Tom Brady negocia comprar una parte del Chelsea del Dibu Martínez (REUTERS/Daniele Mascolo)

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Tom Brady negocia la compra de una participación minoritaria en Chelsea, un movimiento que podría vincular al ex mariscal de campo de la NFL con el club inglés donde juega Emiliano Dibu Martínez. El estadounidense dejó este mes su inversión en Birmingham City, una decisión que, según fuentes citadas por The Guardian, allanó el camino para sus conversaciones con la entidad de Stamford Bridge.

El siete veces campeón del Super Bowl busca adquirir una porción reducida de Chelsea, cuyo paquete mayoritario está bajo control de Clearlake Capital. La posible operación no le otorgaría poder de decisión sobre la conducción del club, aunque reforzaría su presencia dentro del fútbol inglés después de tres años de relación con Birmingham City. Brady, de 49 años, mantiene una buena relación con Behdad Eghbali, cofundador de Clearlake Capital. Esa cercanía aparece como uno de los factores que facilita el contacto entre las partes, en un escenario de cambios en la estructura accionaria de Chelsea durante los últimos meses.

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El ex jugador de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers ya había tenido contacto público con el club londinense. Fue invitado por Chelsea a la final del Mundial de Clubes que el equipo ganó el año pasado en Nueva Jersey, tras imponerse por 3 a 0 frente a Paris Saint-Germain. Después del partido, Brady celebró con los futbolistas en el campo de juego.

La decisión de Brady de vender su participación minoritaria en Birmingham City tuvo lugar a comienzos de noviembre, tres años después de su desembarco en el club. El estadounidense se había incorporado en agosto de 2023, luego de la compra de la institución por parte de Knighthead Capital, el fondo liderado por Tom Wagner. Además de su condición de accionista, Brady había sido designado presidente del consejo asesor de Birmingham. Su figura quedó asociada a la estrategia de expansión institucional del club y a la serie documental Built in Birmingham: Brady & The Blues, emitida por Amazon Prime en 2025.

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En aquella producción, el ex quarterback participó de varias escenas sobre la vida interna de la institución. Una de las que tuvo mayor repercusión fue su cuestionamiento a la ética de trabajo de Wayne Rooney, quien entonces era entrenador del equipo. Rooney dejó el cargo en enero de 2024, tras un ciclo de 15 partidos.

Al anunciar la salida de Brady, Birmingham City difundió un comunicado en el que expresó su agradecimiento por su participación y por el respaldo que brindó a la entidad durante los últimos tres años. La institución no detalló los términos económicos de la venta ni el porcentaje exacto que había estado en manos del ex jugador. La desvinculación de Birmingham eliminó una posible incompatibilidad deportiva para su desembarco en Chelsea, ya que la normativa inglesa limita las participaciones simultáneas en clubes que podrían competir dentro de las mismas estructuras y torneos organizados por la Football Association y la English Football League.

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El Dibu Martínez es una de las principales figuras del Chelsea (REUTERS/Toby Melville)

Birmingham milita en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, mientras que Chelsea compite en la Premier League. Aunque los equipos no integran actualmente la misma división, podrían cruzarse en copas locales.

El eventual ingreso de Brady ocurriría dentro de una estructura accionaria que cambió de forma reciente. Clearlake Capital posee el 86,5% de Chelsea después de que Todd Boehly y Mark Walter vendieran sus participaciones en septiembre, de acuerdo con la información publicada por el diario británico.

Eghbali y José Feliciano, los responsables de Clearlake, pasaron a concentrar el control del club. El empresario suizo Hansjörg Wyss conserva una participación minoritaria. Brady buscaría ingresar como inversor minoritario y su eventual aporte no formaría parte de una ronda de financiamiento destinada a modificar el control de la sociedad.

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La operación todavía se encuentra en etapa de conversaciones y Chelsea evitó hacer comentarios. Tampoco trascendió el porcentaje que podría adquirir Brady, la valuación de la inversión ni los plazos previstos para una definición. La BBC informó que, incluso si se concretara el acuerdo, el estadounidense no tendría derechos de voto ni intervención en el manejo cotidiano de la entidad.

La relación de Brady con las inversiones deportivas no se limita al fútbol. El ex mariscal de campo también posee una participación minoritaria en Las Vegas Raiders, equipo de la NFL. La adquisición se realizó junto con Wagner, el empresario que encabezó la compra de Birmingham City.

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La inversión en los Raiders generó debates dentro de la NFL por las restricciones vinculadas a su trabajo como comentarista televisivo. La liga autorizó su ingreso al accionariado bajo determinadas condiciones, entre ellas limitaciones para acceder a determinadas áreas y actividades de otros equipos.

Durante su carrera, Brady obtuvo siete títulos de Super Bowl, seis con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers. Se retiró de forma definitiva en febrero de 2023, luego de anunciar y revertir una primera decisión de retiro un año antes.