La Cancillería dominicana abordó con representantes de Pensilvania y Texas las tarifas aplicadas por Washington, además de inversiones, exportaciones y cooperación institucional entre ambos países (Foto cortesía Ito Bisonó)

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El Gobierno de República Dominicana busca mantener abierto el diálogo con Estados Unidos sobre comercio y aranceles tras una reunión entre el canciller Víctor “Ito” Bisonó y tres integrantes de la Cámara de Representantes estadounidense en Santo Domingo.

El encuentro tuvo lugar el lunes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Participaron el republicano Dan Meuser, representante por Pensilvania, y los demócratas Sylvia García y Vicente González, ambos de Texas. También asistió Adriano Espaillat, de origen dominicano.

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Bisonó señaló en redes sociales que el encuentro permitió intercambiar posiciones sobre las prioridades de la agenda bilateral. Además, afirmó que ambos países mantienen una relación estratégica sustentada en el diálogo y la cooperación, y agradeció a la embajadora dominicana en Washington, María Isabel Castillo Báez, por facilitar la visita.

Los legisladores recorrerán zonas francas e industrias dominicanas

Los congresistas permanecerán durante esta semana en el país caribeño, donde tienen previsto visitar zonas francas, instalaciones industriales y la Zona Colonial de Santo Domingo. La agenda incluye reuniones centradas en asuntos comerciales, según explicó el canciller tras la reunión.

La delegación, integrada por Dan Meuser, Sylvia García, Vicente González y Adriano Espaillat, prevé recorrer también la Zona Colonial y sostener encuentros sobre asuntos económicos, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores el lunes (Foto cortesía Ito Bisonó)

La visita ocurre en un momento en que las autoridades dominicanas intentan abordar con representantes del Congreso y de la administración estadounidense las consecuencias de las medidas arancelarias aplicadas por Washington a productos procedentes de decenas de países.

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De acuerdo con información recogida por EFE, los intercambios incluyeron los aranceles, el comercio y la relación económica bilateral. Espaillat sostuvo que el diálogo fue productivo y expresó su expectativa de continuar la cooperación con la Cancillería dominicana para atender asuntos que afectan a ambos países.

“Creo que la conversación fue muy productiva y esperamos seguir colaborando con el canciller para buscarle soluciones a muchos de los problemas que afectan a la República Dominicana y a los Estados Unidos”, afirmó Espaillat.

Estados Unidos concentra casi la mitad de las exportaciones dominicanas

La discusión sobre aranceles tiene peso para la economía dominicana por la dependencia de su vínculo comercial con Estados Unidos. En julio, el Gobierno estadounidense incorporó a República Dominicana a un grupo de 66 países alcanzados por nuevos gravámenes de entre 10% y 12,5%, bajo el argumento de que esas naciones no habían tomado medidas suficientes para impedir el ingreso a sus mercados de bienes elaborados mediante trabajo forzado.

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Espaillat cuestionó el efecto de esas políticas sobre los consumidores estadounidenses. “Impacta al costo de la vida en los Estados Unidos, a la canasta familiar y a los artículos de primera necesidad”, indicó al referirse a las tarifas, que vinculó también con el aumento de los precios de los combustibles.

Víctor Bisonó recibió en Santo Domingo a tres miembros de la Cámara de Representantes, quienes visitarán zonas francas e industrias durante una agenda centrada en la relación económica bilateral (Foto cortesía Ito Bisonó)

Bisonó afirmó que los aranceles tienen consecuencias que van más allá de República Dominicana y subrayó la necesidad de sostener conversaciones con las autoridades estadounidenses y con el Congreso.

En 2025, las exportaciones dominicanas superaron los USD 14.645 millones, de los cuales el 48,6% tuvo como destino Estados Unidos, de acuerdo con los datos citados durante el encuentro. Ese mercado se mantuvo como el principal receptor de los productos dominicanos.

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Estados Unidos también fue el segundo origen de la inversión extranjera directa en República Dominicana en 2025, con USD 1.042,8 millones, equivalentes al 20,7% del total. España ocupó el primer lugar, con USD 1.086 millones, o el 21,5%.