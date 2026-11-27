Un estudio de la Universidad de Brown publicado en Science Advances demostró que las percepciones erróneas sobre relaciones ajenas predicen la creación y ruptura de amistades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Pueden las personas, al igual que los algoritmos detrás de Facebook y LinkedIn, usar los patrones de amistad existentes para predecir quiénes serán sus próximos amigos?

Con esa pregunta como punto de partida, investigadores de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, analizaron cómo los estudiantes percibían las relaciones entre sus compañeros. El estudio concluyó que esas percepciones, incluso cuando son incorrectas, pueden anticipar qué amistades se formarán y cuáles se romperán hasta seis meses después.

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El hallazgo cuestiona que esos errores respondan solo a límites de memoria o atención. Si una persona cree equivocadamente que dos miembros de su grupo son amigos, aumenta la probabilidad de que ambos establezcan ese vínculo más adelante. En cambio, cuando alguien no identifica una amistad que sí existe, esa relación tiene más posibilidades de debilitarse o terminar.

Los errores al juzgar amistades presentes fueron, en promedio, tres veces más eficaces que el azar para anticipar nuevas conexiones.

El estudio, publicado en Science Advances, aporta la primera prueba conductual de que las evaluaciones imprecisas sobre relaciones ajenas pueden prever cambios en una comunidad durante medio año, según la Universidad de Brown.

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“En conjunto, nuestros resultados proporcionan pruebas contundentes de que el cerebro humano no solo representa el mundo social tal como es, sino también lo que se espera que sea en el futuro”, afirmó la autora del estudio, Oriel FeldmanHall, profesora de ciencias cognitivas y psicológicas afiliada al Instituto Carney de Ciencias del Cerebro de la Universidad de Brown.

Amistades seguidas durante un año académico

La creencia incorrecta de que dos personas son amigas aumenta la probabilidad de que ese vínculo se consolide con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo siguió la evolución de las amistades de una cohorte de estudiantes que ingresaban a la universidad durante un año académico. En cada ronda, los participantes indicaron quiénes eran sus amigos dentro de una lista que incluía a todos los integrantes del grupo.

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Los investigadores consideraron como amistad confirmada únicamente los casos en que ambas personas declaraban de forma independiente que tenían ese vínculo. Con esa información elaboraron seis retratos de la red social, desde octubre hasta mayo, y encuestaron a cerca de 200 estudiantes en cada instancia.

Además de describir sus propias amistades, los participantes debían señalar qué relaciones creían que existían entre otras personas. Esa comparación permitió contrastar la estructura real del grupo con los mapas mentales que cada estudiante construía sobre los vínculos de sus compañeros.

La red social de los alumnos registró una fuerte volatilidad al inicio del ciclo lectivo y alcanzó estabilidad hacia finales del otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al principio, la red social es extremadamente volátil, lo que significa que durante las primeras semanas de clases hay muchos cambios debido a nuevas amistades”, explicó Oriel FeldmanHall, profesora de ciencias cognitivas y psicológicas vinculada al Instituto Carney de Ciencias del Cerebro de Brown.

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“Eso empieza a estabilizarse hacia fines del otoño, por lo que usamos ese momento como primer punto de datos para observar si el conocimiento sobre la red en noviembre predecía quiénes se harían amigos el semestre siguiente”.

La capacidad de anticipación se mantuvo durante más de seis meses. FeldmanHall señaló que los pronósticos sobre futuras amistades podrían cumplirse incluso en plazos mayores, aunque la investigación examinó el período comprendido en el seguimiento.

Los mapas mentales que anticipan vínculos futuros

La investigadora Oriel FeldmanHall afirmó que el cerebro humano representa el entorno social presente y proyecta las conexiones futuras de la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo se basó en investigaciones previas de FeldmanHall y Apoorva Bhandari, profesora asistente de investigación en ciencias cognitivas y psicológicas. Ambos habían observado que las personas se orientan dentro de sus grupos mediante representaciones mentales de las conexiones entre conocidos, amigos y amigos de amigos.

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Esos mapas no solo registran relaciones ya existentes. También integran indicios sobre la popularidad de ciertas personas, los contactos compartidos y la posición de cada integrante en el grupo para anticipar dónde pueden aparecer nuevas relaciones o desaparecer otras.

“Descubrimos que las personas que tienen un mapa mental de su red social, de cómo está conectado todo el mundo y de qué tan conectados están determinados individuos, usan ese mapa para predecir la formación y la disolución de amistades”, afirmó FeldmanHall.

El veinticinco por ciento de los participantes con mejor desempeño superó en quince veces al azar al prever futuros lazos y distanciamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos computacionales empleados por el equipo indicaron que los participantes combinaban información sobre distintos vínculos para completar esas representaciones. La posibilidad de prever dónde surgirían o terminarían relaciones también moldeaba la evolución de la posición de cada persona dentro de la red.

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La precisión no fue uniforme entre los participantes. El 25% con mejor desempeño, unas 50 personas, resultó cerca de 15 veces más preciso que el azar para anticipar futuros vínculos y rupturas.

“Todos crean estas representaciones mentales de sus redes sociales y hacen predicciones sobre quién se conecta con quién, pero algunas personas lo hacen mejor que otras”, sostuvo FeldmanHall.

Alice Xia, autora principal del estudio y exintegrante del laboratorio de FeldmanHall, obtuvo su doctorado en ciencias cognitivas en Brown en 2026. Para ella, los resultados modifican la interpretación de un problema persistente en el estudio de la cognición social: “En lugar de reflejar limitaciones de la memoria humana, estos errores revelan una sensibilidad predictiva hacia el rumbo de las relaciones en la comunidad”.

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