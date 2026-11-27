Felipe Fort aumentó diez kilos de masa muscular en siete meses tras modificar sus hábitos de gimnasio y nutrición

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Felipe Fort sorprendió a sus seguidores con una publicación que no pasó desapercibida: el influencer de 22 años reveló que aumentó 10 kilos en siete meses y lo demostró con dos fotografías que rápidamente se viralizaron en las redes. El hijo del recordado empresario Ricardo Fort recurrió a sus historias de Instagram para compartir una comparación directa del antes y el después de su cuerpo, acompañada por una sola leyenda que lo resume todo: “10 kilos subidos en siete meses”.

Las imágenes hablan por sí solas. En la primera foto, el joven aparece con una figura notoriamente más delgada, aunque ya con cierta tonicidad muscular visible. En la segunda, tomada siete meses después, el contraste es evidente: mayor volumen, definición más marcada y una musculatura que refleja meses de trabajo sostenido.

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El influencer de 22 años publicó en su cuenta de Instagram una comparación directa del antes y el después de su cuerpo

El resultado no llegó por casualidad. Desde hace un tiempo, el joven viene construyendo una rutina enfocada en la actividad física y en una alimentación más rigurosa, dos pilares que él mismo identificó como los responsables del cambio. En su momento, había contado que decidió darle un giro a su estilo de vida: dejó atrás la comida chatarra y llegó incluso a resistirse a los chocolates de la fábrica familiar, una decisión que habla del nivel de compromiso con el proceso.

Lo que hace aún más importante el cambio es el rol que su cuerpo cumple en su vida profesional. Felipe Fort es modelo, y en el último año tuvo una presencia creciente en el mundo de la moda. Entre sus trabajos más recientes figura una campaña para una línea de fragancias, maquillaje y cuidado de la piel, una de las firmas más reconocidas del sector. Antes de eso, desfiló en el BAFWEEK, donde además generó repercusión por un detalle que no pasó inadvertido: lució una campera con un homenaje a su padre, Ricardo Fort, el empresario y mediático que falleció en 2013 y cuya figura sigue presente en la vida pública de sus hijos.

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El influencer viajó a la ciudad de Málaga para concretar el primer encuentro presencial con su actual pareja

La transformación física se da en un período en que Felipe también dejó ver otra faceta de su vida: la amorosa. En julio de este año, el joven sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram un carrusel de fotos desde España junto a una desconocida, que pronto se identificó como Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en Madrid. La publicación superó los 30.000 “me gusta” en dos horas y marcó el inicio de una relación que Fort fue mostrando de a poco en sus redes.

Meses después, el propio Felipe contó cómo fue el comienzo. Relató que el vínculo arrancó por mensajes de Instagram y que, ante la falta de respuesta de ella, tomó una decisión poco habitual: viajar hasta Málaga para verla en persona. “Al principio no estaba interesada en mí”, admitió. Durante ese encuentro, un vendedor de flores se acercó a la pareja y Fort compró todas las que tenía, en un gesto que, según él mismo dejó entrever, fue decisivo para que la relación tomara otro rumbo.

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Felipe Fort inició una relación de pareja con la modelo de origen ruso Mary Di

Desde que oficializaron el romance, Mary Di apareció con frecuencia en las publicaciones del influencer. Fotos cotidianas, videos de momentos de relax bajo el sol y postales más íntimas fueron construyendo, publicación a publicación, la imagen de una pareja que no esquiva la exposición ni las muestras de afecto en redes. La modelo, que figura en Instagram como Merneis, reside en España y mantiene un perfil orientado a su trabajo en la industria de la moda, el mismo universo en el que Felipe viene consolidando su propio lugar.