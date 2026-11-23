El estudio de la Universidad de Edimburgo examinó datos recopilados entre 1985 y 2019 en Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación con datos de más de 100.000 personas sugiere que las señales de riesgo de un infarto o un derrame cerebral pueden aparecer hasta 30 años antes. La presión arterial, la diabetes, el peso, la función de los riñones y ciertas proteínas de la sangre mostraron diferencias entre quienes tuvieron un evento cardiovascular y quienes no lo tuvieron.

El estudio, publicado en JAMA Network Open, analizó cómo cambian varios factores de riesgo a través de los años. Sus autores plantean que seguir esos cambios podría ayudar a identificar antes a las personas con mayor riesgo y a prevenir enfermedades graves.

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Las enfermedades cardiovasculares son las que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. En el Reino Unido, causan una de cada cuatro muertes. La presión arterial alta y el colesterol alto ya se asocian desde hace tiempo con estas enfermedades. Sin embargo, trabajos anteriores solían revisar un solo factor de riesgo y no sus cambios a largo plazo.

La proteína sanguínea NT-proBNP evidenció alteraciones hasta diez años antes de la manifestación de un infarto o derrame cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio siguió datos recogidos entre 1985 y 2019

El equipo, dirigido por la Universidad de Edimburgo, revisó información reunida entre 1985 y 2019. Los datos procedían de cuatro estudios de población realizados en Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido.

Además de la presión arterial, los investigadores estudiaron la diabetes, el índice de masa corporal, la actividad física, la función renal y biomarcadores, que son sustancias de la sangre que pueden dar información sobre la salud. La función de los riñones y esos biomarcadores también podrían ser importantes para calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular.

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La presión arterial fue más alta décadas antes del evento

La presión arterial sistólica, que es la presión en las arterias cuando el corazón se contrae, fue más alta de forma constante entre las personas que después desarrollaron una enfermedad cardiovascular. La diferencia era de 4 mmHg 30 años antes del evento y llegó a 7 mmHg cuando el evento estaba más cerca.

El estudio también encontró cambios según el sexo y la edad. Las mujeres jóvenes tenían una presión arterial más baja que los hombres jóvenes. Cerca de los 65 años, esa situación se invertía y las mediciones de las mujeres tendían a superar las de los hombres.

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Las personas que sufrieron un evento cardiovascular a edades más tempranas tenían más probabilidades de haber tenido diabetes y un índice de masa corporal más alto en las décadas anteriores. A su vez, las diferencias en otros factores, como la actividad física y la función renal, separaban a quienes tuvieron eventos cardiovasculares de quienes no los tuvieron.

La British Heart Foundation aconsejó conocer los valores personales de presión y colesterol para prevenir eventos graves. (Freepik)

Una proteína de la sangre mostró cambios hasta 10 años antes

Los investigadores detectaron diferencias tempranas en los biomarcadores de sangre. Una de ellas fue la proteína NT-proBNP, que se usa para monitorear la insuficiencia cardíaca. Sus niveles presentaron cambios que podían verse hasta 10 años antes de un infarto, un derrame cerebral u otro evento cardiovascular.

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El equipo considera que observar la evolución de los factores de riesgo en el tiempo puede mejorar la predicción de eventos cardiovasculares graves. También señala que se necesita investigar si sumar factores menos habituales, como la actividad física, la función renal y los biomarcadores, permite calcular mejor el riesgo.

El estudio no analizó los factores de riesgo por grupo étnico. Por eso, los autores advirtieron que harán falta más investigaciones sobre las posibles diferencias en los cambios de esos factores y biomarcadores entre distintos grupos étnicos.

Los investigadores ven una oportunidad para prevenir antes

La doctora Dorien Kimenai, investigadora de la BHF en el Instituto Usher de la Universidad de Edimburgo, afirmó que los resultados muestran que los factores de riesgo que pueden modificarse empiezan a diferenciarse 30 años antes de un evento cardiovascular.

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La diabetes y un índice de masa corporal elevado incidieron en quienes padecieron problemas cardiovasculares a edades tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto pone de manifiesto una gran oportunidad para desarrollar estrategias de prevención temprana a lo largo de la vida”, declaró Kimenai. Según la investigadora, los patrones ya conocidos y los nuevos datos sobre factores de riesgo y biomarcadores podrían servir para reducir futuros eventos cardiovasculares.

Bryan Williams, director científico y médico de la British Heart Foundation, dijo que “para la gran mayoría de las personas, los infartos y los accidentes cerebrovasculares son completamente prevenibles”. Sin embargo, agregó: “Muchos no nos damos cuenta de que estamos en riesgo hasta que es demasiado tarde”.

Williams señaló que el trabajo se suma a otras pruebas que indican que las alertas de las enfermedades cardiovasculares pueden aparecer décadas antes de que la enfermedad se manifieste. En ese contexto, una medición de presión arterial o la detección de proteínas en la sangre podrían servir para avisar sobre el riesgo cardiovascular futuro.

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“Este tipo de conocimientos podría capacitar a las personas para realizar cambios en su estilo de vida o comenzar un tratamiento cuando aún son relativamente jóvenes, lo que podría reducir su riesgo, prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral y cambiar su futuro”, sostuvo Williams.

Por ahora, Williams recomendó conocer los valores personales de presión arterial y colesterol. También mencionó la posibilidad de realizar un chequeo médico gratuito del NHS con el médico de cabecera durante la mediana edad para las personas que viven en Inglaterra.