La ley sobre ludopatía establece restricciones a la publicidad, los bonos y el acceso de menores a las plataformas de juego

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La escena que dejó el debate por la ley sobre ludopatía fue la de familias que siguieron de cerca una discusión que llevaba años sin resolución, mientras las apuestas en línea ganaban lugar en los celulares de adolescentes y jóvenes. La sanción evitó que el proyecto perdiera estado parlamentario y abrió una instancia de regulación sobre la publicidad, los bonos y el acceso de menores a plataformas de juego.

Federico Pavlovsky, psiquiatra especializado en ludopatía infantil y adolescente, puso el foco en el alcance posible de la norma. “La ludopatía tiene cientos de años”, advirtió en Infobae Al Amanecer, aunque consideró que la ley puede ofrecer una barrera frente a la exposición temprana a las apuestas digitales.

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Para el especialista, la norma no hará desaparecer el problema, pero sí puede reducir algunos de los estímulos que rodean a chicos y chicas antes de que empiecen a apostar. Las restricciones a la publicidad y a los bonos, explicó, buscan intervenir sobre una puerta de entrada que hoy está disponible desde un teléfono y, muchas veces, fuera de la mirada de los adultos.

Ese alivio apareció también entre familiares y pacientes que siguen de cerca el tema. Pavlovsky relató que durante el tratamiento legislativo hubo madres y padres presentes, y señaló que la aprobación fue recibida como una respuesta ante una situación que en los consultorios ya dejó de ser excepcional.

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Un informe del Observatorio de la Cruz Roja reveló que seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas en línea (Freepik)

Según reconstruyó el psiquiatra, el Senado mantuvo el proyecto sin tratamiento durante dos años. El avance final, sostuvo, estuvo atravesado por los reclamos de familias y pacientes, los estudios epidemiológicos y el acompañamiento de la Iglesia y la Pastoral Social.

Seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas en línea

El crecimiento del problema se refleja en los números citados durante la entrevista a partir de un informe del Observatorio de la Cruz Roja. El relevamiento indica que seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas en línea, una presencia que se volvió cotidiana en redes sociales, transmisiones deportivas y aplicaciones.

De ese universo, el 16% apostó de forma directa y el 45% tiene vínculos cercanos con personas que participan en juegos de apuestas. El contacto inicial, de acuerdo con los datos mencionados, suele concentrarse entre los 13 y los 14 años, una franja que Pavlovsky identifica cada vez más en las consultas.

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El psiquiatra atiende a adolescentes y adultos jóvenes atravesados por compulsiones de juego y por las consecuencias que llegan después: deudas familiares, angustia y un deterioro emocional, psicológico y espiritual que, según describió, puede ocurrir en pocos meses.

En el centro de salud mental que dirige, precisó, los jóvenes con este problema representan el 10% de los pacientes, aunque aclaró que no todos son menores de edad. El dato, para Pavlovsky, da cuenta de una demanda que antes de los últimos años no aparecía con la frecuencia actual.

El 16% de los adolescentes apostó de forma directa y el inicio en el juego suele concentrarse entre los trece y catorce años Crédito: Freepik

La publicidad aparece en los relatos sobre las primeras apuestas

Cuando escucha a sus pacientes reconstruir cómo empezó el vínculo con el juego, Pavlovsky encuentra un elemento que se repite: “La publicidad fue determinante para empezar a apostar”. El señalamiento estuvo en el centro de las discusiones sobre la ley y explica parte de las limitaciones previstas para las campañas comerciales.

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Los bonos de bienvenida, las promociones y los mensajes insertos en las transmisiones deportivas integran ese circuito. También aparecen relatores, figuras del deporte e influencers, asociados a publicidades que presentan las apuestas como una actividad ligada al entretenimiento y al conocimiento deportivo.

Pavlovsky sostuvo que los bonos tienen una capacidad particular para atraer a personas que ya atraviesan dificultades con el juego. En ese sentido, contó el caso de un paciente de 21 años que dejó de mirar partidos de fútbol porque cada transmisión se había convertido para él en una invitación a volver a apostar.

La expansión de las apuestas deportivas, agregó, instaló la idea de que saber de fútbol alcanza para obtener ganancias. El especialista rechazó esa premisa y remarcó que el azar interviene en cada jugada, aun cuando la plataforma se presente como un espacio para poner a prueba información o intuiciones sobre un equipo.

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Las apuestas pueden permanecer ocultas dentro de la rutina familiar

La ludopatía digital suele pasar inadvertida porque ocurre en escenas ordinarias: durante una comida, frente al televisor, en una conversación con amigos o en la intimidad de una habitación. “Lo virtual no es virtual, es real”, sostuvo Pavlovsky al describir una conducta que puede desarrollarse sin señales visibles para el entorno.

El celular amplía esa dificultad de detección. Un adolescente puede apostar en su casa, en la calle, en el cine o mientras sostiene vínculos afectivos, y las consecuencias pueden aparecer mucho después, cuando ya existen deudas, llamados de cobradores o conflictos familiares fuera de las pantallas.

El psiquiatra Federico Pavlovsky afirmó que la publicidad comercial y los bonos de bienvenida incitan el inicio de las apuestas Crédito: Freepik

Por eso, el psiquiatra planteó que las familias no deberían esperar episodios extremos para hablar del tema. Propuso conversar con los chicos sobre el uso de aplicaciones, los consumos digitales y las apuestas en línea, en lugar de dejar que el asunto quede reducido a una advertencia ocasional.

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En las consultas, dijo, algunos jóvenes llegan con desesperación, aislamiento, angustia y deudas. También alertó sobre casos de tentativas de suicidio entre chicos afectados por esta conducta, un aspecto que ubicó entre las expresiones más graves del padecimiento asociado al juego compulsivo.

Pavlovsky pidió además que los adultos no incluyan a menores en apuestas dentro de sus casas. Parte de los casos, indicó, comienza en el entorno familiar bajo la idea de compartir una apuesta deportiva, una práctica que puede naturalizar el juego antes de que aparezcan los primeros problemas.

Los cambios legales pueden tardar más que la expansión de las plataformas

El especialista distinguió los ritmos de la tecnología, que se modifica en días o semanas, de los de una ley y de sus efectos sobre la salud mental, que pueden demorar años. Ubicó el aumento de las apuestas entre chicos después de la pandemia y del Mundial de Qatar, y señaló que los primeros pacientes comenzaron a llegar a consulta entre 2023 y 2024.

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Antes de 2020 o 2022, según su observación, no había adolescentes que apostaran en línea con la frecuencia actual. Pavlovsky vinculó ese cambio con la expansión de la publicidad durante el Mundial y sostuvo que la nueva norma apunta a proteger a los sectores más jóvenes frente a la difusión masiva de apuestas digitales.

El psiquiatra señaló, por último, que los productos digitales buscan captar la atención de sus usuarios. En ese escenario, sostuvo que familias, tutores y cuidadores conservan una responsabilidad central para acompañar la crianza de niños y adolescentes y detectar a tiempo los cambios en sus consumos.

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