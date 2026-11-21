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Máximo Kirchner encabeza una reunión de dirigentes durante el Congreso Provincial del Partido Justicialista de Buenos Aires.

Un impasse en medio de la interna peronista. La Cámpora y el espacio vinculado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerraron hoy un acuerdo para designar al diputado nacional Máximo Kirchner como nuevo presidente del Congreso del PJ provincial, y distribuir los 64 cargos partidarios en juego entre representantes de ambas corrientes.

La asamblea duró apenas diez minutos. La abrió Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, en carácter de presidente provisional del Congreso, quien propuso la candidatura de Kirchner y sometió la designación a votación de los presentes. El reparto de posiciones en la Mesa Directiva, la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora reflejó el entendimiento alcanzado en las semanas previas entre las distintas vertientes del peronismo provincial.

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La convocatoria, realizada de manera híbrida a las 10 desde la sede del partido en La Plata, reunió a los 912 congresales en modalidad virtual a través de la aplicación del PJ bonaerense.

La designación de Máximo Kirchner ya había sido acordada en la reunión del Consejo del 4 de noviembre. Las cuatro vicepresidencias se distribuyeron de manera equilibrada: el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, ocupó el primer lugar; Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y referente cercano a Kicillof, el segundo; Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del gobernador, el tercero; y Federico Achaval, intendente de Pilar, el cuarto.

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En las secretarías, Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda y referente del espacio de Kicillof, asumió como secretario general; Gastón Granados, intendente de Ezeiza, como prosecretario general; y Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense, como secretaria administrativa, con Carlos Balor como prosecretario. La secretaría de Actas recayó en Lucía Portos, con Lauro Grande como prosecretario; y la de Acción Legislativa, en Julio Pereyra, exintendente de Florencio Varela y director del Banco Provincia, secundado por Edgardo Depetri, dirigente del Frente Transversal Nacional y Popular.

Las nueve vocalías quedaron en manos de Adrián Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.

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El gobernador Axel Kicillof

Los congresales nacionales

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la designación de los cuatro congresales nacionales que la provincia de Buenos Aires enviará al Congreso Nacional del PJ. La lista refleja el equilibrio buscado: Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, por un lado; y Teresa García y Máximo Kirchner, por el otro.

La incorporación del gobernador como congresal nacional implica que Kicillof tendrá presencia directa en el máximo órgano partidario a nivel federal, una señal de peso en el proceso de reorganización que el peronismo lleva adelante de cara a 2027.

La Junta Electoral, clave para el control de los futuros procesos electorales internos, quedó presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, en continuidad con el cargo que ya venía ejerciendo. La integran también Andrés Watson, intendente de Florencio Varela; Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham; Nicolás Mantegazza; Mariano Ríos Ordóñez; Juan Pablo García; Jorge Carpinetti; Florencia Lampreabe; Marina Moretti; Mailén Vélez; Ayelén Borda; María Paz Bertero; y Malena Arce Armendariz. El organismo tendrá a su cargo la dirección de los comicios internos, la administración de los padrones y la resolución de impugnaciones.

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El Tribunal de Disciplina quedó encabezado por Facundo Loccoco e integrado además por Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada. La Comisión Fiscalizadora quedó bajo la conducción de Gabriel Peralta, con Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Carrara como integrantes.

Impasse táctico

La reunión se realizó en un clima de relativa distensión, luego de una semana en la que las diferencias internas del peronismo volvieron a la superficie con los actos por el Día de la Militancia, el pasado 17 de noviembre. En ese marco, el llamado Peronismo Federal con el Frente Renovador montó un evento en San Fernando con centralidad para el exministro de Economía Sergio Massa, sin presencia de Kicillof ni de ningún integrante de su entorno político.

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La baja intensidad del congreso fue una decisión deliberada de los armadores del encuentro. Hasta el viernes por la noche, Mariano Cascallares, Magario, el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín y Facundo Tignanelli —en representación de Máximo Kirchner— trabajaron para garantizar que el acto transcurriera sin sobresaltos y sin amplificar la discusión interna hacia afuera.

El Congreso es la máxima instancia de decisión del PJ bonaerense y tiene entre sus atribuciones habilitar alianzas electorales, aprobar la plataforma y el programa de acción política del partido. La próxima cita relevante para el peronismo provincial será la discusión de las reglas electorales de cara a las legislativas de 2027, donde la Junta Electoral recién conformada tendrá un rol determinante.

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