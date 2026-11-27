Un estudio publicado en Journal of Neuroinflammation vincula la inhalación de aire contaminado con la enfermedad de Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Respirar aire contaminado no solo daña los pulmones o el corazón. Un nuevo trabajo científico aporta pruebas de que las partículas microscópicas presentes en el aire urbano, provenientes del tráfico, la industria y los incendios forestales, alteran el funcionamiento de las células inmunes del cerebro. Ese daño favorece el deterioro cognitivo y acelera el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Los hallazgos surgieron de la combinación de dos tipos de pruebas: datos de salud de casi medio millón de personas y experimentos en modelos animales.

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La investigación fue realizada por científicos de la Case Western Reserve University, de University Hospitals y del Louis Stokes Cleveland VA Medical Center, en Cleveland, Ohio. Las conclusiones sugieren que la exposición prolongada a la contaminación no solo se asocia con la demencia, sino que contribuye a causarla.

El trabajo fue publicado en la revista Journal of Neuroinflammation y analizó registros del UK Biobank, una base de datos del Reino Unido que ha seguido la salud de sus participantes durante hasta 14 años.

Los científicos expusieron ratones a concentraciones de partículas PM2.5 durante cinco meses para evaluar el daño cerebral directo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que vivían en las zonas con mayor contaminación atmosférica tenían un 25% más de probabilidades de desarrollar Alzheimer o una forma relacionada de demencia que quienes residían en las áreas menos contaminadas. Ese riesgo se mantuvo incluso después de controlar factores como la edad, el tabaquismo y la diabetes, y fue independiente del riesgo genético heredado de cada persona.

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Las partículas finas del aire dañan el cerebro incluso sin predisposición genética

Para ir más allá de la asociación estadística y determinar si la contaminación causa daño cerebral directamente, el equipo expuso ratones de laboratorio al aire exterior de Cleveland durante cinco meses. Las partículas finas concentradas, denominadas PM2.5, tienen un diámetro menor a 2,5 micrómetros, tan pequeño que atraviesan los pulmones y llegan al torrente sanguíneo; en el experimento, se las llevó a niveles similares a los de las ciudades más contaminadas del mundo.

Los ratones que inhalaron ese aire, todos previamente sanos, desarrollaron problemas de memoria, inflamación cerebral y una barrera hematoencefálica deteriorada. Esta barrera funciona como un filtro protector que separa la sangre del tejido cerebral; cuando se debilita, sustancias dañinas pueden alcanzar el cerebro con mayor facilidad.

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Los ratones expuestos a partículas PM2.5 durante cinco meses presentaron pérdida de memoria e inflamación en el cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales también mostraron una menor proporción de NAD⁺/NADH, un balance químico que refleja la capacidad del cerebro para mantener su energía y resistir lesiones. Además, se registró una mayor muerte de neuronas recién formadas en el hipocampo, la región cerebral central para el aprendizaje y la memoria.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue que estos cambios similares al Alzheimer aparecieron en ratones sin ninguna de las placas de amiloide que definen la enfermedad: acumulaciones de proteínas en el cerebro que constituyen una de sus marcas características. Que el daño ocurra sin ellas sugiere que la contaminación activa una vía de deterioro independiente. En los animales con predisposición genética al Alzheimer, la contaminación no solo causó el mismo daño, sino que también aceleró la acumulación de dichas placas.

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La contaminación debilita la barrera hematoencefálica que impide el paso de sustancias nocivas hacia el tejido cerebral.

El sistema inmune del cerebro, el mecanismo detrás del daño

El estudio identificó un mecanismo concreto a través del cual la contaminación perjudica al cerebro: la alteración de las microglías, células del sistema inmune que en condiciones normales eliminan desechos, combaten infecciones y mantienen el entorno neuronal en equilibrio. La exposición al PM2.5 modificó la actividad génica de esas células, lo que las desvió de ese rol protector.

“Al recrear en ratones lo que sucede cuando las personas respiran aire contaminado, encontramos que la contaminación provoca cambios importantes en qué genes están activos en las células inmunes del cerebro”, afirmó Sanjay Rajagopalan, profesor de medicina y director del Instituto de Investigación Cardiovascular de la Case Western Reserve School of Medicine y coautor principal del estudio, según el comunicado de prensa institucional.

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El hallazgo abre la puerta a nuevas investigaciones sobre el entorno y el cerebro

El deterioro neurológico provocado por la polución ocurre incluso en ausencia de las placas de proteína amiloide. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Andrew Pieper, quien ocupa la cátedra Rebecca E. Barchas de Psiquiatría Traslacional en la Case Western Reserve University y es también coautor principal, amplió el alcance del hallazgo. “Esto nos ayuda a entender cómo los factores de nuestro entorno pueden acelerar e intensificar las enfermedades cerebrales del envejecimiento, y abre la posibilidad de encontrar formas de mantener la resiliencia del cerebro incluso cuando no podemos evitar esos factores”, señaló en el comunicado institucional.

Según se detalla en el estudio, el análisis de las microglías, en células extraídas de los mismos animales, midió simultáneamente la actividad de los genes y el estado de la cromatina —la estructura que empaqueta el ADN y regula qué zonas del genoma están disponibles para funcionar—.

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Los resultados mostraron que el PM2.5 alteró ambos niveles: modificó ese programa celular y qué regiones del genoma permanecían accesibles, con consecuencias sobre los procesos de inflamación, estrés oxidativo, comunicación entre neuronas y acumulación de amiloide.

El trabajo concluye que esa partícula debe ser considerada un tóxico ambiental para el cerebro, y que la carga genética de cada persona determina cómo responde el tejido nervioso ante esa exposición.