Las manchas superficiales contrastan con el color natural de las piezas dentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La imagen de una sonrisa puede cambiar por efecto de bebidas de color intenso, pero también por modificaciones en la superficie que protege cada pieza. Los pigmentos y los ácidos no actúan de la misma manera sobre los dientes , una diferencia necesaria para interpretar qué hábitos se asocian con manchas visibles y cuáles pueden afectar el esmalte dental.

Café, té, vino tinto y bebidas cola figuran entre los productos que pueden dejar compuestos coloreados sobre la superficie. La exposición reiterada a bebidas ácidas plantea otro escenario: puede desgastar el esmalte y hacer más visible la dentina, el tejido de tonalidad amarillenta ubicado debajo de esa capa externa.

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La distinción ordena una duda frecuente sobre alimentación y salud bucal . Evita presentar a cualquier alimento oscuro como causa de un daño permanente y permite separar tres mecanismos: la pigmentación externa, el desgaste por ácidos y la formación de caries relacionada con azúcares y almidones. Las recomendaciones de organismos sanitarios de Estados Unidos abordan esos mecanismos con medidas diferentes.

Café, té y vino tinto se asocian con manchas superficiales

El café, el té negro y el vino tinto generan pigmentación extrínseca en los dientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Dental Association clasifica los cambios de color como extrínsecos, intrínsecos o combinados. Según la entidad, las manchas externas aparecen por la acumulación de compuestos coloreados sobre el esmalte y se vinculan, entre otros factores, con el tabaco, las frutas oscuras, el vino tinto, el café, el té y las bebidas cola.

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Esta clasificación delimita el alcance de cada asociación. Las manchas extrínsecas varían en tonalidad e intensidad, por lo que la presencia de una bebida en esa lista no anticipa un efecto idéntico en todas las personas. Tampoco explica por sí sola cualquier cambio de color, porque existen alteraciones internas ligadas a procesos que ocurren dentro del diente o en su desarrollo.

La American Dental Association indica que el cepillado con pastas blanqueadoras y la limpieza odontológica profesional pueden reducir algunas manchas de superficie. Los productos de venta libre dirigidos al blanqueamiento actúan principalmente sobre esa pigmentación externa y no producen cambios importantes en las manchas internas ni en el color natural de las piezas dentales.

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Un estudio publicado en el Journal of Esthetic and Restorative Dentistry en 2026 analizó la penetración de manchas de té, café y vino tinto en dientes bovinos y confirmó que se trata de pigmentación extrínseca: el tejido subyacente permanece intacto. Los investigadores observaron además que el té penetra más profundo en el esmalte que el vino, mientras que las manchas del vino son más superficiales, aunque irregulares.

Un estudio experimental realizado por investigadores de la Universidad de Iowa y publicado en Nutrition Research permite precisar la diferencia entre tinción y erosión. Su propósito fue evaluar el potencial erosivo de bebidas disponibles en Estados Unidos, no medir manchas. El ensayo empleó dientes humanos extraídos en condiciones de laboratorio y observó mayor profundidad de lesión del esmalte con una bebida deportiva, seguida por una energética y una gaseosa regular. El diseño in vitro no reproduce la saliva, los tiempos de ingesta ni las demás condiciones presentes en la boca.

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La acidez, los azúcares y el flúor influyen en la protección dental

Las bebidas ácidas y azucaradas producen diversos efectos sobre la estructura dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Health Resources and Services Administration de Estados Unidos advierte que los alimentos y bebidas ácidas pueden desgastar el esmalte. Entre los productos que la agencia propone moderar figuran los cítricos y sus jugos, las gaseosas ácidas, las bebidas deportivas, los caramelos ácidos y las bebidas energéticas. La erosión del esmalte puede aumentar el riesgo de sensibilidad, caries y pequeñas fracturas, de acuerdo con esa guía.

El organismo diferencia el agua con gas del agua corriente, ya que la primera presenta mayor acidez y puede sumar más cuando contiene jugo o se acompaña con limón o lima. Sus orientaciones incluyen limitar las bebidas gasificadas a una o dos por día con las comidas y enjuagarse con agua después de ingerir productos ácidos. Se trata de medidas para reducir el contacto de los ácidos con la superficie dental, no de tratamientos para reparar una erosión ya producida.

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El National Institute of Dental and Craniofacial Research de Estados Unidos explica que las bacterias de la boca generan ácidos cuando entran en contacto con azúcares y almidones de alimentos y bebidas. Si esa exposición se repite con frecuencia, el esmalte pierde minerales. La saliva y el flúor pueden aportar minerales y reparar etapas tempranas del daño, siempre que la recuperación supere la pérdida.

Para reducir el riesgo de caries, el instituto recomienda limitar bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de azúcares y almidones, además de evitar el picoteo frecuente. También aconseja cepillarse dos veces al día con pasta dental fluorada, limpiar entre los dientes y realizar controles odontológicos regulares. El flúor fortalece la superficie externa del diente y favorece la reposición de minerales en fases iniciales de la caries, según el organismo.

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