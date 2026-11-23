El estudio identificó patrones compartidos en el microambiente de tumores de distintos órganos y especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tumor no crece en soledad. A su alrededor hay vasos sanguíneos, células inmunitarias y fibroblastos, que sostienen y reparan los tejidos. Esos componentes pueden terminar por favorecer su avance.

Un equipo de la Universidad de Stanford reunió más de 15 millones de células de 42 tipos de cáncer y encontró que, pese a las diferencias entre órganos, muchos tumores repiten patrones en ese entorno que los rodea. El mapa no presenta una cura, pero abre una nueva línea de búsqueda: atacar no solo a las células cancerosas, sino también a las redes celulares que pueden protegerlas y alimentarlas.

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La investigación, publicada el 18 de noviembre en Nature, analizó 3.381 muestras de tumores humanos y de ratones procedentes de 258 estudios de secuenciación de células individuales. El trabajo estuvo liderado por Michael Januszyk y Michael T. Longaker, de Stanford, y examinó los datos publicados entre 2014 y 2025.

El resultado del análisis es un atlas del microambiente tumoral que permite comparar patrones compartidos en 42 tipos de tumores sólidos. La herramienta reúne en una misma referencia componentes inmunitarios y de sostén de órganos distintos, con el objetivo de identificar qué mecanismos merecen estudiarse como posibles blancos terapéuticos comunes.

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Los resultados de la Universidad de Stanford en Estados Unidos sobre la presencia de un microambiente celular común en 42 tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto abarcó tumores de mama, pulmón, colon, próstata, páncreas, hígado, ovario, vejiga, riñón, tiroides, estómago y endometrio, entre otros. También incorporó melanomas, sarcomas y tumores pediátricos, como el neuroblastoma, el retinoblastoma y el tumor de Wilms. Los autores excluyeron los cánceres de sangre y del sistema nervioso central para concentrarse en tumores sólidos de órganos.

El portal oficial del proyecto precisa que el conjunto humano reúne 12,8 millones de células de 2.855 muestras, mientras que el de ratón suma 2,5 millones de células de 526 muestras. Esa división permite contrastar los estados celulares observados en pacientes con los de modelos animales, sin equipararlos de manera automática.

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Durante décadas, la investigación oncológica puso el foco en las mutaciones de las células cancerosas. El estudio de Stanford propone ampliar esa mirada hacia el microambiente tumoral, la red de fibroblastos, células inmunitarias, vasos sanguíneos y señales que rodea al tumor.

Esas células cumplen funciones normales, como reparar tejidos, sostener órganos o activar defensas, pero pueden adquirir estados que facilitan el avance de la enfermedad.

El artículo científico atribuye esa coincidencia a respuestas del tejido huésped que se conservan entre órganos y especies. Los autores compararon el programa de expresión genética de las células de soporte e inmunitarias y hallaron señales recurrentes asociadas con inflamación, remodelación del tejido y formación de vasos sanguíneos.

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Los fibroblastos ISG15+ concentran una de las señales más repetidas

Un diagrama científico detalla la composición celular del microambiente tumoral y señala subtipos conservados descritos en la investigación de Stanford publicada en Nature (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atlas ordenó las células de soporte del tumor y distinguió, entre otros grupos, cuatro grandes clases de fibroblastos asociados al cáncer. Uno de los hallazgos fue la presencia extendida de los fibroblastos inflamatorios ISG15+, una población vinculada a señales de interferón gamma emitidas por linfocitos T.

Estos fibroblastos fueron 6,3 veces más frecuentes en tumores que en tejido no maligno y 1,9 veces más frecuentes en enfermedad avanzada que en fases iniciales, según el estudio.

En los datos clínicos revisados, una mayor abundancia de fibroblastos inflamatorios, presentadores de antígenos o miofibroblásticos se asoció con una menor supervivencia global en la mayoría de los cánceres evaluados.

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La asociación, sin embargo, no prueba que esas células causen por sí mismas una evolución desfavorable ni que eliminarlas sea seguro o eficaz.

Los autores comprobaron algunas predicciones del atlas en muestras de tumores de páncreas, colon y tiroides, y observaron en cultivos que señales inflamatorias podían inducir perfiles celulares previstos. Aun así, el trabajo no presenta un fármaco ni resultados de un ensayo clínico.

La coincidencia entre humanos y ratones puede reforzar los estudios preclínicos

El microambiente tumoral incluye vasos sanguíneos, fibroblastos y células inmunitarias que interactúan con las células cancerosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también detectó similitudes amplias entre el entorno tumoral humano y el de ratón. Los investigadores encontraron estados celulares equivalentes en fibroblastos, células endoteliales —que participan en la formación de vasos— y varias poblaciones inmunitarias. Esa coincidencia puede contribuir a interpretar qué resultados de modelos animales son más pertinentes para investigaciones en pacientes.

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Los autores plantean que la conservación de estos estados celulares permite investigar intervenciones dirigidas al microambiente junto con tratamientos contra las células cancerosas. Esa posibilidad aún requiere estudios que determinen si modificar esas poblaciones mejora la respuesta terapéutica sin afectar las funciones normales de los tejidos.

La imagen molecular busca seguir los cambios del entorno tumoral sin biopsias repetidas

El atlas se construyó a partir de muestras de tejido y datos de secuenciación de células individuales. Una revisión publicada hoy en Nature Biomedical Engineering señala que las técnicas de imagen molecular podrían complementar esos análisis al observar, de forma no invasiva y en tiempo real, los cambios del microambiente tumoral en distintas zonas del tumor.

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La revisión, firmada por Elana Apfelbaum, Sarita Mishra y Jan Grimm, advierte que buena parte de estas herramientas permanece en desarrollo preclínico o en fases iniciales de aplicación clínica. El objetivo es aportar información espacial y temporal que las biopsias, limitadas a una muestra tomada en un momento determinado, no siempre pueden ofrecer.

El equipo puso los datos a disposición de otros grupos en el portal interactivo TMEAtlas y en el paquete de código scTME. La plataforma permite consultar las 15,4 millones de células incluidas en el mapa y comparar nuevos conjuntos de datos con la clasificación celular propuesta por los investigadores.

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