar las primeras opciones no quirúrgicas. El plan puede incluir fortalecimiento del tronco, ejercicios de flexibilidad, reeducación postural y actividad aeróbica adaptada a los síntomas y a la condición de cada persona.

El dolor de espalda figura entre las causas más frecuentes de consulta médica y ausentismo laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma entidad también menciona que algunos tratamientos inyectables, como bloqueos nerviosos o inyecciones epidurales de esteroides, pueden considerarse cuando se identifica el origen del dolor. De acuerdo con Van, estas intervenciones pueden aportar un alivio temporal, pero no están diseñadas como soluciones aisladas de largo plazo.

PUBLICIDAD

Si bien la cirugía no suele ser la primera alternativa, Van afirmó que puede ser útil si las pruebas de imagen confirman una alteración estructural y los tratamientos conservadores no dieron resultado. La decisión requiere una evaluación individual de la causa y de las alternativas disponibles.

Mayo Clinic recomienda buscar atención médica si el dolor es intenso, dura más de algunas semanas, no mejora con descanso, se extiende hacia una o ambas piernas o causa debilidad, entumecimiento u hormigueo. También identifica como señales para una evaluación inmediata la aparición de nuevos problemas para controlar la vejiga o el intestino, fiebre, pérdida de peso sin causa aparente o dolor posterior a una caída, un golpe o una lesión.

PUBLICIDAD