Cobertura periodística realizada durante la noche previa a la definición del título internacional. Infobae entrevistó a diversos aficionados, quienes dieron su pálpito para el trascendental encuentro

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(Desde Barranquilla, Colombia) En el histórico banderazo que Boca Juniors protagonizó en el Gran Malecón de Barranquilla, los hinchas no solo cantaron y prendieron pirotecnia: también se animaron a palpitar el resultado de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Entre más de 20.000 personas que colmaron la Aleta del Tiburón, Infobae recorrió la multitud y recogió pronósticos que, con matices, coincidieron en un punto: Boca se queda con el título.

La imagen que primero llamó la atención fue la de un hincha rosarino disfrazado con la máscara de Chucky, que se volvió viral entre los presentes. Consultado por el resultado, prefirió no arriesgar un marcador exacto: “Triunfamos, gana Boca, no digo cuánto, pero gana Boca”, afirmó. Horas antes del partido, el mismo hombre describió así su estado de ánimo: “Me siento festejando y llevando la copa en la valija para la Argentina, si Dios quiere”.

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No todos los presentes en el banderazo eran hinchas argentinos, pero en casi su totalidad los colombianos afirmaron su simpatía por el Xeneize. Un niño de Barranquilla con la camiseta de Boca, acompañado por su padre con la casaca del Junior, arriesgó un resultado ajustado: 2 a 0 a favor del equipo argentino.

Otra pareja mixta, conformada por dos hinchas colombianos de Boca y del Junior, coincidió en el resultado pero difirió en el margen. Él fue categórico: “Gana Boca 3 a 1”. Ella, en cambio, apostó por una victoria más ajustada: “Va a ganar Boca obviamente, 1 a 0”.

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En el banderazo de Barranquilla, con más de 20.000 presentes, los fanáticos xeneizes arriesgaron marcadores, autores de gol y hasta instancias de alargue para la definición continental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los grupos consultados, los jóvenes hinchas del Junior aportaron algunas de las variantes más llamativas. Uno de ellos imaginó una definición en el alargue: “Yo creo que queda 2 a 1 en tiempo extra”. Otro integrante del grupo fue más optimista respecto a la remontada: “Gana Boca 3 a 1, empieza perdiendo y lo remonta”. El tercero del trío no dudó en proyectar una goleada: “Para mí lo gana Boca 3 a 1, Boca siempre por goleada”.

Otro argentino presente en el banderazo también apostó por el 3 a 1, aunque con una referencia histórica particular: “Yo nunca quiero decir nada de esto, pero va a ganar Boca 3 a 1. Lo definimos en los 90”. El hincha fue más allá y arriesgó también los autores de los goles: uno para Velasco, otro de cabeza convertido por un defensor, y el restante a cargo de Miguel Merentiel “o el que lo reemplace”.

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El delantero uruguayo apareció de forma recurrente entre las apuestas de los hinchas consultados. Un grupo de rosarinos proyectó un resultado de 2 a 0, con autoría compartida: “Lo gana Boca 2 a 0, Merentiel y Flores va a hacer el otro, así se levanta”.

En la misma línea se expresó un argentino radicado en Madrid, que también depositó sus expectativas en el ataque xeneize: “Ojalá que 2 a 0, ojalá lo meta Merentiel y los delanteros, porque estamos dependiendo mucho de los mediocampistas”.

Simpatizantes del club de fútbol Boca Juniors se reunieron en el reconocido Malocón. Durante la concentración, se encendieron fuegos artificiales y elementos de pirotecnia mientras varias personas filman la escena con sus teléfonos móviles. En el entorno se observa un cartel publicitario con el escudo de Boca Juniors.

Los pronósticos se dieron en el marco de una concentración que, según estimaciones de organizadores locales, reunió a más de 20.000 personas en el Gran Malecón, uno de los puntos turísticos más visitados de Barranquilla. La Alcaldía de la ciudad destacó la convocatoria a través de su cuenta oficial en la red social X, donde publicó imágenes aéreas del banderazo junto al mensaje “El sentimiento de Boca llegó a Barranquilla”.

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La final se disputará este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estrenará su ampliación con capacidad para 65.000 espectadores. Con cerca de 40.000 entradas en poder de hinchas de Boca y simpatizantes locales, se proyecta que entre el 70% y el 80% de las tribunas estén ocupadas por la parcialidad argentina.

Una multitud de simpatizantes del club Boca Juniors se concentró anoche en Barranquilla, frente a una rueda de la fortuna iluminada con luces azules y amarillas. En el lugar, los asistentes ondearon banderas con distintivos del equipo, encendieron bengalas de humo y rodearon vehículos en las inmediaciones del espacio público