Salud

Diabetes y visión: cómo acceder a controles gratuitos para detectar daños en los ojos

La retinopatía puede avanzar sin síntomas y causar una pérdida irreversible de la vista. El Hospital Alemán realizará una jornada de consultas sin turno previo

Primer plano detallado de un ojo humano con iris de tonos azules y amarillos, pupila negra, esclerótica rojiza y pestañas oscuras.
La retinopatía diabética deteriora los vasos sanguíneos de la retina y puede provocar edema macular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de la retina durante años sin provocar señales evidentes. Esa complicación, conocida como retinopatía diabética, puede afectar la visión de forma progresiva y causar ceguera en los casos más avanzados.

En Argentina, donde más de 4,3 millones de adultos viven con diabetes, la detección temprana mediante controles oftalmológicos resulta clave para evitar lesiones irreversibles.

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En ese contexto, el Hospital Alemán participará de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología, con una jornada de atención gratuita para pacientes adultos. El objetivo es identificar alteraciones oculares antes de que comprometan la capacidad visual.

Más de 4,3 millones de adultos viven con diabetes en Argentina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La diabetes afecta a 4,3 millones de adultos en la Argentina y presenta una prevalencia del 14%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes no se limita a la elevación de la glucosa en sangre. Cuando esa condición se sostiene con el paso del tiempo, puede dañar órganos y tejidos de todo el cuerpo, incluidos los ojos. La retina, una capa sensible a la luz ubicada en el fondo del ojo, depende de una red de vasos sanguíneos muy pequeños. Si esos vasos se deterioran, pueden aparecer sangrados, inflamación o falta de oxígeno.

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Según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes, unos 4,3 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en Argentina en 2024. La prevalencia estandarizada por edad fue estimada en 14%, una cifra que dimensiona la cantidad de personas expuestas a desarrollar complicaciones visuales.

La retinopatía diabética aparece cuando los vasos de la retina se debilitan o sufren obstrucciones. En algunos casos, pueden filtrar líquido o sangre; en otros, el ojo forma nuevos vasos anormales, frágiles y propensos a sangrar. También puede producirse edema macular diabético, una acumulación de líquido en la mácula, la zona central de la retina que permite distinguir detalles, leer y reconocer rostros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una revisión de 42 estudios internacionales registró que el 23 por ciento de los pacientes diabéticos tiene retinopatía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión internacional publicada en 2025, que reunió 42 estudios, calculó que el 23% de las personas con diabetes presenta algún grado de retinopatía diabética. El análisis indicó además que el 11 % desarrolla formas que amenazan la visión.

El daño puede empezar antes de los primeros síntomas

Uno de los problemas centrales de esta complicación es su carácter silencioso. Durante las etapas iniciales, la persona puede conservar una visión aparentemente normal, aunque ya existan lesiones en la retina. Cuando los síntomas aparecen, el daño puede estar más avanzado.

Vista frontal de un ojo humano transparente que muestra la retina y los conos en la fóvea. Rayos de luz de colores viajan desde los conos hacia el nervio óptico.
La visión borrosa y las áreas oscuras en el campo visual señalan la necesidad de una consulta médica urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión borrosa, las manchas flotantes, las zonas oscuras en el campo visual, las dificultades para leer o una pérdida progresiva de visión son algunas de las señales que requieren una consulta oftalmológica. Una disminución repentina de la capacidad visual exige atención urgente.

La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 3,9 millones de personas en el mundo tienen discapacidad visual de lejos o ceguera atribuible a la retinopatía diabética. Detrás de esa cifra hay una enfermedad que, con seguimiento adecuado, muchas veces puede detectarse y tratarse antes de que comprometa de manera definitiva la vista.

El riesgo aumenta a medida que transcurren los años desde el diagnóstico de diabetes, sobre todo cuando la glucemia permanece elevada. La hipertensión arterial, las alteraciones del colesterol, la enfermedad renal y el embarazo también pueden favorecer la aparición o la progresión de las lesiones oculares.

En Argentina persiste otro desafío: la baja cobertura de los controles preventivos. La Guía de Práctica Clínica Nacional sobre complicaciones microvasculares de la diabetes advierte que, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, menos de la mitad de las personas que informaron tener diabetes o glucemia elevada se había realizado un fondo de ojo durante el último año.

El fondo de ojo permite encontrar lesiones antes de que afecten la vista

El estudio central para detectar la enfermedad es el examen de fondo de ojo con dilatación de pupilas. Este control permite al especialista observar directamente la retina e identificar lesiones incluso cuando la persona no percibe cambios en la visión.

Un hombre apoya el mentón en el soporte de una lámpara de hendidura mientras un especialista examina su ojo iluminado
Menos de la mitad de la población con diabetes en el país completó un estudio de fondo de ojo en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el caso, el oftalmólogo puede solicitar estudios adicionales, como la tomografía de coherencia óptica, conocida como OCT, que ofrece imágenes detalladas de las capas de la retina. También puede indicarse una angiografía fluoresceínica para evaluar la circulación sanguínea dentro del ojo.

Las personas con diabetes tipo 2 deberían realizar una evaluación oftalmológica desde el momento del diagnóstico. En quienes tienen diabetes tipo 1, el primer examen suele recomendarse dentro de los cinco años posteriores al inicio de la enfermedad. A partir de allí, la frecuencia de los controles depende de los hallazgos, del estado de la retina y de los factores de riesgo de cada paciente.

El cuidado de la salud visual incluye mantener la glucemia, la presión arterial y el colesterol en valores adecuados, además de sostener una alimentación saludable, realizar actividad física y cumplir el seguimiento médico. Esas medidas reducen riesgos, aunque no reemplazan la revisión oftalmológica periódica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El examen oftalmológico con dilatación de pupilas detecta anomalías oculares antes de la manifestación de síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la retinopatía diabética progresa, existen alternativas terapéuticas para reducir el riesgo de deterioro visual. Las inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF se usan para tratar el edema macular y algunas formas avanzadas de la enfermedad. La fotocoagulación con láser puede indicarse en situaciones seleccionadas, mientras que la vitrectomía se reserva para hemorragias persistentes o desprendimientos de retina. Los corticoides intraoculares son otra opción para determinados casos de edema macular diabético.

Una jornada gratuita para revisar la salud visual

El diagnóstico oportuno puede modificar el pronóstico de la retinopatía diabética. Muchas de las lesiones que afectan la retina se desarrollan sin señales perceptibles, por lo que esperar a que aparezca visión borrosa o una disminución de la vista puede demorar la consulta.

Por ese motivo, el Hospital Alemán se sumará a la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes con una instancia de atención destinada a personas adultas que tengan la enfermedad, en especial a quienes no se realizaron un control oftalmológico reciente. La evaluación permitirá orientar a los pacientes sobre la necesidad de seguimiento o estudios posteriores, según cada caso.

Las consultas serán gratuitas y no requerirán turno previo. La actividad se realizará este viernes 13 de noviembre, de 9 a 13, en la Policlínica del Hospital Alemán, ubicada en avenida Pueyrredón 1640, en la Ciudad de Buenos Aires.

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