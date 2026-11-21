La reina Máxima de los Países Bajos recorrió la exposición inmersiva dedicada a Mafalda. En el lugar, la monarca fue vista caminando por las instalaciones y dialogando con los miembros del personal, quienes le entregaron una bolsa con productos oficiales de la tienda temática.

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Apenas una semana después de jurar como reservista militar en los Países Bajos, la Reina Máxima llegó a la Argentina de forma imprevista y se tomó un tiempo para recorrer un espacio especial de su Buenos Aires: conoció la muestra Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta sin custodia visible, junto a su madre, María del Carmen Cerruti, y como una visitante más.

Las dos llegaron sin anuncio ni protocolo y adquirieron sus entradas en la boletería. Máxima lució un vestido largo estampado en blanco y negro de manga amplia, sandalias nude de taco bajo y una cartera de paja —un look veraniego e informal, del todo alejado del uniforme militar con el que había posado días atrás en Breda. Su madre, Cerruti, la acompañó de camisa clara.

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Al finalizar el recorrido, Máxima expresó su entusiasmo y destacó la calidad de la producción. Según trascendió, señaló que la muestra tiene un nivel internacional y celebró que una empresa argentina haya podido desarrollar un proyecto de esa envergadura. Ambas son fanáticas confesas de Mafalda y eligieron disfrutar la visita por su propia cuenta. Antes de retirarse, la reina hizo una parada en la tienda y se fue con varias bolsas blancas con el logo de Mafalda Inmersiva.

La reina Máxima de los Países Bajos en la muestra Mafalda Inmersiva

Qué es Mafalda Inmersiva y cómo es el recorrido

Mafalda Inmersiva abrió sus puertas el 1° de octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) y ocupa 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas. El recorrido dura aproximadamente una hora e ingresa un grupo de 36 personas cada diez minutos.

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La propuesta, liderada por el director y productor general Damián Kirzner, combina escenografías a escala real, proyecciones en 360° con sonido envolvente espacializado, pantallas táctiles interactivas, realidad virtual multiusuario y música original compuesta especialmente para la muestra. Las animaciones 2D —1.500 segundos en total— fueron desarrolladas por un equipo interdisciplinario con base en Argentina, España e Inglaterra, y respetan los trazos y textos originales de Quino sin modificar su estética.

El circuito lleva al visitante por los escenarios más reconocibles de la historieta: el cuarto de Mafalda con su globo terráqueo y el póster de John Lennon, la cocina donde Raquel espera con la escoba, el cuarto de Susanita —ambientado con aroma a caramelo de fresa y repleto de biberones y osos de peluche— y el Almacén Don Manolo, recreado a tamaño real con olor a fiambrería. También hay una sala de realidad virtual donde varios visitantes pueden ingresar simultáneamente a los sueños y deseos de los personajes, y un sector de juegos pensado especialmente para los más chicos.

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La Reina Máxima fue a ver la muestra Mafalda Inmersiva. Detrás, con una bolsa, su madre

El proyecto cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Quino y el reconocimiento “Orillas Nuevas” del Institut Français d’Argentine (IFA). Guillermo “Guille” Lavado, sobrino del historietista, estuvo presente en el estreno junto a los herederos de su legado. Concebida desde su origen con proyección internacional, la muestra prevé una gira por Latinoamérica y Europa una vez que concluya su temporada en Buenos Aires.

Días antes había completado su formación militar en Holanda

La visita se produjo pocos días después de que Máxima jurara como reservista en la Real Academia Militar de Breda y recibiera el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés. El acto tuvo lugar el 14 de noviembre, con la presencia del rey Guillermo Alejandro y la princesa Amalia. La monarca había iniciado su formación el 1° de febrero de 2026 con el rango de soldado y se convirtió así en la primera reina consorte de los Países Bajos en completar una instrucción militar oficial para integrar la reserva.

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