Investigadores de Mayo Clinic descubrieron que la proteína TRAILshort desactiva la respuesta de las células T frente al cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tumor puede defenderse sin formar una barrera visible: puede desactivar a las células encargadas de reconocerlo y atacarlo. Investigadores de Mayo Clinic identificaron que una proteína llamada TRAILshort cumple esa función y puede reducir la respuesta de las células T, uno de los principales componentes del sistema inmunitario contra el cáncer.

El estudio, publicado en el Journal of Clinical Investigation, describe que las células tumorales producen esta proteína para frenar la actividad inmunitaria. Los ensayos se realizaron en modelos preclínicos, por lo que todavía faltan estudios en personas para comprobar si bloquear TRAILshort puede convertirse en un tratamiento seguro y efectivo.

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Los resultados también abren una posible vía para reforzar la terapia CAR-T, una inmunoterapia que modifica células del propio paciente para que identifiquen y ataquen tumores. Según los investigadores, TRAILshort redujo la capacidad de estas células modificadas para controlar el cáncer en los modelos analizados.

TRAILshort como freno de las células T

Las células T son parte de las defensas del organismo. Su tarea incluye detectar células anormales, infectadas o cancerosas y eliminarlas. El problema aparece cuando el tumor encuentra mecanismos para esconderse o para reducir la capacidad de ataque de esas defensas.

El equipo de Mayo Clinic observó que TRAILshort actúa como una especie de interruptor de apagado de la respuesta inmunitaria.

El equipo científico detectó niveles elevados de TRAILshort en muestras de melanoma, linfoma de Hodgkin y cánceres de pulmón, mama, páncreas y ovario. (Mayo Clinic)

La investigación halló que TRAILshort activa otra proteína, llamada SHP-1.

“Este es el primer estudio que demuestra que TRAILshort no solo bloquea la muerte celular, sino que también actúa como una molécula de señalización que suprime directamente la actividad de las células T”, afirmó Shahrzad Jalali, científica de investigación de Mayo Clinic y autora principal del trabajo.

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Los investigadores ya habían identificado TRAILshort hace cerca de 15 años, durante estudios sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En 2020 detectaron que también estaba presente en células tumorales, aunque no se conocía con precisión el mecanismo que utilizaba para debilitar la respuesta de las células T.

La proteína apareció en varios tipos de cáncer

El estudio encontró niveles elevados de TRAILshort en muestras vinculadas con melanoma y cánceres de pulmón, mama, páncreas y ovario. También se detectó en el linfoma de Hodgkin.

La presencia de la proteína no se limitó al cáncer. Los investigadores informaron niveles altos en enfermedades infecciosas como COVID-19, tuberculosis y hepatitis C. Esto llevó al equipo a considerar que podría tratarse de un mecanismo más amplio de regulación del sistema inmunitario.

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La presencia de TRAILshort se extiende a enfermedades infecciosas como tuberculosis, hepatitis C y COVID-19, además del VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“TRAILshort aparece en el cáncer, el VIH, la COVID-19, la tuberculosis, el lupus y la enfermedad de Crohn”, señaló Andrew Badley, inmunólogo y autor principal del estudio. “Eso indica que podríamos haber identificado un cambio fundamental en la inmunidad humana, y no solo una curiosidad en una enfermedad específica”, agregó.

El hallazgo no implica que todas esas enfermedades tengan el mismo origen ni que puedan tratarse de la misma manera. Lo que plantea es que esta proteína podría intervenir en distintos escenarios donde las defensas fallan, se debilitan o reaccionan de forma excesiva.

Bloquear TRAILshort podría mejorar la terapia CAR-T

La terapia CAR-T es una forma de inmunoterapia en la que se extraen células T de un paciente y se las modifica en el laboratorio. Luego se vuelven a administrar para que puedan reconocer una señal específica presente en determinadas células tumorales.

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Esta estrategia ya se utiliza en algunos cánceres de la sangre, aunque su eficacia puede variar y enfrenta obstáculos cuando el tumor logra bloquear o agotar a las células inmunitarias. El nuevo estudio apunta a uno de esos posibles obstáculos.

En los modelos preclínicos, la presencia de TRAILshort redujo la capacidad de las células CAR-T para controlar los tumores. Cuando los investigadores bloquearon esa proteína con anticuerpos específicos, la actividad de las células T se recuperó.

La administración de la proteína TRAILshort plantea una opción de tratamiento en patologías autoinmunes como el lupus y la enfermedad de Crohn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bloqueo de TRAILshort restauró parte de la respuesta inmunitaria en los modelos analizados, según los resultados divulgados por el equipo. Esto sugiere que una terapia dirigida contra esa proteína podría complementar a la CAR-T y a otras inmunoterapias.

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“Descubrir el papel de TRAILshort y la forma en que inhibe a las células CAR-T permite desarrollar una estrategia terapéutica para mejorar su actividad”, explicó Saad Kenderian, oncólogo de Mayo Clinic y coautor de la investigación.

Los científicos también plantearon que TRAILshort podría funcionar como biomarcador. Un biomarcador es una señal biológica que ayuda a conocer mejor una enfermedad o a prever cómo podría responder a un tratamiento. En este caso, medir los niveles de la proteína podría ayudar a identificar tumores con mayores probabilidades de beneficiarse de terapias específicas.

El mismo mecanismo podría tener aplicaciones en enfermedades autoinmunes

El interés por TRAILshort va más allá de la oncología. En el cáncer, el objetivo sería reducir o bloquear esta proteína para permitir que las células T recuperen su capacidad de respuesta.

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En las enfermedades autoinmunes ocurre un problema distinto: el sistema inmunitario ataca tejidos sanos. Allí, una proteína capaz de frenar selectivamente la actividad de ciertas células inmunitarias podría tener utilidad, aunque esta posibilidad todavía está en una etapa inicial de investigación.

“En el cáncer hay demasiado TRAILshort, por lo que buscamos eliminarlo con anticuerpos. En las enfermedades autoinmunes hay poco TRAILshort, por lo que buscamos administrarlo”, explicó Badley.

El equipo aclaró que aún se necesitan estudios adicionales para determinar si bloquear o administrar TRAILshort es seguro en pacientes. Por ahora, los resultados ofrecen una explicación sobre cómo algunos tumores debilitan las defensas y señalan una posible nueva diana para el desarrollo de tratamientos.

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