El perfil lipídico evalúa el colesterol LDL y los triglicéridos en conjunto con factores como la edad, el peso y los antecedentes familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis de sangre permite identificar dos indicadores vinculados con el riesgo cardiovascular: el colesterol LDL y los triglicéridos. Ambos integran el perfil lipídico, aunque cumplen funciones diferentes. Cuando sus valores se mantienen elevados, requieren una evaluación médica que contemple hábitos, antecedentes y otros factores de salud.

Las cifras no se interpretan de manera aislada. La edad, los antecedentes familiares, la diabetes, la hipertensión, el peso corporal, el tabaquismo y otras condiciones influyen en el riesgo de cada persona. Por eso, un resultado de LDL elevado o de triglicéridos altos no define por sí mismo un diagnóstico ni un tratamiento.

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Qué es el colesterol LDL

El colesterol es una sustancia grasa que el organismo utiliza para formar células y producir algunas hormonas. Como no puede circular libremente en la sangre, se transporta unido a proteínas en partículas llamadas lipoproteínas.

Según explica MedlinePlus, el colesterol LDL, conocido de forma habitual como colesterol “malo”, lleva colesterol desde el hígado hacia distintos tejidos.

El riesgo aparece cuando hay un exceso de LDL en sangre. Parte de ese colesterol puede acumularse con otras sustancias en las paredes arteriales y formar placas. Con el tiempo, esas placas estrechan y endurecen los vasos sanguíneos, un proceso relacionado con la aterosclerosis, la enfermedad coronaria, los infartos y los accidentes cerebrovasculares.

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La alimentación con grasas saturadas o grasas trans, el sedentarismo, el exceso de peso, el tabaquismo y ciertas enfermedades pueden influir en los niveles de colesterol LDL. También existe una predisposición hereditaria, como la hipercolesterolemia familiar, que puede provocar valores altos incluso en personas que sostienen hábitos saludables.

El exceso de colesterol LDL en la sangre forma placas en las arterias que derivan en aterosclerosis, infartos o accidentes cerebrovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los triglicéridos

Los triglicéridos son el tipo de grasa más frecuente en el organismo. Proceden de los alimentos —en particular de aceites, manteca y otras grasas—, pero también de las calorías que el cuerpo no necesita utilizar de inmediato. Esas calorías se transforman en triglicéridos y se almacenan en las células grasas como reserva de energía.

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Entre las comidas, el organismo libera parte de esas reservas para obtener energía. Sin embargo, una ingesta sostenida de más calorías de las que se gastan, sobre todo a partir de azúcares y carbohidratos refinados, puede elevar los triglicéridos en sangre. El consumo de alcohol también puede tener un efecto marcado sobre este indicador.

De acuerdo con Mayo Clinic, los niveles altos de triglicéridos se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y pueden presentarse junto con obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 o prediabetes. Cuando alcanzan valores muy altos, desde 500 mg/dL, también aumenta el riesgo de pancreatitis, una inflamación aguda del páncreas que requiere atención médica.

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Cómo se controlan el colesterol LDL y los triglicéridos

El control se realiza mediante un análisis de sangre incluido en el perfil lipídico, que suele medir colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. El profesional de la salud puede solicitar ayuno previo para lograr una medición más precisa de los triglicéridos y determinará cada cuánto repetir el estudio según la edad, la historia clínica y los factores de riesgo.

Un resultado alterado no implica la misma meta para todas las personas. Quienes ya tienen enfermedad cardiovascular, diabetes o antecedentes familiares de colesterol alto pueden requerir objetivos más exigentes para el colesterol LDL y controles más frecuentes. La consulta médica también permite revisar medicamentos que pueden elevar los triglicéridos, entre ellos algunos diuréticos, corticoides y tratamientos hormonales.

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Los parámetros médicos consideran óptimo un colesterol LDL menor a 100 mg/dL y un nivel de triglicéridos inferior a 150 mg/dL en adultos sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los valores normales de cada uno

Para los triglicéridos, un resultado inferior a 150 mg/dL se considera saludable. Los valores de 150 a 199 mg/dL se clasifican como límite alto; entre 200 y 499 mg/dL, como altos; y desde 500 mg/dL, como muy altos. Estos rangos orientan la evaluación, aunque el riesgo cardiovascular debe analizarse junto con el resto de los resultados y antecedentes.

En adultos sanos, un colesterol LDL menor de 100 mg/dL suele considerarse óptimo. Los valores de 100 a 129 mg/dL se ubican cerca del nivel óptimo; de 130 a 159 mg/dL se consideran límite alto; de 160 a 189 mg/dL, altos; y desde 190 mg/dL, muy altos. En pacientes con riesgo cardiovascular elevado, las metas pueden ser más bajas y deben definirse de manera individual.

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Qué hacer para evitar el aumento del colesterol LDL

La prevención del aumento de colesterol LDL se apoya en decisiones sostenidas en el tiempo. Entre las recomendaciones habituales figuran priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescados; reemplazar, cuando sea posible, las grasas saturadas de carnes y alimentos ultraprocesados por grasas insaturadas presentes en frutos secos, palta y aceites vegetales; y evitar las grasas trans.

Mayo Clinic aconseja realizar actividad física de forma regular, mantener un peso acorde con las indicaciones médicas, no fumar y limitar el alcohol. Estas medidas pueden favorecer una mejora del perfil lipídico y ayudar a reducir los triglicéridos. Si los cambios de hábitos no alcanzan o existe un riesgo elevado, el profesional puede indicar estatinas u otros tratamientos bajo seguimiento clínico.

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Los suplementos no reemplazan la consulta médica ni deberían iniciarse sin indicación. El aceite de pescado, la niacina y otros productos pueden interactuar con medicamentos o no resultar adecuados para todos los casos. Ante resultados persistentes o muy elevados de colesterol LDL y triglicéridos, una evaluación profesional permite identificar causas asociadas y definir el tratamiento indicado.