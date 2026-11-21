El hurto y el robo se diferencian principalmente por el uso de violencia o intimidación contra las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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acumuló 18.759 hechos relacionados con delitos de hurto y robo entre enero y octubre de 2026, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público.

De ese total, 14.471 correspondieron a hurtos y 4.288 a robos, dos modalidades delictivas que afectan el patrimonio económico y presentan diferencias importantes en su ejecución.

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Los registros muestran un comportamiento desigual frente al mismo período de 2025. Mientras los hurtos aumentaron ligeramente, al pasar de 14.358 a 14.471 hechos, los robos disminuyeron un 3%, desde 4.427 casos. En conjunto, ambas categorías registraron 26 hechos menos que el año anterior.

Aunque frecuentemente se utilizan como sinónimos, el hurto y el robo tienen diferencias jurídicas importantes. Según el Código Penal panameño, el hurto implica apoderarse de bienes ajenos sin violencia ni intimidación contra las personas, mientras que el robo incorpora el uso de violencia o intimidación para cometer el delito.

Los robos agravados representaron el 54,7% de los hechos de robo registrados por el Ministerio Público hasta octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, sustraer un celular sin que su propietario lo advierta puede constituir hurto, mientras que quitárselo mediante amenazas o agresiones puede configurar robo. Sin embargo, la clasificación definitiva depende de las circunstancias del hecho, incluyendo los medios utilizados y las condiciones establecidas en la legislación penal.

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Las estadísticas oficiales muestran que el hurto agravado concentró 6.604 hechos, frente a los 6.278 correspondientes al hurto simple. Ambas modalidades representaron aproximadamente el 89% de los registros, mientras que el hurto de vehículos automotores alcanzó 690 casos y el hurto pecuario sumó otros 755.

En cuanto a los robos, 2.347 hechos fueron clasificados como agravados, equivalentes al 54,7% del total nacional. Los restantes 1.941 correspondieron a robo simple. Frente a 2025, los robos agravados disminuyeron aproximadamente un 4%, mientras que los simples registraron una reducción cercana al 1,6%.

La distribución territorial evidencia que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de hechos, con 7.801 hurtos y 2.377 robos. Estas cifras representan 10.178 registros combinados, aproximadamente el 54% del total nacional, aunque la concentración absoluta no equivale necesariamente a una mayor incidencia por habitante.

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Las estadísticas oficiales contabilizaron 690 hechos de hurto de vehículos entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar aparece Panamá Oeste, con 1.640 hurtos y 514 robos, seguida de Chiriquí, donde se contabilizaron 1.420 hurtos y 366 robos. Por su parte, San Miguelito acumuló 849 hurtos y 457 robos, según los registros correspondientes a los primeros diez meses.

Las variaciones regionales también muestran incrementos importantes en determinadas provincias. Los hurtos aumentaron un 23% en Los Santos y un 19% en Veraguas, mientras que Bocas del Toro presentó una reducción del 26% y Colón registró una disminución del 22%.

En los robos, Veraguas experimentó un incremento del 43%, al pasar de 37 hechos en 2025 a 53 durante 2026. En contraste, Panamá Oeste redujo sus registros un 16%, mientras que Chiriquí reportó una disminución del 11% y San Miguelito del 6%.

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El comportamiento mensual revela que julio fue el mes con más hurtos, al contabilizar 1.558 hechos, seguido de agosto, con 1.523. En cambio, agosto registró la mayor cantidad de robos, con 508 casos, por encima de septiembre y octubre, que acumularon 487 y 480, respectivamente.

Panamá Oeste, Chiriquí y San Miguelito figuran entre las áreas con mayor cantidad de hurtos y robos registrados durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las modalidades específicas destaca el hurto pecuario o hidrobiológico, que aumentó aproximadamente un 112%, al pasar de 34 a 72 registros. También el hurto simple creció cerca del 6%, mientras que el hurto agravado y el de vehículos automotores presentaron disminuciones cercanas al 2%.

Los informes del Ministerio Público corresponden a hechos presuntamente delictivos registrados en el Sistema Penal Acusatorio, por lo que no representan necesariamente condenas ni casos judicialmente comprobados. Además, las cifras tienen carácter preliminar y están sujetas a actualización, una consideración importante para interpretar el comportamiento de ambos delitos.

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A estas estadísticas se suma el fenómeno de la cifra negra del delito, relacionado con aquellos hechos que nunca llegan a conocimiento de las autoridades. Algunas víctimas deciden no denunciar los hurtos o robos sufridos, ya sea por desconfianza, temor, considerar que las pérdidas son menores o creer que difícilmente recuperarán sus pertenencias.