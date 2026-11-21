os eventos telúricos registrados frente a isla Catalina a más de 100 kilómetros de profundidad no causaron víctimas ni destrozos, mientras que los expertos descartaron alertas de tsunami(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos eventos sísmicos consecutivos de magnitudes 4.7 y 4.6 sacudieron el este de la República Dominicana durante la mañana de este sábado 21 de noviembre, según los informes técnicos preliminares.

Los movimientos telúricos, que ocurrieron casi de manera simultánea en aguas del mar Caribe, se percibieron además en múltiples municipios de Puerto Rico, lo que activó de inmediato los protocolos de observación y análisis en las redes sismológicas de la región insular.

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El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) precisó que el primer temblor, de magnitud 4.6, ocurrió a las 11:00:11 a una profundidad de 105,6 kilómetros, con epicentro localizado a 14,3 kilómetros al este de isla Catalina.

Apenas un segundo después, a las 11:00:12, los sismógrafos detectaron un segundo movimiento de magnitud 4.7 a una profundidad de 111,4 kilómetros. La profundidad intermedia en la que se originaron las fracturas tectónicas evitó efectos destructivos sobre las estructuras en las localidades costeras dominicanas.

De forma complementaria, la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) con sede en San Juan registraron inicialmente el fenómeno bajo una estimación preliminar de 4.4, con coordenadas ubicadas al sureste de La Romana y al noroeste del pasaje de la Mona. Los especialistas descartaron de inmediato cualquier posibilidad de maremoto para las costas circundantes y confirmaron que no se emitió advertencia, vigilancia ni aviso de tsunami.

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El boletín del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan detalló que el sismo ocurrió a 65 millas al noroeste de la isla de Mona y descartó amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Aunque el origen del movimiento se concentró en territorio dominicano, los habitantes de numerosas comunidades puertorriqueñas indicaron haber sentido la vibración en:

Cupey

Bayamón

Naranjito

Utuado

Moca

Orocovis

Adjuntas

Ponce

Ciales

Corozal

Camuy

Añasco.

Pese a la alarma momentánea, las autoridades de socorro no han notificado pérdidas humanas ni daños en inmuebles.

Un fuerte temblor de magnitud 6.7 sacudió el centro de Perú horas antes

La actividad sísmica en la región andina también experimentó un evento de consideración horas antes del movimiento registrado en el Caribe. Durante la noche de ayer, un sismo de magnitud 6,7 alarmó a los habitantes de Lima y diversas zonas del territorio peruano. El evento se produjo a las 19:19 hora local y sus vibraciones se extendieron hasta regiones fronterizas de Ecuador y Colombia.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) determinó que el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, dentro de la región homónima, a una profundidad focal de 129 kilómetros.

Por su profundidad intermedia, el temblor no provocó colapsos estructurales generalizados, si bien la intensidad del sacudimiento motivó la evacuación espontánea de cientos de familias en la capital peruana y en provincias centrales.

Cobertura informativa de Latina Noticias sobre el sismo de magnitud 6.7 registrado el 20 de noviembre en la región de Junín, Perú. La transmisión muestra al conductor en el estudio junto a gráficos en pantalla sobre el evento, imágenes de calles durante la noche tras el movimiento telúrico y el enlace con el jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, quien detalla la profundidad y el alcance del sismo.

Frente a la contingencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por intermedio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordinó acciones de monitoreo y respuesta con los tres niveles de gobierno.

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En el ámbito energético, el Ministerio de Energía y Minas envió cuadrillas de técnicos para inspeccionar las redes de distribución eléctrica y asegurar la estabilidad del suministro, mientras brigadas viales evaluaron desprendimientos menores de rocas en carreteras de la sierra central sin que se confirmaran víctimas ni heridos.

Según los datos históricos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la cifra de terremotos no muestra una tendencia al alza a nivel mundial. La institución documenta que el planeta experimenta un promedio anual cercano a 16 terremotos de gran magnitud, es decir, de nivel igual o superior a 7,0. Esta media estadística se ha mantenido constante desde comienzos del siglo XX, con fluctuaciones periódicas propias del ciclo natural de liberación de energía en las placas tectónicas.

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