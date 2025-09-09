Perú

Alergia a medicamentos antiinflamatorios no esteroideos: cómo identificar si eres alérgico a los AINEs

La alergia a los AINEs ocurre cuando el sistema inmunológico interpreta estos fármacos como una amenaza y desencadena una respuesta defensiva exagerada

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Los síntomas de la alergia
Los síntomas de la alergia a los AINES pueden aparecer minutos u horas después de haber tomado el medicamento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina o el diclofenaco, son algunos de los fármacos más utilizados en el mundo para aliviar dolores, inflamaciones y fiebre. En el Perú, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud), estos medicamentos se encuentran entre los más recetados y también entre los más adquiridos sin receta médica, debido a su fácil acceso en farmacias y boticas. Su uso es tan común que muchas personas los consumen de manera habitual para tratar desde un dolor de cabeza hasta dolencias musculares o articulares.

Sin embargo, no todos los organismos reaccionan de la misma manera a estos fármacos. Existen personas que presentan alergia a los AINEs, una condición que puede pasar desapercibida hasta que aparecen reacciones adversas tras su consumo. Reconocer los síntomas de esta alergia es fundamental para evitar complicaciones que, en algunos casos, pueden ser graves.

Cómo identificar si eres alérgico a los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

La alergia a los AINEs ocurre cuando el sistema inmunológico interpreta estos fármacos como una amenaza y desencadena una respuesta defensiva exagerada. Los síntomas pueden aparecer minutos u horas después de haber tomado el medicamento, y varían en intensidad según cada persona.

La alergia a los AINES
La alergia a los AINES provoca aparición de ronchas, enrojecimiento o picazón (Ilerna)

Algunos de los signos más frecuentes incluyen los siguientes:

  • Erupciones en la piel: aparición de ronchas, enrojecimiento o picazón.
  • Hinchazón (angioedema): inflamación en labios, párpados, lengua o garganta.
  • Problemas respiratorios: dificultad para respirar, tos persistente, opresión en el pecho o sibilancias.
  • Reacciones gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas o diarrea en algunos casos.
  • Anafilaxia: una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que se caracteriza por una caída repentina de la presión arterial, dificultad extrema para respirar y pérdida de la conciencia.

Si experimentas cualquiera de estos síntomas después de consumir un AINE, es fundamental acudir inmediatamente a un servicio médico para recibir atención adecuada.

Riesgos de consumir AINEs si eres alérgico a ellos

El consumo de AINEs en personas alérgicas puede tener consecuencias peligrosas. Entre los principales riesgos se encuentran los siguientes:

  • Reacciones cutáneas severas: como el síndrome de Stevens-Johnson, que afecta la piel y las mucosas.
  • Crisis respiratorias: especialmente en personas con asma, ya que los AINEs pueden desencadenar broncoespasmos.
  • Anafilaxia: la complicación más grave, que requiere atención médica inmediata y puede ser mortal si no se trata a tiempo.
  • Daños acumulativos: el uso repetido sin identificar la alergia puede debilitar el organismo y aumentar la sensibilidad a futuras reacciones.
El paracetamol es una opción
El paracetamol es una opción común para aliviar dolor y fiebre, aunque no tiene un efecto antiinflamatorio tan marcado como los AINEs (IStock)

Por estas razones, es indispensable contar con un diagnóstico médico claro. Los especialistas suelen recomendar pruebas de alergia o la supervisión estricta en caso de ser necesario evaluar la tolerancia a ciertos medicamentos.

Medicamentos antiinflamatorios que puedes tomar si eres alérgico a los AINEs

Si eres alérgico a los AINEs, no significa que debas resignarte a vivir con dolor o inflamación. Existen alternativas seguras que pueden cumplir funciones similares como las siguientes:

  • Paracetamol (acetaminofén): es una opción común para aliviar dolor y fiebre, aunque no tiene un efecto antiinflamatorio tan marcado como los AINEs.
  • Corticosteroides: en casos de inflamación más severa, los médicos pueden recetar corticoides como la prednisona, siempre bajo estricta supervisión.
  • Analgésicos opioides suaves: como el tramadol, en situaciones de dolor agudo que no puede manejarse con otras alternativas.
  • Terapias no farmacológicas: fisioterapia, compresas frías o calientes, masajes terapéuticos y ejercicio controlado pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar el bienestar.
  • Tratamientos tópicos: las cremas o geles con componentes antiinflamatorios de uso local que evitan el riesgo de reacciones sistémicas.

Cabe señalar que es fundamental que cualquier alternativa farmacológica a los AINEs sea indicada por un médico, ya que la automedicación puede resultar peligrosa.

Temas Relacionados

medicamentos antiinflamatorios no esteroideosAINEsalergiaperu-salud

Más Noticias

Científico peruano participará de exclusivo simposio en Stanford por descubrimientos sobre enfermedades neurodegenerativas

Este evento, organizado por tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos — Stanford, Berkeley y UCSF — cuenta con el respaldo de la Chan Zuckerberg Biohub Network, fundada por Mark Zuckerberg y Priscilla Chan

Científico peruano participará de exclusivo

Hallazgo en Ayacucho: escalinatas monumentales y altar de piedra revelan la complejidad religiosa en el Formativo Andino

Dirigido por el arqueólogo ayacuchano Yuri Cavero y el investigador japonés Yuichi Matsumoto, no solo aporta nuevos conocimientos sobre el Formativo andino, sino que también fomenta la participación activa de estudiantes universitarios y pobladores

Hallazgo en Ayacucho: escalinatas

César Hildebrandt comparte el emotivo y único mensaje que le envió a Jaime Chincha: “Era un buen chico, un buen hombre”

El director del semanario H13 recordó con emoción al periodista y resaltó su profesionalismo tras su fallecimiento. “Alguna vez yo le mandé un WhatsApp”, relató antes de detallar el contenido del mensaje

César Hildebrandt comparte el emotivo

Vuelve la estafa del “pariente detenido”: PNP advierte sobre llamada falsa que usa el miedo para robar hasta S/ 5.000 en minutos

La Policía explicó que los estafadores se hacen pasar por agentes y fiscales, utilizando información personal obtenida en redes sociales para dar credibilidad a la llamada

Vuelve la estafa del “pariente

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, con 12 votos a favor, una moción que declara persona no grata a la presidenta de México y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que difunda esta medida a nivel diplomático

Congreso: Declaran persona no grata
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Declaran persona no grata

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

ENTRETENIMIENTO

Ítalo Villaseca acusa a Greissy

Ítalo Villaseca acusa a Greissy Ortega de abortar a su bebé y muestra pruebas médicas: “El bebé estaba bien, tenía 32 semanas”

Sol Carreño y Mónica Delta le dan emotivo adiós a Jaime Chincha tras su muerte por infarto: “Lo vamos a extrañar”

Peruana en EE. UU. reveló audios y chats de Greissy Ortega donde habría pedido ayuda para abortar: “No puedo tenerlo, tengo 3”

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

DEPORTES

Óscar Ibáñez no continuaría al

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Bolivia vs Brasil: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”